Соединение Калининско-Солнцевской линии метро Москвы даст огромный эффект для развития городских территорий, считает вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв. Винтервью «Вечерней Москве» он рассказал, что решение о том, чтобы связать два участка жёлтой ветки в единую линию, может быть принято после 2023 года.

ИА REGNUM Работник метрополитена

Заместитель мэра пояснил, что сейчас основные силы в строительстве метрополитена направляются на реализацию крупных проектов — Большой кольцевой линии, а также трёх новых веток — Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. При этом после завершения БКЛ можно будет переключить силы и на решение других задач.

«В том числе и на соединение двух участков Калининско-Солнцевской линии в центре Москвы, что, безусловно, даст огромный эффект для развития и связности городских территорий. Но здесь сложностей еще больше. Это неудобства и для жителей, и для строителей, и трудности с переносом и обновлением инженерных коммуникаций, и проведение самих работ по сооружению станций на большой глубине», — сказал Бочкарёв.

В качестве примера он привёл станцию «Деловой центр», территория возле которой «уже практически не имеет свободных площадок для строительства».

«Эти проблемы нам предстоит решить, потребуется филигранная работа специалистов. Сроки реализации этого проекта обсуждать пока рано, необходимо очень хорошо продумать все нюансы. Но, думаю, такую работу мы тоже осилим», — заявил вице-мэр.

ИА REGNUM Перерыв

Планы по жёлтой ветке не раз менялись. Для её соединения необходимо построить небольшой участок на две-три станции от «Третьяковской» до «Делового центра». Проблема заключается в том, что пути должны пройти по центру города под кварталами с элитной недвижимостью. Кроме того, как рассказывали некоторые эксперты, строительству могут помешать подземные сооружения, которые есть в этой части столицы. Также участок дважды пересекает Москву-реку и рискует испытать на себе сильные напоры грунтовых вод.

Единая Калининско-Солнцевская линия есть в Генплане Москвы. И даже известны названия новых станций, которые могут появиться, если за проект всё-таки возьмутся, — «Плющиха», «Волхонка» и «Дорогомиловская». Однако из года в год решение по участку откладывалось.

В 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин прямо заявил, что планов соединения нет.

«Участок Солнцевской линии от «Парка Победы» до «Делового центра», продлённый до «Рассказовки», мы не планируем соединять с участком Калининской линии от «Третьяковской» до «Новокосино». Хотя на генплане эти две ветки должны были соединиться. Но поскольку связка намечалась в самом центре города, а рытьё там огромных котлованов на глубине с прокладкой коммуникаций может парализовать всю центральную часть столицы», — приводит слова Собянина газета «Комсомольская правда».

Для транзита столичный мэр предложил использовать строящуюся Большую кольцевую линию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Касса метро

Однако даже после такого определённого ответа тема никуда не исчезла и продолжила волновать жителей, СМИ и городских блогеров. Дело в том, что радиальные ветки пересекаются с ограниченным числом линий, и чтобы попасть в нужное место, иногда нужно сделать большой крюк. Тем временем объёмы перевозок у Калининско-Солнцевской линии только растут, поскольку оба направления ведут к крупным микрорайонам жилой застройки.

Как следует из слов Андрей Бочкарёва, соединение ветки всё же является для города посильной задачей.