



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Как сообщило турецкое правительственное Anadolu Agency, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По мнению издания, турецкая сторона считает Грузию «ключом к региональному сотрудничеству», и поэтому Эрдоган предложил Гарибашвили «возродить успешный формат политико-экономического сотрудничества Турции, Азербайджана и Грузии на уровне глав государств и правительств».

Действительно, с того момента, как президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили, саммиты глав государств Закавказья и Турции перестали созываться, хотя все стороны заявляли о готовности сохранять и продолжать сотрудничество между собой. Говорили о «стратегическом характере сотрудничества во взаимоотношении двух стран». Обозначая проходящие через грузинскую территорию коммуникации, ориентированные на экспорт энергоресурсов каспийского региона в европейские страны и Турцию, уверяли в наличии фактора азербайджано-грузино-турецкого «сердечного согласия», вплоть до тесного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Речь идет не только о торгово-экономическом, но и военно-техническом аспектах. Договорно-правовая база состоит из нескольких десятков соглашений, среди которых особое место занимает рамочный Договор о дружбе и сотрудничестве. Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов. То есть более 15% от общего внешнеторгового оборота Грузии. Анкара совместно с Тбилиси и Баку нередко проводит военные учения. Через грузинскую территорию проложены важные транспортные торгово-экономические коммуникации и энергетические коридоры из Азербайджана в Турцию, что создает прочную основу для сближения двух стран и является основой политического партнерства.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Но в действиях Тбилиси произошло смещение «центра интересов» в Закавказье. Зурабишвили стала давать понять, что считает «надуманными» выстраиваемые Анкарой региональные геополитические комбинации, обозначив исключительно европейский курс. Даже с учетом того, когда, по ее словам, «будущее Европы до конца еще не ясно, в случае Грузии же еще больше неопределенности». В этой связи Le Monde прогнозировала, что Тбилиси будет ориентирован на проведение политики «больше Европы», что должно выделять ее среди соседних Азербайджана и Армении как точку «Золотого руна», оплота христианства с V века. Доказывать, что «Грузия нужна Европе», что Тбилиси способен создать в регионе альтернативную политическую модель и расширить европейское влияние. Более того, Зурабишвили, как бывший французский дипломат, уверена в том, что в отличие от политиков местного происхождения она хорошо ориентируется во всех сложностях европейской политики. И способна открыть первую главу в истории закавказского европейского строительства, особенно сейчас, когда Европейский союз после второй карабахской войны стал активно разыгрывать в регионе «армянскую карту». К тому же обострились проблемы в взаимоотношениях между Турцией и Францией, и Тбилиси оказывается все же на стороне Парижа.

Плюс к этому и то, что Анкара не только утратила перспективу интеграции в ЕС, но и оказалась в самом эпицентре турбулентности, охватившей почти весь Ближний Восток. Европоцентричной Грузии стало неудобно выстраивать новые отношения с Турцией в ситуации, когда из Франции и Брюсселя постоянно слышится резкая критика турецкой политики на фоне усиливающихся евразийских течений в самой Турции. Тбилиси стал метаться между центрами силы. Напомним, что в первых числах июня Гарибашвили совершил по приглашению турецкой стороны первый официальный визит в Анкару. Тогда Эрдоган выступил с призывом к Грузии присоединиться к так называемому кавказскому пакту или «Альянсу шести» (Турция, Иран, Россия, Грузия, Армения, Азербайджан), указывая при этом и на готовность поддержать выстраивание отношений в треугольнике Азербайджан — Грузия — Армения. То есть в игре с Тбилиси турки желают держать в своих руках козырные карты, включая потенциальный союз Тбилиси — Ереван — Брюссель, чтобы не позволять Западу разыгрывать грузинскую партию исключительно в своих интересах. Как считает турецкое издание Daily Sabah, «Анкара начала предлагать Тбилиси свою новую закавказскую стратегию, которая стала принимать в расчет и интересы России». Это формирует в регионе новую ситуацию, которая может предоставить неожиданные возможности для многих региональных внешних игроков.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

До недавнего времени ведущие страны НАТО давали понять, что Грузия не станет членом альянса, и посылали сигналы Тбилиси, призывая его нормализовать отношения с Россией. Теперь такие сигналы грузинам посылает Анкара, стремясь вывести их из зоны конфронтации с Москвой, что отвечает турецким интересам. Что же касается самой Грузии, то ей предстоит определяться с новыми приоритетами во внешней политике. Процесс этот будет сложным.