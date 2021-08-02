Чёрная метка для Топилиной — на чём зарабатывает жена экс-министра России?
Компанию, долю в которой имеет Мария Топилина, чьи данные идентичны данным супруги экс-министра труда и социальной защиты РФ, бывшего главы Пенсионного фонда РФ Максима Топилина, «атаковали» исками власти одного из районов Мурманской области. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Топилин — уроженец Москвы, по специальности — экономист. В 1994—2001 годах занимал разные должности в аппарате правительства РФ, а с июля 2001 года по конец марта 2004 года был заместителем главы Минтруда, когда пост руководителя в ведомстве занимал Александр Починок.
Топилин в марте 2004 — июле 2008 года был главой Роструда, одновременно являясь с 2005 года главным государственным инспектором труда РФ. В конце июля 2008 года занял пост заместителя Татьяны Голиковой, которая на тот момент руководила Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Занимал эту должность до конца мая 2012 года. После этого Топилин вплоть до января 2020 года был министром труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева. В январе 2020 года новый глава правительства Михаил Мишустин назначил Максима Топилина главой правления Пенсионного фонда РФ, но в этой должности тот успел проработать всего около года. В феврале 2021 года Топилина освободили от должности «в связи с переходом на другую работу». В марте появились сведения, что экс-министр стал старшим советником гендиректора РЖД. Максим Топилин выдвинут на предстоящих выборах в Госдуму от Татарии и числится номером 5 в списке партии «Единая Россия». Выборы пройдут в сентябре 2021 года.
Будучи министром, в 2018 году Топилин задекларировал 6,909 млн рублей дохода, а его супруга — 16,56 млн рублей. На тот год у Марии Топилиной в активе числилась недвижимость не только в России, но и в Болгарии.
На чём же зарабатывает Мария Валентиновна Топилина?
Активы Топилиной
В ЕГРЮЛ за Топилиной числятся доли лишь в двух компаниях. Так, в ООО «Минерал Трейдинг» она владеет 20% и на конец 2020 года числилась заместителем гендиректора.
Компания была создана в ноябре 2005 года как агент по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами. Гендиректор и владелец 60% в фирме — Андрей Есин. Оставшиеся 20% числятся как собственная доля компании после выхода из состава собственников Ирины Кирилловой, занимавшей должность главного бухгалтера.
Из отчётности компании за 2020 год следует, что основным видом деятельности является посредническая работа по реализации на экспорт стройматериала — хризотила. Отмечалось, что фирма по договору комиссии с акционерным обществом «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест») выступает в качестве комиссионера, заключая контракты с иностранными покупателями.
Для справки: «Ураласбест» работает в Свердловской области, а Есин входит в состав совета директоров ПАО. На 30 июня 2021 года существенные доли в обществе имели Юрий Козлов — 22,9%, Владимир Кочелаев — 15,17%, Яков Ременник — 15,5%. Производством хризотила в России занимаются ПАО «Ураласбест», разрабатывающее Баженовское месторождение хризотил-асбеста, и «Оренбургские минералы», разрабатывающие Киембаевское месторождение. Комбинат «Ураласбест» — одно из крупнейших и старейших предприятий мира по производству хризотила и строительных материалов. Он был создан в 1922 году как государственный трест. На конец декабря 2021 года в состав совета директоров «Ураласбеста» среди прочего входил Юрий Пинаев, местом работы которого указана администрация губернатора.
Возвращаясь к «Минерал Трейдинг», у которого в 2020 году 100% выручки приходилось на комиссионные от «Ураласбеста». По итогам пандемийного года чистая прибыль ООО составила 95,606 млн рублей против 86,66 млн рублей годом ранее.
Помимо «Минерал Трейдинга», за Марией Топилиной числится 1,39% доли в ООО «Терибарка Финанс».
ООО учреждено в декабре 2016 года и прописано в Москве, но осенью 2020 года относительно адреса в реестр была внесена отметка, что «сведения недостоверны». Уставный капитал фирмы — более 433,56 млн рублей. Доля Топилиной оценивается в 6 030 000 рублей. Помимо неё, доли имеют директор Олег Степанов — 14,1%, сооснователь фермерского кооператива LavkaLavka, ранее работавший журналистом Борис Акимов — 27,33%, Александр Михайлов — 24,6%, ООО «Лавкалавка» — 13,2%, Василий Пальшин — 8,8%, совладелец ставропольского «Медикалстор» Александр Прокудин — 4,1% («Медикалстор» было поставщиком по 12 госконтрактам в медицинские госучреждения, с июня 2021 года — в стадии ликвидации), совладелец компании «Салымнефть» Игорь Кучин — 2%, Александр Деревищев — 1,39%, директор одной из компаний группы «Уралхим» Всеволод Ковшов — 1,39%, совладелец нижегородской IT-компании Андрей Романов — 0,69% и совладелец ресторанного бизнеса в Москве Евгений Зальцман — 0,69%.
За 2020 год компания «Териберка Финанс» указала чистый убыток в размере 391 тыс. рублей. В 2019 году убыток был 859 тыс. рублей.
Не лишним будет напомнить, что в 2017 году правительство Мурманской области заключило соглашение с ООО «Териберка Финанс» о государственной поддержке при реализации регионального приоритетного инвестиционного проекта «Териберский производственный кластер». Отмечалось, что цель проекта — создать в селе Териберка производство продукции из дикоросов тундры и морской соли. Инвестиции оценивались на уровне 187 млн рублей. Присвоение статуса приоритетного проекта позволило ООО взять земельный участок в аренду без проведения торгов.
В феврале 2021 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление за номером 54-ПП, которым «Териберский производственный кластер» был лишён статуса приоритетного инвестиционного проекта, а с ООО расторгли договор о государственной поддержке.
В конце июля 2021 года в арбитраж Мурманской области поступило сразу три иска от управления земельными ресурсами администрации Кольского района Мурманской области к ООО «Териберка Финанс». Ни одно дело пока к производству не принято, потому детали неизвестны.
Вполне возможно, что речь идёт об изъятии участков, которые ранее были переданы ООО «Териберка Финанс» без торгов под приоритетный проект, который этот статус несколько месяцев назад утратил.