Компанию, долю в которой имеет Мария Топилина, чьи данные идентичны данным супруги экс-министра труда и социальной защиты РФ, бывшего главы Пенсионного фонда РФ Максима Топилина, «атаковали» исками власти одного из районов Мурманской области. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Чёрная метка

Kremlin.ru Максим Топилин

На чём же зарабатывает Мария Валентиновна Топилина?

Активы Топилиной

В ЕГРЮЛ за Топилиной числятся доли лишь в двух компаниях. Так, в ООО «Минерал Трейдинг» она владеет 20% и на конец 2020 года числилась заместителем гендиректора.

Компания была создана в ноябре 2005 года как агент по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. Гендиректор и владелец 60% в фирме — Андрей Есин. Оставшиеся 20% числятся как собственная доля компании после выхода из состава собственников Ирины Кирилловой, занимавшей должность главного бухгалтера.

Из отчётности компании за 2020 год следует, что основным видом деятельности является посредническая работа по реализации на экспорт стройматериала — хризотила. Отмечалось, что фирма по договору комиссии с акционерным обществом «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест») выступает в качестве комиссионера, заключая контракты с иностранными покупателями.

Uralasbest.ru Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат

Возвращаясь к «Минерал Трейдинг», у которого в 2020 году 100% выручки приходилось на комиссионные от «Ураласбеста». По итогам пандемийного года чистая прибыль ООО составила 95,606 млн рублей против 86,66 млн рублей годом ранее.

Помимо «Минерал Трейдинга», за Марией Топилиной числится 1,39% доли в ООО «Терибарка Финанс».

ООО учреждено в декабре 2016 года и прописано в Москве, но осенью 2020 года относительно адреса в реестр была внесена отметка, что «сведения недостоверны». Уставный капитал фирмы — более 433,56 млн рублей. Доля Топилиной оценивается в 6 030 000 рублей. Помимо неё, доли имеют директор Олег Степанов — 14,1%, сооснователь фермерского кооператива LavkaLavka, ранее работавший журналистом Борис Акимов — 27,33%, Александр Михайлов — 24,6%, ООО «Лавкалавка» — 13,2%, Василий Пальшин — 8,8%, совладелец ставропольского «Медикалстор» Александр Прокудин — 4,1% («Медикалстор» было поставщиком по 12 госконтрактам в медицинские госучреждения, с июня 2021 года — в стадии ликвидации), совладелец компании «Салымнефть» Игорь Кучин — 2%, Александр Деревищев — 1,39%, директор одной из компаний группы «Уралхим» Всеволод Ковшов — 1,39%, совладелец нижегородской IT-компании Андрей Романов — 0,69% и совладелец ресторанного бизнеса в Москве Евгений Зальцман — 0,69%.

За 2020 год компания «Териберка Финанс» указала чистый убыток в размере 391 тыс. рублей. В 2019 году убыток был 859 тыс. рублей.

Не лишним будет напомнить, что в 2017 году правительство Мурманской области заключило соглашение с ООО «Териберка Финанс» о государственной поддержке при реализации регионального приоритетного инвестиционного проекта «Териберский производственный кластер». Отмечалось, что цель проекта — создать в селе Териберка производство продукции из дикоросов тундры и морской соли. Инвестиции оценивались на уровне 187 млн рублей. Присвоение статуса приоритетного проекта позволило ООО взять земельный участок в аренду без проведения торгов.

Gov-murman.ru Заключение соглашения с ООО «Териберка Финанс» о государственной поддержке при реализации регионального приоритетного инвестиционного проекта «Териберский производственный кластер»

В феврале 2021 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление за номером 54-ПП, которым «Териберский производственный кластер» был лишён статуса приоритетного инвестиционного проекта, а с ООО расторгли договор о государственной поддержке.

В конце июля 2021 года в арбитраж Мурманской области поступило сразу три иска от управления земельными ресурсами администрации Кольского района Мурманской области к ООО «Териберка Финанс». Ни одно дело пока к производству не принято, потому детали неизвестны.

Вполне возможно, что речь идёт об изъятии участков, которые ранее были переданы ООО «Териберка Финанс» без торгов под приоритетный проект, который этот статус несколько месяцев назад утратил.