Ряд американских СМИ недавно опубликовали внутренний документ Центров США по контролю и профилактике заболеваний. Согласно документу, высокая инфекционность штамма Delta эквивалентна таковой у вируса ветряной оспы, и он более заразен, чем вирус SARS, вирусы оспы, сезонного гриппа и другие вирусы. Говорят, что один подтвержденный зараженный штаммом Delta может заразить около восьми человек.

Урош Предич. Сирота на могиле матери. 1888

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили эти медицинские новости и обменялись мнениями касательно затянувшейся пандемии под соответствующей публикацией в паблике «Телевизионный обзор».

«Только тщательное расследование американских лабораторий разъяснит ситуацию», — уверен пользователь Панда.

«Американцы больше не думают, что Китай можно легко подавить. Поэтому выходят какие-то вирусы, чтобы помешать нашему развитию?» — высказался FOX_NN.

«Соединенные Штаты действительно бич, даже более ядовитый, чем Япония», — согласился «Свежий апельсин».

«У меня плохое предчувствие, на этот раз «Дельта» — это призрак, созданный янки! Всеобщая иммунизация Китая вот-вот завершится. Они просто хотят навредить Китаю и разрушить китайскую экономику. Это действительно плохо», — считает Свинец.

«Дельта»-штамм более заразен, чем SARS, MERS, Эбола, простуда, сезонный грипп, испанский грипп, оспа…» — отметил «Исходное изображение».

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«Почему это внутренний американский документ? Они сами этот вирус снова сделали?» — выразил недоверие «Девушка мистер Хан».

«Один заражает восемь человек? Какой ученый может это определить? Зараженный новой короной, в результате чего упал интеллект? Получается, зараженный человек зашёл в национальный парк Чжанцзяцзе и заразил более 800 человек!» — заметил другой комментатор.

«Что-то никто не упомянул ни слова о том, какие переменные отслеживались для получения данных о «восьми человеках». Идет ли речь о замкнутом пространстве по сравнению с обычными штаммами одновременно? Сколько существует распространенных штаммов?» — выразила свое недоверие Луна.

«Самое страшное — появление вирусов, против которых не эффективна ни одна вакцина. Если это время придет, пора будет решительно изолироваться от внешнего мира, но есть некоторые вещи, к которым нужно подготовиться заранее. Теперь нам следует рассмотреть вопрос о приостановке приема иностранных студентов, а иностранным студентам больше не следует предоставлять право на проживание после окончания учебы и позволить им вернуться в свою страну как можно скорее», — уверен Доктор Сюрприз.

(сс) Baltimore County Government Очередь на вакцинацию в США

«Больше всего пугает не «Дельта», а эволюция «Дельты» в будущем. Этот вирус постоянно мутирует и развивается. Если однажды случайно превратится в вирус с летальностью более 10% и высокой скоростью распространения, это будет очень и очень неприятно», — заметил Нуануан.

В целом все большее число китайских комментаторов высказывают обеспокоенность происходящим с коронавирусом в мире. Обвинения со стороны США в том, что Китай создал вирус в лаборатории, только усиливают подозрения китайцев, что ровно то же самое сделали сами американцы. И заявления властей Китая, что вирус естественный, все меньше и меньше убеждают в этом самих комментаторов.