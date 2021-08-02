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Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Борьба Авиалесоохраны с лесными пожарами

На долю России приходится пятая часть лесов мира и почти половина запасов древесины хвойных лесов. Площадь лесов в России — более 809 млн га, а территории, где возможно обнаружение и тушение лесных пожаров наземным способом, — только 70 млн га. Остальная часть земель лесного фонда — малонаселенные и труднодоступные территории. Борьбу с огнем в этих труднодоступных районах (включая сильно пересеченные, горные, заболоченные местности) активно ведет единственная специализированная служба — Авиалесоохрана, которой 7 июля 2021 года исполнилось 90 лет.

В условиях чрезвычайных ситуаций к тушению лесных пожаров привлекают высокопрофессиональных специалистов авиационной охраны лесов, обеспечивая надежную защиту населенных пунктов и объектов экономики, включая линии электропередачи, газо‑ и нефтепроводы, аэропорты, предприятия сельского хозяйства и других отраслей и сфер деятельности.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

В 2020 году силами Авиалесоохраны ликвидировано 185 лесных пожаров на площади 420 тыс. га, предотвращена угроза гибели от лесных пожаров 46 населенным пунктам и 31 объекту экономики на территории семи субъектов Федерации (Якутия, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Омская, Магаданская области, Чукотский автономный округ). Кроме того, было остановлено распространение 13 лесных пожаров на территории 6 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), спасены реликтовые леса и места обитания краснокнижных животных.

Используя самолет Ан-26 «Циклон», Авиалесоохрана проводит работы по искусственному вызыванию осадков. Там, где было возможно применить этот метод, в 94% случаев выпали осадки средней и высокой интенсивности и снизился уровень пожарной опасности. Так, на территории Усть-Майского района Якутии выпало 29 мм осадков, а класс пожарной опасности снизился с 4-го до 1-го. С помощью взрывного метода специалистами Авиалесоохраны на территории Якутии и Иркутской области ликвидировано 18 крупных лесных пожаров на площади более 93 тыс. га.

Dmitriy Pichugin Самолёт Ан-26 «Авиалесоохраны»

За счет всего перечисленного в Якутии уже потушили почти в пять раз больше площадей, чем за весь 2020 год: 482 пожара на площади 470,7 тыс. гектаров (в 2020 году — 454 пожара на 96 тыс. гектаров).

В 2021 году на территории Якутии по требованию Федерального штаба все чаще принимаются решения по тушению труднодоступных пожаров, возникающих в зоне контроля. Если в прошлом году регион тушил только 19% таких пожаров, то сегодня этот показатель вырос почти в три раза — до 52%.

Меры поддержки

В 2021 году меры поддержки регионов в деле тушения пожаров со стороны федеральных органов власти беспрецедентны. Как и в 2019 и 2020 годах, выделяются средства из резервного фонда правительства. В 2021 году регионы уже дополнительно получили 2,8 млрд рублей, в том числе на тушение пожаров — 1,9 млрд рублей, на авиационный мониторинг — 785,6 млн рублей.

36.mchs.gov.ru Пожарная машина на тушении природного пожара

Помогает регионам техника, закупленная по линии национального проекта «Экология». За последние годы в регионы было поставлено 3,5 тыс. единиц лесопожарной техники и 22 тыс. единиц оборудования. В 2021 году на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 5,1 млрд руб. Закуплено 8,7 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования.

По поручению руководства страны авиационные группировки Министерства обороны и МЧС России оказывают помощь в борьбе с лесными пожарами. Работают самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами, самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

(сс) Vlsergey Самолёт Бе-200 МЧС

В 2021 году будет дополнительно приобретено два вертолета Ми-8, ещё четыре вертолёта поступят в следующем году. Кроме этого, в центр в 2021 году будет закуплено свыше 100 единиц специализированной техники (тягачей, вездеходов и т. д.).

Изменения климата

Изменение климата заметнее всего проявляется в северных широтах. Аномальная жара и засуха наблюдаются в Якутии, такие явления не фиксировались за 150 лет метеонаблюдений. В целом аномальные явления погоды в последние годы стали системными. Над Дальним Востоком, Сибирью и некоторыми другими регионами европейской части нашей страны формируются мощные антициклоны.

Но если в европейской части страны, где температурный режим выше климатической нормы на 6−7 градусов, региональные власти удерживают ситуацию с лесными пожарами под контролем, то в восточной части страны складывается достаточно сложная лесопожарная обстановка.

25.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара с вертолёта

Ситуацию усугубляет активная грозовая деятельность — источник возникновения новых лесных и природных пожаров, на которые при необходимости требуется привлечение дополнительных сил и средств.

Все чаще природные пожары стали возникать в Арктической зоне. Большая часть территории лесов в Арктической зоне находится в зонах контроля лесных пожаров, на неохраняемой активными силами авиалесоохранных организаций территориях, где отсутствует соответствующая инфраструктура (за исключением Мурманской области, Чукотского и Ямало-Ненецкого АО).

Наибольшее количество лесных пожаров и наибольшие выгоревшие площади в Арктической зоне России в текущем году зарегистрированы в Якутии, Красноярском крае и Мурманской области. Наименьшее количество пожаров и минимальные площади — в Республике Коми и Архангельской области. Основная причина возникновения лесных пожаров в Арктической зоне — последствия высокой грозовой активности.

Тушение лесного пожара. Якутия 14.mchs.gov.ru

Лесные пожары сопровождаются выбросами парниковых газов (в т. ч. метана) и «черного углерода» (крупных частиц углерода). Это влияет на таяние льда и вечной мерзлоты, но есть и другие причины изменения климата и повышения температуры. Леса горят во всей арктической зоне, не только в Якутии, и нельзя делать вывод, что только пожары в Якутии заметно влияют на климат на планете.

Более уместен другой тезис: изменение климата и рост температур в высоких широтах, особенно в Арктике, происходит на 5−6 градусов быстрее, чем в других природных зонах. Не пожары в Якутии — причина климатических изменений на планете, но в Якутии, как и в других северных широтах, последствия изменений климата проявляются быстрее.

Пожары в Карелии

С 14 июля 2021 года на территории Карелии введен режим повышенной готовности, в рамках которого в республике были мобилизованы все силы и средства, а также привлекалась помощь федерального центра и соседних регионов. 20 июля был введён режим ЧС на всей территории республики. В итоге удалось предотвратить пожары в населенных пунктах: не сгорело ни одного жилого дома, не пострадало имущество граждан и предприятий.

Карелия — это край рек и озёр, лесов и заповедников. В республике много известных природных достопримечательностей. Одна из них — гора Воттоваара, наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности: добраться до неё непросто, но это стоит того, ведь гору называют «русским Стоунхенджем». Такое название Воттоваара получила из-за расположенных на горе сейдов — разнообразных сооружений из камней. Некоторые считают, что так называемые сейды имели некоторое культурное предназначение и относятся к культуре древних саммов. Однако большинсство экспертов сходятся во мнении, что своеобразие горы Воттоваара — это игра природных сил. Пожары, бушующие сейчас в Карелии, чуть было не погубили эту карельскую достопримечательность. Житель посёлка Гимолы заметил, что огонь приближается к горе, и сразу сообщил об этом в экстренные службы. На помощь прибыли сотрудники Суккозерского лесничества и Муезерского отделения авиаохраны лесов. Сигнал был получен быстро, спасатели сработали слаженно, благодаря чему Воттоваару удалось отстоять.

10.mchs.gov.ru Лесной пожар. Карелия

Один из самых серьёзных лесных пожаров произошёл в Пряжинском районе, вблизи поселка Кудама и деревни Руга. Все самые напряжённые дни боролись с огнём «на передовой» спасатели пожарной части из посёлка Эссойла (ПЧ-70), подведомственной Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В районе поселка Кудама несколько суток с огнём боролись бойцы десантно-пожарной команды Петрозаводского авиаотделения Авиалесоохраны (командир, инструктор десантно-пожарной команды Денис Каньгин). Настоящие профессионалы, знающие свое дело: как создавать поджиги и встречные палы, копать канавы там, где надо. Именно поэтому население Кудамы не пришлось эвакуировать.

Крупный лесной пожар ликвидировали в Суккозерском лесничестве Муезерского района площадью 990 га. Место труднодоступное, поэтому технику доставить сложно. Работали на пожаре 16 человек под руководством Василия Маркова. В ночь на 18 июля был проведен отжиг от естественных водных преград, была построена лесная дорога (5 км) для доставки техники и дальнейшего создания минерализованных полос. Работу затрудняло множество естественных преград — мелких озёр, рек и ручьёв — и сильный порывистый ветер. Благодаря самоотверженному труду пожарных практически все открытые участки горения потушены, имеются отдельные очаги по северо-западной кромке пожара, но угрозы населенным пунктам нет.

10.mchs.gov.ru Лесной пожар. Карелия

Задымления в населенных пунктах

В настоящее время проводятся работы по тушению 241 лесного пожара на площади 817 949 га в 22 субъектах Российской Федерации. Для тушения пожаров привлечено 6297 человек, 973 единицы техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки и переброски сил к местам возникновения возгораний и тушения пожаров задействовано 71 воздушное судно на мониторинге и 37 воздушных судов на тушении.

Особый противопожарный режим установлен в 65 субъектах Российской Федерации. Ограничения на посещение лесов и въезд в них транспортных средств введены в 49 субъектах Федерации.

По состоянию на 25 июля 2021 года, по данным сети наблюдений Росгидромета, в крупных населенных пунктах на территории РФ задымленность от очагов горения лесных пожаров не наблюдается.

В случае задымления в населенных пунктах предпринимаются меры оказания помощи населению: усилена служба скорой помощи, даются рекомендации работодателям по переводу работников на удаленный режим на период сильного задымления.

38.mchs.gov.ru Лесной пожар

Пожары в мире

По данным Национального межведомственного пожарного центра США, пожары коснулись более 1,1 млн га земель. Действуют 85 крупных пожаров на территории следующих штатов: Айдахо, Монтана, Вашингтон, Калифорния, Аляска, Орегон, Вайоминг, Юта, Аризона; Колорадо, Миннесота, Невада, Южная Дакота. Выделение ресурсов на борьбу с лесными пожарами продолжается, задействовано более 22 400 пожарных.

Вдоль восточной границы штата Калифорния произошло несколько возгораний, объединившихся в итоге в один крупный пожар, пятый по величине в стране. Пожар пытаются потушить несколько дней, существует угроза для жилых районов. На данный момент 67 домов были полностью разрушены, около 2000 — эвакуированы. Пожар в Дикси, который начался недалеко от границы с Невадой, тушили 12 дней, а пожар Тамарака — 22 дня. В этом регионе наблюдается экстремально сухая и жаркая погода, что и становится предпосылкой для возникновения пожаров.

Lotus R Лесной пожар

Природный пожар Alder Greek в Монтане, который тушат 18 дней, охватил около 3000 гектаров и разрушил более 200 домов. Департамент охраны окружающей среды Массачусетса выпустил предупреждения о неудовлетворительном качестве воздуха: дым от лесных пожаров на западе США накрыл штат Массачусетс и остальную территорию Новой Англии. Представители органов здравоохранения заявили, что из-за пожаров концентрация загрязнения воздуха мелкими частицами достигла в регионе опасного для здоровья уровня.

Канадский департамент природных ресурсов сообщает, что пожарами пройдено более 2,5 млн га, в настоящее время активны 23 пожара. Количество активных пожаров в провинции Британская Колумбия снижается, однако пожарная опасность в южных регионах Канады всё ещё очень высокая. Ожидается, что во многих частях Британской Колумбии в ближайшее время сохранится температура выше средней, дождей не будет как минимум до выходных, 7−8 августа. К настоящему времени в тушении пожаров задействовано 3278 пожарных и 198 единиц авиатехники.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Канада находится на самом высоком уровне национальной пожарной готовности — «5»: это означает, что задействованы все имеющиеся ресурсы, необходимо привлечение международных ресурсов и необходимо принять более активные меры для поддержки действующих ведомств. В Британской Колумбии и Онтарио также установлен уровень «5»: ресурсы полностью задействованы, а спрос на них очень высок. Саскачеван и Манитоба находятся на уровне готовности «4», Альберта и Юкон — «3», другие провинции — на уровне готовности «1» или «2». За неделю произошло 654 новых возгорания, из которых 440 — по причине гроз.

Если говорить о других регионах, то стоит отметить, что в настоящее время крупные пожары наблюдаются на Сардинии. По данным на 31 июля — 1 августа горит 20 тыс. га, 1500 человек эвакуированы, в тушении задействовано 7500 человек, включая карабинеров и службы Красного Креста. МИД Италии призвал на помощь коллег по ЕС. По два самолёта направили в Италию Греция и Франция. Неспокойно и в Испании: там тоже стоит жара, и 31 июля — 1 августа из-за сильного пожара в Каталонии эвакуировали детский лагерь.

Почему в Финляндии не горят леса

Леса горят во всех странах мира, но в Финляндии нет больших площадей необитаемого леса. Финны живут в лесах, там их недвижимость, их дома. Если где-то что-то загорается, люди это сразу замечают и реагируют. Если загорится лес, то сгорит весь хутор. Лесные пожары заметны, их сразу начинают тушить.

Richard Mortel Лес. Финляндия

Кроме того, в Финляндии вся земля частная, каждый гектар кому-то принадлежит, ничейной земли нет. Значит, каждый отвечает за свою землю и немедленно начинает тушить пожар, а также быстро оповещать о любом возгорании.

80% тех, кто тушат пожары в Финляндии, — добровольцы. Но это не искусственно созданные дружины, а друзья, родственники, соседи владельцев земли, на которых возник пожар.

Когда речь идет о лесном пожаре, в Финляндии сразу говорят о риске для имущества. Лес в России в восприятии людей — это ничье, государственное, общее, и никто не воспринимает лес как свою ответственность, и никто не ходит его тушить. В Финляндии лес — это актив: за ним ухаживают, его развивают, увеличивая его стоимость.

К тому же в Финляндии очень много дорог, и не только больших магистралей, но и проселочных и грунтовых дорог. А значит, нет больших территорий, к которым невозможно подъехать: пожарные расчеты могут добраться в любое место и начать тушить огонь. Зачастую эти небольшие дороги делают лесовладельцы за свои деньги.