«Проделки князя Лу». Китайцы оценили скандал с белорусской бегуньей в Токио
1 августа в японском Токио, согласно сообщению Daily Mail, 24-летняя белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что беспокоится о своей личной безопасности, и отказалась покинуть Японию и вернуться домой.
Оказалось, что спортсменку включили в заявку на эстафету 4×400 в рамках Олимпиады в Токио, а она является спринтером на 100 и 200 метров по профилю. Тимановская заявила, что ее принудили к участию в эстафете, а после отказа ей угрожали.
В результате Национальный олимпийский комитет Белоруссии принял решение вывезти из Токио Тимановскую, которая выступила с критикой руководства сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с интересом наблюдают за происходящим и поделились своими мнениями под соответствующей публикацией в паблике «Международный водоворот».
«Ничего не понимаю, но похоже на какую-то политическую тараканью возню», — заявил «Мистер Чен».
«Проделки князя Лу? (имеется в виду президент Белоруссии Александр Лукашенко)», — задался вопросом «Синхронный переводчик»
«Самая основная причина, по которой человека называют человеком — это любовь к своей стране! Независимо от того, в какой стране вы находитесь, нельзя прибегать к политическим спекуляциям против своей страны, даже если вы хотите иммигрировать», — отметил Ми Чонг.
«Может быть, всё дело в бедности страны, и поэтому она хочет очернить свою страну Японии? В нашей стране такая ситуация была несколько десятилетий назад, но раньше Китай никогда не преследовал таких спортсменов», — добавил «Летний подсолнух».
«Разве не почетно играть за свою страну? Сколько спортсменов с нетерпением ждут поездки на Олимпиаду!» — недоумевает duoduo67 899.
«Зарубежные страны отличаются от Китая. В Китае есть полная система подготовки для спортсменов. Как только они решат стать спортсменами, они будут спортсменами на всю жизнь. Многие иностранные спортсмены не являются спортсменами, а спорт для них — хобби, и играют они для клубов», — ответил scarforest.
«Хм, надо посмотреть, не скрывается ли за этим какая-то темная личная история этого человека, какие моральные качества, и, если всё в порядке, почему бы не принять ее в Китае», — задался вопросом «Служитель дерьма и его лопата».
«Обманутая и испорченная Западом спортсменка, теперь она превратилась в служителя идеи «европейского лона», — считает «Стоматолог».
Некоторые комментаторы посчитали, что дело в американском заговоре, поэтому спортсменка обязательно осуществляет то, что она осуществляет, в интересах западных стран и США, в частности, против властей Белоруссии.