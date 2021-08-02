На Украине по случаю 30-й годовщины «незалежности» пройдет военный парад. Участие в параде примут более пяти тысяч военных и 400 единиц техники. Об этом, как сообщает «112 Украина», рассказал президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР «Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!»

В свою очередь представитель Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил полковник Руслан Сергиенко добавил, что к проведению торжественных мероприятий будет привлечено более пяти тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Также военный отметил, что с проведением парада запланировано торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, а также показ вооружения и военной техники в Одессе. Кроме того, на реке Днепр запланировано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, а также показ вооружения и военной техники.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие указали на то, что никакой независимости нет и в принципе неясно, в честь чего будет проводиться парад. Были и те, кто указал на то, что в бедной стране, находящейся в состоянии гражданской войны, проводить парад неуместно.

«День независимости власти от народа. 30 лет власть в Украине живёт как хочет, а народ — как может. Вот и вся независимость. Власть живёт независимо от народа, народ независимо от денег», — отреагировала Марина Д.

«Не совсем понятно обещание президента, которое он давал раньше, что парад в нашей стране будет только тогда, когда Украина победит, то есть «вернёт» Крым и Донбасс!» — напомнила Татьяна К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командующий

«Ощущение, [что] мы живём в Швейцарии. Денег немерено, не знаем на что тратить. Проблем в стране нет», — пишет В.В. Бахал.

«Людям свойственно праздновать победы, а мы празднуем сплошные поражения», — добавила Алла О.

«Вывесить национальной флаг и петь национальный гимн — это ещё не независимость. Независимость государства в том, чтобы проводить самую независимую государственную политику!!!» — написала Маргарита П.

«Пир во время чумы. По-другому эту показуху не назовёшь», — отметила Наталия.

«А нам заливают, что в казне денег нет!» — пишет Ирина К.

«Ну и кому он нужен, этот военный парад?» — не понимает Наталия Л.

«Чиновникам нужен! Они обязательно нагреют руки на мероприятии, опыт выработан за 30 лет», — ответила Наталии Л. Нина С.

«Ну то другое, это ж не парад 1 и 9 мая, это можно», — отреагировала Людмила Ш.

«Одна показуха, никому не нужная. Где достижения за годы независимости? Их нет совсем. Что тогда празднуем?» — спросила Валентина Я.

«А космические войска будут?..» — смеется Алла Д.

«И это тогда, когда страна в долгах, как в шелках… Что празднуем? Некуда деньги девать?» — недоумевает Elena S.

«Празднуют победу, что уничтожили Украину, осталось немного довакцинировать население, и вуаля, — землица их», — ответила ей Ольга Николаевна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

«В нищей стране проведение парадов, наверное, это и есть преступление перед своим народом», — добавил Андрей Я.

«Выть хочется от их «праздников!» — пишет Елена К.

«А надувные лодки будут? Гордость нашего флота», — отреагировал Владимир О.

«На салют (который также запланирован на 24 августа — О .П.), видно, весь годовой бюджет спишут», — добавил Роман П.

«А где независимость?» — недоумевает Любовь Н.

«Прошу прощения, какой независимости?» — задался вопросом Александр Ф.

«В стране пандемия, растет заболеваемость, а власть собирается проводить парад и «Крымскую платформу»! Кому нужна эта показуха?» — подытожила Светлана С.

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