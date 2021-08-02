Об этом намерении, как пишет The Wall Street Journal, Байден заявил в ходе своего визита на пенсильванский завод Mack Trucks, состоявшегося 28 июля. Администрация Байдена предлагает ввести норму, направленную на расширение и ужесточение федеральной закупочной политики в части требований к уровню продукции американского производства. Таким образом, правительство планирует, так сказать, реанимировать давнюю программу «Покупай американское», в рамках которой стоимость товаров должна не менее чем на 60% состоять из стоимости компонентов, произведенных в США, по сравнению с нынешним порогом в 55%. Более того, к 2029 году этот порог должен увеличиться до 75%.

Macktrucks.com Визит Джо Байдена на пенсильванский завод Mack Trucks

В последние годы программа «Покупай американское», по словам президента США, которые приводит издание, стала носить условный характер. Но теперь администрация Байдена намерена взяться за нее всерьез. Существующий 55%-ный порог Байден назвал «недостаточно высоким» и заявил о необходимости ужесточения правоприменения в рамках требований, предъявляемых к федеральным подрядчикам.

Между тем предложение администрации господина Байдена вызвало критику со стороны Торговой палаты США, которая заявила, что «дальнейшее увеличение порогов закупок и квот является неэффективным, дорогостоящим и в конечном счете контрпродуктивным».

Macktrucks.com Визит Джо Байдена на пенсильванский завод Mack Trucks

Издание со ссылкой на документ Белого дома указывает, что предложение Байдена усилит требования к подрядчикам, закупающим товары в рамках госзаказов от имени правительства, — им придется доказывать соответствие указанным порогам компонентов в содержании приобретаемых товаров.

«Это предложение закроет лазейку в текущем регулировании, а также позволит бизнесу вовремя скорректировать свои цепочки поставок, чтобы увеличить использование компонентов американского производства», — цитирует The Wall Street Journal один из тезисов документа.

Издание напоминает также, что в первую же неделю своего пребывания в должности президента господин Байден подписал указ, вводящий более жесткие требования к практике государственных закупок, и предлагаемые им сейчас новые правила приводят в движение этот процесс, предусматривающий в том числе 60-дневный период общественного обсуждения. Новая инициатива преследует цель развития внутреннего производства для снижения зависимости от Китая. Предлагаемые изменения также предусматривают, по сути, увеличение субсидирования американских товаров. При этом новый уровень объемов субсидирования еще не установлен, но приоритетной в этом случае будет закупка товаров, оказавшихся в дефиците на фоне пандемии Covid-19.

Macktrucks.com Визит Джо Байдена на пенсильванский завод Mack Trucks

Речь может идти о товарах с использованием полупроводников и медицинского оборудования. В прошлом году федеральные агентства США закупили товаров и услуг на сумму 665 миллиардов долларов, что на 70 миллиардов долларов больше, чем в 2019 году, причем половина указанного объема роста пришлась на закупку медикаментов и фармацевтических препаратов для лечения Covid-19.