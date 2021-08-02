Судя по фото улиц и парков японских городов и рассказам самих японцев, объявленное в четвертый раз «чрезвычайное положение» в наиболее густонаселенных префектурах страны, включая, конечно, столичную, где, несмотря на протесты, все же проводится XXXII летняя Олимпиада, ничего подобного вводимым в европейских городах «локдаунам» в Японии не было и нет. Поэтому принимаемые в Стране восходящего солнца антиковидные меры можно назвать квазичрезвычайными.

Иван Шилов ИА REGNUM Ёсихидэ Суга

Наиболее частыми предупреждениями в рамках ЧП стали предложения владельцам заведений, где подают спиртное и посетители поют под караоке, приостанавливать свою работу. А заведения, где алкоголем не торгуют, просят закрывать в 20:00.

Решением правительства такое «чрезвычайное положение» в Токио и на Окинаве продлено до конца августа. До этого срока будет действовать ЧП и в соседних с Токио префектурах — Тиба, Канагава, Сайтама, а также во втором по численности населения мегаполисе страны — Осаке.

За пределами этих префектур ЧП, которое предусматривает меньше ограничений для деловой активности, частично было введено в понедельник в пяти префектурах — Хоккайдо, Исикава, Киото, Хиого и Фукуока. При этом губернаторам префектур предоставлено право ослаблять ограничения в случае улучшения ситуации.

Russian.news.cn Япония в период коронавируса

Ожидается, что правительство будет отменять или ослаблять ограничения по мере расширения вакцинирования населения, хотя конца эпидемии в стране пока не видно, отмечает японское информационное агентство «Киодо ньюс». Новая волна заболеваний происходит на фоне распространения весьма заразного варианта вируса «Дельта», впервые обнаруженного в Индии.

Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, в прошлую среду число пациентов с COVID-19, помещенных на карантин или проходящих лечение на дому, составило 18 927 человек, что в 1,8 раза больше, чем неделей ранее. А число заполняемости больничных коек для пациентов с COVID в префектурах Токио, Сайтама, Исикава и Окинава составило 50 процентов или выше — уровень, который правительственный подкомитет по COVID-19 определяет как 4-й, то есть наивысший.

В воскресенье Национальная ассоциация губернаторов призвала японцев воздержаться от поездок в другие префектуры в летние месяцы и во время дней поминовения усопших предков О-Бон (с 13 по 16 августа), когда множество людей выезжают из мегаполисов в родные места.

Russian.news.cn Япония в период коронавируса

Видимо, не желая раздражать японцев перед предстоящими всеобщими выборами в парламент, премьер Ёсихидэ Суга заявляет, что, по его мнению, закон, который позволил бы правительству ввести жесткие ограничения, подобные тем, которые наблюдались во многих крупных городах за рубежом в прошлом году, «не устроит» японский народ. И сообщил, что правительство будет стремиться к тому, чтобы к концу августа было вакцинировано более 40 процентов населения.

Следует отметить, что принятые в Японии чрезвычайно строгие меры по изоляции спортсменов-олимпийцев от населения страны дают свой эффект. Хотя выступления японцев против Олимпиады-2020 продолжаются…