Смерть целой семьи после заражения коронавирусом обсуждают пользователи социальных сетей в Краснодарском крае. По заявлениям родственников, незадолго до смерти семья сделала прививки от СOVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

По данным, которые несколько дней назад стали распространяться в социальных сетях, после вакцинации от коронавируса скончались трое членов одной семьи — 58-летняя женщина, её дочь и зять. Муж женщины находится в реанимации. Сиротой осталась 12-летняя девочка — сейчас она живёт у тётки.

«У брата с женой был медотвод по сахарному диабету. Плюс ещё они находились на диализе, Лялечке должны были сделать какую-то плановую операцию, тоже связанную с почками, но без прививки ей отказали в госпитализации, ну они все вместе заодно решились вакцинироваться», — рассказала «Московскому комсомольцу» родственница семьи.

«Слегли через неделю. У всех сразу обширное поражение лёгких. Первой в больнице умерла Ляля, за ней ее мама, бабушка Арины, за ними отец Арины Михаил, мой брат», — добавил женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой проверить ситуацию ранее к Генпрокурору обратился депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), проверку провести поручил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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История не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Впрочем, многие из них поставили её под сомнение, другие утверждают, что это — правда, третьи призывают дождаться результатов официального расследования.

«Надеюсь, эта история правдива, и её предадут как можно большей огласке. Если же это фейк, то автора ждут нары», — пишет Велеслав Т.

«Эпидемии всегда были, да ещё какие! В 60-х годах, в Москве, вспыхнула эпидемия чëрной оспы, в Сети есть подробное описание тех событий, я бы на месте министров сделал этот эпизод советской эпохи, методом борьбы с эпидемиями в наши дни», — вспоминает Пётр К.

«Конечно, не вакцина, глупо было бы», — сомневается Анатолий А.

«У них у всех были противопоказания к прививке. Но им очень хотелось «ЭпиВакКорону», и за ней они поехали в Москву. Там и заболели, не успев сформировать иммунитет. А поскольку все они хроники, у кого диабет, у кого онкология, то вот. И да, минздрав заинтересовался», — предполагает Алёна А.

«А что будет с людьми, которые заболеют? Всё, что будут давать, — жаропонижающее и противовоспалительное. Если иммунитет не справится — к ИВЛ подключат и будут ждать», — пишет Сергей К.

«Мои муж с сыном делали, и никто их не отправлял на обследование. Просто молча кололи и все. Ни до, ни после не звонил, не интересовался состоянием вакцинированных. Сын живёт в городе один, мы за 200 км в деревне…» — написала Лена Ш.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

«Смерть целой семьи после вакцинации и смертью целой семьи вследствие вакцинации — это разные вещи! Смерть вследствие вакцинации надо ещё доказать на основании заключений судмедэкспертов. Семья могла привиться в один день, а на следующий день грибов непонятных нажарить и умереть от отравления, как один из вариантов. Подождём официального заключения», — призывает clublemurr_ru.

«Я привита, многие из моих друзей и знакомых привиты. У всех все хорошо. Считаю это личным выбором каждого. Кто-то верит доказательной медицине, подтвержденным источникам, биологам и эпидемиологам, а кто-то верит пересланным сообщениям в мессенджерах», — написала dai_vinchik23.

«Не несите чушь. Нет ни одного умершего у меня после прививки. Родители перенесли легко благодаря прививке. Сам привит, и не было никаких проблем», — пишет Иван И.

«Я не сторонник вакцинации, не собираюсь её делать, но вот я не верю, не может быть, чтобы в одной семье столько людей сразу не перенесли вакцину», — написал Александр С.

«Я слышу часто, кто-то тяжело перенес, кто-то рассказывает там-то, ослеп тот-то. Ну ни разу не написали фамилию, где. Почему-то я много людей знаю, сделали и вообще не ощутили ничего», — добавил тот же пользователь.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

«Они имели противопоказания — сахарный диабет и были на диализе (м. б. почечная недостаточность, это не уточнялось). Во-вторых, они из своей глубинки приехали в город. В-третьих, слегли через неделю. Подозрительно. Будто бы заразились именно короной и именно тогда, когда приехали на прививку. А с такими болячками корону вряд ли возможно пережить. Разумеется, это тоже домыслы, правду знают только врачи, которые проводили вскрытие/анализы/экспертизу и. т. д. Но, конечно, виновата вакцина. Я выпил пять литров палёной водки, закусил колбасой, найденной под шкафом, а потом съел печеньку. Считаю, что отравился печенькой», — комментирует Кира Б.

«Я не сторонник вакцины… Однако чушь полная…» — считает Яна К.