Правительство чрезвычайно увлечено своими новыми инициативами. Страна о них узнала из видеовстречи В. Путина с членами кабинета министров. Не все приглашенные участники совещания оказались в курсе нюансов новаций, например, М. Шмаков, председатель федерации профсоюзов, который чуть было не подпортил всю радужную обстановку доклада президенту. Из-за него Т. Голикова не удержалась и затеяла полемику ради защиты пилотного проекта по созданию индивидуальной карты генетического здоровья. Это же перспективы развития персонализированной медицины, горячилась вице-премьер, без которой нам в принципе не обойтись. Потому что если мы знаем о том, какие наследственные заболевания есть у ребенка, и можем на ранних стадиях эти заболевания выявить, то это перспектива последующего выздоровления, а не инвалидизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание Правительства Российской Федерации

Ошибка вышла. М. Шмаков и не думал нападать на этот проект. Обращаясь к президенту, он выразился так:

«И есть еще один вопрос, который не до конца понимаем в целом. Это опора или перспектива внедрения геномных и постгеномных технологий в сельском хозяйстве. Это, конечно, наверное, прорывные научные исследования, тем не менее на сегодняшний день существует определенная предвзятость к подобным технологиям, связанным с пищей, с продукцией сельского хозяйства. Поэтому я думаю, что стоило бы еще более подробно об этом сказать».

Kremlin.ru Михаил Шмаков

Горячность Т. Голиковой лучше бы направить на мирные цели. Она ответственна за реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, в которой есть два важнейших критерия реализуемости и связанные в том числе с генетическими исследованиями.

Первый критерий — увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований.

Второй критерий — сокращение сроков ожидания дорогостоящих диагностических исследований.

То, что эти показатели появились в программе государственных обязательств, факт замечательный. Наконец-то. Беда в том, что они не работают. Регионы не знают, как их сосчитать. Им не дали методик расчета показателей. Наиболее смелые и ответственные администрации субъектов РФ заявили об этом и поставили в таблице плановых показателей движения по этим критериям прочерки. Вплоть до 2025 года. И это — поступок. В других региональных штабах трусливые чиновники от медицины поступили иначе.

Прочерки не насторожили ни Т. Голикову, ни М. Мурашко, ни их сотрудников по проектным комитетам, видимо, увлеченных сотворением новых инициатив. Так они могут и не заметить, что в 2021 году многие регионы не справятся с назначением пациентам молекулярно-генетических исследований (МГИ) в полном объеме, хотя бюджет программы госгарантий на эти цели превышает 2 млрд руб.: отсутствуют рекомендации по установлению тарифов на МГИ на федеральном уровне. Региональные тарифы либо недостаточны для проведения тестов, либо тестов в территориальной программе ОМС вообще нет. Достаточных лабораторий при поликлиниках нет. Добавим сюда низкое качество исследований из-за отсутствия сертификации, правил проведения и контроля качества таких исследований, высокий риск недостоверных результатов. Начальник управления модернизации системы ОМС О. Царева (теперь она заместитель председателя ФОМС) на XXIV Российском онкологическом конгрессе заявила, что вообще нет информации о проведении молекулярно-генетических исследований в 13 субъектах, включая Ингушетию, Чечню, Тыву, Северную Осетию, Магаданскую, Курганскую, Кемеровскую и Смоленскую области. По данным мониторинга использования средств ОМС, предназначенных на лечение онкологических заболеваний в 2019—2020 годах, средний по стране показатель применения дорогостоящей химиотерапии онкологическими стационарами — 11,8%. Однако отдельные субъекты показали значения, близкие к нулю. В Рязанской области, например, на дорогостоящую химиотерапию пришлось только 3% от общих объемов. В топ регионов-аутсайдеров, освоивших наименьшее количество объемов таких исследований, утвержденных комиссией по разработке территориальной программы госгарантий, попали Тверская (1,1%), Тульская (1,4%), Омская (3,5%), Московская (4%), Новосибирская области (4,7%). Среди достигших лимита и превысивших его — Свердловская область (272,6%), Чувашия (129,2%) и Тюменская область (100%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Представляя президенту 42 инициативы, М. Мишустин назвал их комплексом в сфере социально-экономического развития, который связывают в единое целое государственные программы, национальные проекты и национальные цели. К чему эти пустые слова? Любые программы связывает воедино и систематизирует исключительно солидарная деятельность государственной власти, местного самоуправления и гражданское общество. А так — каким образом проект «Пушкинская карта» как элемент комплекса свяжет госпрограммы, нацпроекты и национальные цели развития РФ? Этот проект весьма полезен: с 1 сентября Пушкинскую карту платёжной системы «Мир» с уже зачисленными на неё тремя тысячами рублей для покупки билетов на культурные мероприятия (концерты, спектакли, выставки, музеи) смогут получить юноши и девушки 14−22 лет через портал Госуслуги. Через нее можно будет покупать билеты в специальном мобильном приложении. С 2022 года эта сумма составит пять тысяч рублей (в нее, понятно, не входят транспортные расходы тех, кто захочет приехать в Москву или Санкт-Петербург). Где-же тут связь с безопасными и качественными дорогами?

42 инициативы, по словам премьера, призваны усилить принятые раньше решения долгосрочного характера. Опять вопрос: как и каким образом? В блоке правительственных инициатив под названием «Технологический рывок» (потребует дополнительно 130,5 миллиарда рублей и 118,7 миллиарда инвестиций ФНБ) — проект платформы университетского технологического предпринимательства. М. Мишустин захотел, чтобы молодые специалисты, ученые имели возможность уже сейчас внедрять свои разработки в реальные бизнес-проекты. Студенты, желающие организовать свой стартап, даже смогут получить годовой отпуск в вузе на эти цели. Вклад университетов в создание стартапов действительно невелик. Кто-то посчитал, что 25% всех мировых стартапов запускались в то время, когда их основатели еще были студентами. В России — только 3%. Даже если это и так, и кому-то хочется догнать и перегнать кого-то, не проще ли сократить срок и программы обучения в университете, сэкономить при этом большие государственные деньги, если государству захотелось побыстрее получить экономическую отдачу от недоучек? К слову, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Прошло уже 7 месяцев. И что? Как это сказалось на приближении к целям национального развития? И как скажется на процессе новая платформа университетского технологического предпринимательства?

Замысел 42 инициатив также был в том, что все они должны быть исполнимы в короткие сроки с видимым результатом (или по крайней мере с быстрым стартовым результатом); проекты должны быть значимыми и важными для общества; проекты не должны дублировать уже ведущуюся во власти работу; должны быть частью национальных целей развития, проекты должны соответствовать ранее полученным отзывам и запросам граждан в системах обратной связи. Все проекты разбиты на условные блоки.

Социальный блок: 10 проектов общей стоимостью 236,8 миллиарда рублей без инвестиций ФНБ.

Проект «Пушкинская карта» — бесплатное посещение молодежью культурных учреждений.

Проект «Социальное казначейство» — слияние ПФР и ФСС в 2023 году, унификация системы страховых взносов, цифровизация всех систем господдержки.

Проект «Профессионалитет» — создание новой системы среднего профессионального образования для повышения популярности 200 рабочих специальностей.

Проект «Санитарный щит» — развертывание по стране сети лабораторий с быстрой и доступной диагностикой инфекций.

Пилотный проект по созданию индивидуальной карты генетического здоровья.

Проекты по поддержке креативных индустрий, медицинской науки, санитарного контроля, массового спорта, миграции.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с членами Правительства

Блок «Технологический рывок»: потребует 130,5 миллиарда рублей и 118,7 миллиарда инвестиций ФНБ:

Программа создания малых атомных реакторов и полигонов водородной энергетики — в том числе, в арктической зоне.

Программа автономного судовождения.

Программа создания электромобилей.

Программа поддержки агронауки.

Проект платформы университетского технологического предпринимательства.

Поддержка передовых инженерных школ.

Блок строительных инициатив: 7 проектов стоимостью 42,4 миллиарда рублей федеральных расходов, 54,2 миллиарда рублей трат ФНБ:

Быстрая цифровизация геоданных в России в рамках «национальной системы пространственных данных».

Реинжиниринг правил промышленного строительства и стройки в целом.

Поддержка строительства частных домов.

Поддержка среднего размера инфраструктурных проектов в рамках «инфраструктурного меню».

«Экологический блок» инициатив: потребует 73,1 миллиарда рублей:

Проект «генеральной уборки» в морских портах (258 затонувших кораблей).

Восстановление материальной базы государственной геологии.

Ресайклинговый проект по упаковке.

Блок цифровизации: потребует 17 миллиардов рублей госинвестиций и 60,8 миллиарда рублей вложений ФНБ:

Развитие проектов цифровых госуслуг — в 2021 году все граждане могут быть обеспечены бесплатной электронной подписью, а в 2022 году для всех будет возможность подключаться к сервисам обмена документами в личном кабинете на портале госуслуг.

Проект создания цифрового профиля гражданина (введение цифрового аналога бумажного паспорта и др.).

Покрытие «космическим» (через спутник) доступом в интернет удаленных территорий.

Проект «Подготовка кадров для IT»: за госсчет будут обучаться 240 тысяч старшеклассников, допподготовку по программированию получат 75 тысяч студентов.

Блок «Сервисное государство» состоит из одного проекта «Клиентоцентричность / Государство для граждан»: изменение государственной корпоративной культуры, чтобы повысить уровень доверия россиян власти; система HR для госслужбы, предварительное тестирование практик и мониторинг оказания государственных услуг; системы обратной связи.

Kremlinrus.ru Многофункциональный центр (МФЦ). Москва

Не стоит преувеличивать пафос и амбициозность правительственных заявлений, но многие инициативы действительно могут быть продуктивными, если осуществятся. Сомнения в этом есть. М. Мишустин к тому же загадал загадку — в самый разгар пандемии «несколько тысяч лучших специалистов страны» были оторваны от своей прямой работы по ранее намеченным планам по реализации нацпроектов. Их призвали заняться в Координационном центре правительства проработкой новых идей и предложений. Опять вопрос: если это — лучшие эксперты страны, то почему все они безымянные? Кто автор каждого из 42 проектов или у них один автор — премьер? Почему их всех считают чохом, без имен и званий, как несколько десятилетий назад говорили про шарашки? И сколько их было всего, если конкретно? «Несколько тысяч лучших специалистов», — про две тысячи так не выражаются, значит, не менее трех тысяч. Как минимум. Ими выработано 42 правительственных стартапа, которые войдут в единый государственный план достижения национальных целей. КПД: одна инициатива на 72 человека. Подсчет, конечно, глуповат и нелеп, если не считать количество пролитого пота. А в чем считать? В попугаях? Каков экономический эффект от почти триллионного бюджетного задатка на реализацию стартапов? Недостаточно того, что лично М. Мишустин считает, что время и деньги потрачены не зря. Однако время покажет. Впереди — проект федерального бюджета на 2022 год, хотя его будут представлять на 2022 год и последующие два года планового периода. Если не случатся еще какие-либо правительственные инициативы. Пока же у нас планы составляются для того, чтобы было что в них менять.