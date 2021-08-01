Заявление президента Турции Реджепа ТайипаЭрдогана о том, что в турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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«Нет чтобы поднять свои «байрактары» и вдарить всей их мощью по поджигателям! Зачем тратить средства на системы пожаротушения, когда можно продавать военное оружие на Украину», — издевается Kaic T.

Многие пользователи пришли к выводу, что пойманный поджигатель в единственном числе вызывает большие вопросы к властям Турции. Как он умудрился устроить пожар на такой огромной площади, действуя один?

«То есть подозреваемый, по сути, один был — и сразу в пяти разных местах один всё поджигал? Какой ловкий поджигатель оказался!» — отмечает Olga P.

Skitterphoto Горящая спичка

Некоторые комментаторы отмечают, что некоторые свидетели видели, как действовала группа поджигателей, поэтому руководству страны необходимо искать целую банду поджигателей, которые не гнушаются сжечь кучу леса ради своих узких интересов.

«Некоторые жители говорили, что местные видели людей на мотоциклах, которые, проезжая, кидали бутылки с зажигательной смесью, по предположению. Так что версия о поджогах вполне себе имеет право быть», — считает Наталья В.

Часть людей считает, что поджигатели могли скрывать последствия нелегальной вырубки деревьев. Такая схема очень популярна среди представителей криминального бизнеса во всём мире.

«Кто украл лес, тот его и поджог. Эта басня в каждой стране известна. Криминальные авторитеты, таким образом, списывают потери лесов от их нелегальной вырубки», — подозревает Vladimir G.

Carl Osbourn Лесной пожар

Ряд пользователей указывает на то, что пожар мог произойти даже от неаккуратно брошенного окурка. Так что видеть во всём происходящем действия неких таинственных поджигателей не стоит.

«Турки — очень курящая нация. Курят и мужчины, и женщины. Одного окурка или спички достаточно для пожара в такую жару. А смолистый лес вспыхивает, как порох, да ещё ветер раздувает. Огонь — очень страшная стихия! Сжигает всё. Даже на видео смотреть очень страшно. А как там бедные люди всё это переживают? Силы им пережить весь этот ужас!» — пишет Елена С.

Отдельные комментаторы отмечают, что власти Турции куда более активно занимаются отловом потенциальных поджигателей леса, в то время как на территории России никто не несёт ответа за пожары в лесных массивах.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Хорошо, что поймали. А вот у нас в России что-то не слышно о пойманных «диверсантах». Потери от лесных пожаров Российской Федерации колоссальные, этим кто-то должен заняться!» — написала Наталия Б.

Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Twitter, что в турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге леса.