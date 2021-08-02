За Delta последует кратно более смертельный вирус? Китайцы подозревают США
Ряд американских СМИ недавно опубликовали внутренний документ Центров США по контролю и профилактике заболеваний. Согласно документу, высокая инфекционность штамма Delta эквивалентна таковой у вируса ветряной оспы, и он более заразен, чем вирус SARS, вирусы оспы, сезонного гриппа и другие вирусы. Говорят, что один подтвержденный зараженный штаммом Delta может заразить около восьми человек.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили эти медицинские новости и обменялись мнениями касательно затянувшейся пандемии под соответствующей публикацией в паблике «Телевизионный обзор».
«Только тщательное расследование американских лабораторий разъяснит ситуацию», — уверен пользователь Панда.
«Американцы больше не думают, что Китай можно легко подавить. Поэтому выходят какие-то вирусы, чтобы помешать нашему развитию?» — высказался FOX_NN.
«Соединенные Штаты действительно бич, даже более ядовитый, чем Япония», — согласился «Свежий апельсин».
«У меня плохое предчувствие, на этот раз «Дельта» — это призрак, созданный янки! Всеобщая иммунизация Китая вот-вот завершится. Они просто хотят навредить Китаю и разрушить китайскую экономику. Это действительно плохо», — считает Свинец.
«Дельта»-штамм более заразен, чем SARS, MERS, Эбола, простуда, сезонный грипп, испанский грипп, оспа…» — отметил «Исходное изображение».
«Почему это внутренний американский документ? Они сами этот вирус снова сделали?» — выразил недоверие «Девушка мистер Хан».
«Один заражает восемь человек? Какой ученый может это определить? Зараженный новой короной, в результате чего упал интеллект? Получается, зараженный человек зашёл в национальный парк Чжанцзяцзе и заразил более 800 человек!» — заметил другой комментатор.
«Что-то никто не упомянул ни слова о том, какие переменные отслеживались для получения данных о «восьми человеках». Идет ли речь о замкнутом пространстве по сравнению с обычными штаммами одновременно? Сколько существует распространенных штаммов?» — выразила свое недоверие Луна.
«Самое страшное — появление вирусов, против которых не эффективна ни одна вакцина. Если это время придет, пора будет решительно изолироваться от внешнего мира, но есть некоторые вещи, к которым нужно подготовиться заранее. Теперь нам следует рассмотреть вопрос о приостановке приема иностранных студентов, а иностранным студентам больше не следует предоставлять право на проживание после окончания учебы и позволить им вернуться в свою страну как можно скорее», — уверен Доктор Сюрприз.
«Больше всего пугает не «Дельта», а эволюция «Дельты» в будущем. Этот вирус постоянно мутирует и развивается. Если однажды случайно превратится в вирус с летальностью более 10% и высокой скоростью распространения, это будет очень и очень неприятно», — заметил Нуануан.
В целом все большее число китайских комментаторов высказывают обеспокоенность происходящим с коронавирусом в мире. Обвинения со стороны США в том, что Китай создал вирус в лаборатории, только усиливают подозрения китайцев, что ровно то же самое сделали сами американцы. И заявления властей Китая, что вирус естественный, все меньше и меньше убеждают в этом самих комментаторов.