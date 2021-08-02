Тема здравоохранения и обеспеченности кадрами поднималась 2 августа на оперативном совещании в правительстве Белгородской области. Врио губернатора Вячеслав Гладков считает, что проблема не только в качестве оказания медицинских услуг, но и в вопросе управления.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

«У нас есть все условия для привлечения новых специалистов, вот только самих врачей у нас почему-то нет. Нам нужно разобраться, в чём проблема. Я считаю, что у нас есть всё для того, чтобы у нас лечили лучше всех в стране. Будем внимательно смотреть за ходом целевого набора в наши медицинские учреждения образования. К сожалению, сейчас остаётся только привлекать студентов из других регионов в ручном режиме. На сегодняшний день ситуация сложная», — написал он на своей странице в соцсети. ⠀

«А что разбирать, в чём проблема? Проблемы на поверхности: низкие зарплаты, жильё местным медикам даже не обещают, и обязательная писанина вместо лечения пациента. Вот давайте честно каждый чиновник ответит хотя бы сам себе: при той ответственности и загруженности врачей он пошёл бы на такую зарплату? Вопрос риторический», — парировала Лариса К.

«О каком обеспечении медицинскими кадрами может идти речь?! Просто крик души. Я фельдшер, с действующим сертификатом. Пришла устраиваться в Шебекинскую ЦРБ в кабинет профосмотра. Зарплата 16 500 минус НДФЛ. Кто будет работать за такие деньги?» — спрашивает Мария Ш.

«Большим зарплатам надо соответствовать, у нас некоторым «врачам» и так многовато платят», — считает Галина Д.

«Зарплату поднимите в больницах, и чтобы в частные клиники не бегали на подработку врачи», — предлагает Юрий Б .

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет врача

«Не для того разваливали медицину, чтоб её восстанавливать, — вступил в разговор Александр Б. — А для того, чтобы все пошли в частные клиники, и частники, вложившие деньги в свои клиники, хороших врачей в государственные медучреждения уже не отпустят. Будут платить на 1000 больше — и проблема решена. Ну и второе, в платные клиники идут люди с деньгами и адекватные. Соответственно, зачем врачу трепать себе нервы в госмедучреждениях».

«Дайте нашим студентам из меда поработать. Можно только с сертификатом, но, чтоб его получить, надо до ноября ждать, а сейчас отпуска, и в больницах и так мало сестёр, а в пиковой ситуации совсем не хватает. И получается, четвёртый курс и рад поработать, и больницы ждут, а принять не могут, нет документа у студента об окончании курсов. Можно ввести прохождение на сертификат как-то раньше, чтоб с прохождением практики студент мог остаться работать в медучреждении?» — предлагает Анна С.

«Не идут работать ещё и потому, что руководят ими люди — не профессионалы, люди, не желающие вникать во все проблемы… Те, которые РукоВодители — от слов руками водить, то есть порулить и прогнуться перед вышестоящими. Потому нормальные, адекватные бегут из белгородского здравоохранения», — утверждает Анна П.

«А Гладков у Зубаревой [курировала ранее депздрав, ныне отвечает за всю социальную сферу] спросить, как область дошла до такого состояния, не пробовал? А то он спрашивает у населения, у глав администраций, разговаривает с президентом. Может, у ответственного лица спросить? Вопрос, однако, тоже риторический», — возмущается Игорь К.

Belregion.ru Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков

Как сообщало ИА REGNUM, на низкую обеспеченность врачами в Белгородской области 29 июля обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с врио губернатора. «Формальный подход неуместен. Вакансии — не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить», — сказал президент.