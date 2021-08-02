1 августа в японском Токио, согласно сообщению Daily Mail, 24-летняя белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что беспокоится о своей личной безопасности, и отказалась покинуть Японию и вернуться домой.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Оказалось, что спортсменку включили в заявку на эстафету 4×400 в рамках Олимпиады в Токио, а она является спринтером на 100 и 200 метров по профилю. Тимановская заявила, что ее принудили к участию в эстафете, а после отказа ей угрожали.

«На меня оказывали давление, и меня пытались насильно вывезти из этой страны без моего согласия», — заявила она.

В результате Национальный олимпийский комитет Белоруссии принял решение вывезти из Токио Тимановскую, которая выступила с критикой руководства сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с интересом наблюдают за происходящим и поделились своими мнениями под соответствующей публикацией в паблике «Международный водоворот».

«Ничего не понимаю, но похоже на какую-то политическую тараканью возню», — заявил «Мистер Чен».

«Проделки князя Лу? (имеется в виду президент Белоруссии Александр Лукашенко)», — задался вопросом «Синхронный переводчик»

filip bossuyt Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега

«Самая основная причина, по которой человека называют человеком — это любовь к своей стране! Независимо от того, в какой стране вы находитесь, нельзя прибегать к политическим спекуляциям против своей страны, даже если вы хотите иммигрировать», — отметил Ми Чонг.

«Может быть, всё дело в бедности страны, и поэтому она хочет очернить свою страну Японии? В нашей стране такая ситуация была несколько десятилетий назад, но раньше Китай никогда не преследовал таких спортсменов», — добавил «Летний подсолнух».

«Разве не почетно играть за свою страну? Сколько спортсменов с нетерпением ждут поездки на Олимпиаду!» — недоумевает duoduo 67 899.

«Зарубежные страны отличаются от Китая. В Китае есть полная система подготовки для спортсменов. Как только они решат стать спортсменами, они будут спортсменами на всю жизнь. Многие иностранные спортсмены не являются спортсменами, а спорт для них — хобби, и играют они для клубов», — ответил scarforest.

«Хм, надо посмотреть, не скрывается ли за этим какая-то темная личная история этого человека, какие моральные качества, и, если всё в порядке, почему бы не принять ее в Китае», — задался вопросом «Служитель дерьма и его лопата».

(сс) Miyuki Meinaka Олимпийский огонь в Токио

«Обманутая и испорченная Западом спортсменка, теперь она превратилась в служителя идеи «европейского лона», — считает «Стоматолог».

Некоторые комментаторы посчитали, что дело в американском заговоре, поэтому спортсменка обязательно осуществляет то, что она осуществляет, в интересах западных стран и США, в частности, против властей Белоруссии.