Материал, согласно которому ученые из Орегонского университета заявили, что изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

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«Глядя на происходящее в мире за последнее время, невольно складывается мнение, что Земле нашей недолго осталось беспечно кружиться», — написал Кирилл О.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие громкие заявления не вызывают в людях прежнего трепета. Граждане убеждены, что их пытаются запугать, поэтому активно сопротивляются этому.

«Передавайте таким учёным, что люди им уже не верят. Напугать не удастся», — поделился своим мнением Сян Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что в будущем нашу планету не ждут какие-либо невероятные изменения. По крайней мере, таких изменений, каких Земля ещё не видела.

«Ну конечно! Главное, побольше страха нагнать. Эпидемии, потепление, потом ещё что-нибудь. Лучше исторические хроники почитали бы. Особенно про реальные эпидемии, чуму в Средние века и прочее», — считает Светлана Ш.

Ettien Марш в защиту климата

Часть людей считает, что человечество оказывает не столь большое воздействие на окружающую среду, как это пытаются выставлять подобные учёные. Планета сама способна устроить на своей поверхности неблагоприятные для человечества условия.

«Запретите солнцу греть, вулканам извергать и земле крутиться! Только тогда не будет глобального потепления! А ветряными мельницами и подсолнечниками его не избежать, это просто капля в море», — отмечает Мария Г.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные исследования ставят перед собой цель сломить волю человека, напугать его и заставить выполнять любые требования власть имущих.

«Всегда такое было, да и ещё похуже. Кто изучает историю, тот знает об этом. Но власть имущие активно пытаются испугать людей, загнать их в стойло, ломают дух людей, лишают их видения своего благого будущего. У таких «новостей» далеко идущие последствия», — указывает Елена П.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Нашлись и те, кто убеждён, что тех, кто проводит такие исследования, в конечном счете интересует своё финансовое положение, а не реальное предсказание событий на нашей планете.

«Не будут предупреждать о якобы таких вещах — гранты не получат. Только вот почему-то никто не призывает производить продукцию, которая могла бы служить годами, как это было до эпохи глобализации. Ах да, это же невыгодно. Либо трусы наденьте, либо крестик снимите!» — призывает Lisa P.

Напомним, 31 июля Daily Mail опубликовало материал, согласно которому ученые из Орегонского университета заявили, что изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты.