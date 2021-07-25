Центральный банк РФ внезапно обеспокоился быстрым ростом кредитования и разразился мрачными прогнозами. Однако, как оказалось, политика самого Банка России представляет для страны куда более серьезную опасность.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Центральный банк РФ можно по праву считать уникальным российским институтом. Пожалуй, это единственная контора, действия которой адекватное российское экспертное сообщество жестко критикует в режиме нон-стоп в тщетной надежде вдохнуть в политику регулятора хоть немного если не мудрости, то хотя бы жалости к населению РФ. Все напрасно. Политика Центрального банка неумолима, как инфаркт. Чем иначе объяснить предынфарктное состояние многострадальной российской экономики?

Прошедшая неделя не стала счастливым исключением. Регулятор, верный себе, по всей видимости, решил, что терпеливые российские граждане уже переварили его возмутительное решение повысить ключевую ставку, и сподобился осчастливить их новыми откровениями. Речь идет о вынесенном на общественное обсуждение проекте Банка России «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов». О чем же поспешили сообщить эксперты ЦБ РФ?

«Быстрое увеличение кредитования, — пишут они, — не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению «пузырей» на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан».

Прочитав этот фрагмент, трудно удержаться от мысли, что Банк России впал в какое-то сумеречное состояние сознания, ибо именно на регулятор не раз указывали специалисты как на виновника разгона инфляции, появления «пузырей», падения темпов роста экономики и реальных доходов граждан. Однако предусмотрительный Центральный банк словно бы говорит нам: «Ребята, я тут ни при чем. Это все кредитование. То самое, развитие которого я так долго подстегивал, не слушая ни предостережений, ни добрых советов». К несчастью для ЦБ РФ, расчет на наивных простаков в очередной раз не оправдался. Экономисты довольно оперативно указали, чего стоит такая легковесная аналитика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Быстрый рост кредитования сам по себе пузырей создавать не может!» — возмутился доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

Он призвал не забывать, что то же кредитование бизнеса, например, не может быть инфляционным фактором. Напротив, выделяя бизнесу деньги на развитие производства, государство дает ему возможность провести техническую и организационную модернизацию. В то же время, если сдерживать кредитование бизнеса, это автоматически будет оборачиваться пробуксовкой импортозамещения и ограничением конкуренции.

Конечно, нельзя забывать о потребительских кредитах. Особенно необеспеченных. Они действительно могут сформировать «пузырь». Однако, как полагает Ковригин, эту проблему надо решать не повышением ключевой ставки, а усилением требований к качеству банковских активов. Но, видимо, такую методологию в Банке России считают слишком сложной и предпочитают вместо этого использовать ключевую ставку. И если экономике в результате таких манипуляций становится только хуже, то это, по всей видимости, рассматривается как проблема самой экономики, а не Центрального банка. Все, что он мог сделать, он сделал.

Такое поведение известный российский экономист и давний критик политики Банка России Михаил Делягин сравнил с поведением нерадивого садовода, который нашел, как ему кажется, безошибочный способ оправдать собственные ошибки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Если вы не будете поливать растение, оно засохнет. И когда это случится, вы скажете, что его совершенно бессмысленно поливать, потому что оно засохло и не воспримет эту воду. И это будет правдой. Банк России уже давно прошел ту точку, когда небольшие кредитные вливания могли бы поддержать российскую экономику. И сейчас это те самые люди, которые засушили растение, а потом говорят, что его нет смысла поливать», — сказал Делягин в беседе с автором этих строк.

Однако садовник, пусть даже и самый ничтожный, хотя бы в теории надеется на успех своего предприятия. Можно ли это сказать и про Банк России? Едва ли.

«Скорее всего, там гордятся проводимой политикой, — заявил Делягин. — Даже если при произволе монополий давать экономике дешевый кредит и ограничивать возможности перелива этих кредитов на валютный рынок, мы видим снижение инфляции. Потому что дешевый кредит повышает деловую активность, деловая активность повышает предложение товаров, запускает развитие экономики, и злоупотребление монопольным положением становится менее выгодным, чем экономическое развитие».

Но для этого, как пояснил экономист, надо ограничивать спекуляции. В противном случае деловитые граждане, получив дешевые деньги, просто помчатся с ними на валютный рынок. Чем это обернется для рубля, предсказать нетрудно. Но ЦБ РФ, как полагает Делягин, не хочет бороться с финансовыми спекуляциями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В такой ситуации грозные пророчества аналитиков, зачем-то работающих в конторе Набиуллиной, выглядят просто нелепо. В какую пустоту они обращаются со своими опасениями и советами, если сам ЦБ РФ может решить существенную часть обозначенных им же проблем?

Решение этой загадки, скорее всего, находится в области той идеологии, которую исповедует Центральный банк России. Ее краеугольным камнем является то, что мы в рамках этой статьи позволим себе назвать «инфляциофобией». Как и всякая фобия, она иррациональна, зачастую не подкреплена опытом, не обоснована логически и со стороны производит впечатление психики, оказавшейся в пограничном состоянии. Если на человека, страдающего от этого расстройства, начать давить или чересчур усердно переубеждать, то он может сорваться и начать вредить или себе, или другим. Конкретно в случае с ЦБ РФ более вероятным выглядит второй вариант.

Но разве инфляция так страшна, что ради нее можно пожертвовать судьбой и страны, и ее населения? Ответить на этот вопрос корреспондента ИА REGNUM согласился директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Действительно, когда спрос опережает предложение, то цены растут и может возникнуть инфляция, перегрев экономики и так далее. С другой стороны, без растущего спроса, сопровождающегося инфляцией, никто не будет развивать производство, — сказал Зубец. — Для того чтобы производство развивалось, спрос должен быть большим и очевидным. Цены должны расти. И тогда промышленники и бизнесмены займутся производством. То есть если мы говорим о необходимости развития экономики, то мы должны поддерживать спрос, который потащит за собой экономику и производство. А если мы будем сбивать инфляцию и искусственным образом уменьшать спрос, то понятно, что никакому инвестору не придет в голову мысль идти в производство и создавать новые мощности».

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Получается, что инфляция не только не годится на роль страшилки за авторством Набиуллиной, но и является необходимым элементом роста экономики? Увы, но оказывается, что последнее не шибко заботит ЦБ. Как рассказал Зубец, в то время как все крупные центральные банки мира следят и за развитием экономики, и за сдерживанием инфляции, Банк России решил пойти по пути минимизации собственной ответственности.

«И скинул с себя заботу об экономическом росте, — пояснил Зубец. — Они оставили за собой только инфляцию. Причем не всю, а только потребительскую. Они пошли по пути любой крупной бюрократической системы, которая всегда стремится минимизировать собственную ответственность. В результате они оказались ответственными только за инфляцию. А за экономический рост они не отвечают».

По словам экономиста, сложилась любопытная ситуация — «по большому счету Центральный банк уже не имеет никакого отношения к российской экономике».

«Он не отвечает за то, чтобы мы все жили лучше и чтобы доходы росли. ЦБ не отвечает за то, чтобы в РФ было меньше бедных. Они отвечают только за то, чтобы не было инфляции», — сказал Зубец и уточнил, что даже с этим Центральный банк справиться не в состоянии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Что же получается, коли подводить итог? Если собранные наблюдения верны, то получается, что перед нами организация, которая сосредоточила в своих руках огромную власть над кровеносной системой российской экономики — банковским сектором. Эта организация год за годом демонстрирует патологическую неспособность выстроить предсказуемую (вспомните регулярные гадания по поводу ключевой ставки) экономическую политику, реализация которой может вдохнуть жизнь в полуживой реальный сектор. При всем при этом руководители этой конторы исповедуют очевидно ложную доктрину, которая, если полагаться на данные исторической науки, самым вопиющим образом противоречит опыту всех развитых стран. И как вишенка на торте — все та же организация, как выясняется, не отвечает за экономический рост государства, не обеспечивает страну дешевым кредитом, саботирует политику импортозамещения и фактически приносит на алтарь своего дремучего неолиберального догматизма ключевой элемент любой экономики — людей.

Если это не самый большой в мире нонсенс, то что это?