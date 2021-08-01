Акция противников санитарных пропусков в Париже, против участников которой полиция применила слезоточивый газ, стала поводом для бурного обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 1 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Винсент Ван Гог. Вид Парижа с Монмартра. 1886

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

"Тю. Это ж не какой-то там тоталитарный слезоточивый газ, а самый что ни на есть демократический: от его применения у митингующих выступают слёзы радости от причастности к демократии», — считает Финист Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что опять среди российских противников власти, которые постоянно стонут о неправомерных действиях полиции, царит молчание по поводу событий во Франции. Такая ситуация говорит о том, что злопыхатели ведут себя лицемерно и скрывают очевидную правду.

«А где наши и забугорные либерасты? А что они молчат и не кричат о нарушении демократии и прав человека? Почему не слышно визга, что Макрон диктатор?» — задаётся вопросом Эдуард Б.

Полиция Франции. twitter @prefpolice

Некоторые комментаторы отмечают, что для многих жёсткие действия европейской полиции выглядят куда более благородными, нежели, к примеру, российской, потому что граждане, которые так думают, просто очарованы западной пропагандистской картинкой, не желая взглянуть суровой реальности в лицо.

«В Европе всё можно применять: и дубинки, и водомёты, это же демократия. Но таким странам, как Россия, подобные методы применять нельзя. «Не заслужила», — отмечает Геннадий Г.

Часть людей считает, что в России слишком много людей свыклось с мыслью, что от них ничего не зависит и не надо принимать какие-либо активные действия, чтобы поменять свою жизнь. Граждане Франции более свободны в этом плане, что и вызывает ответную реакцию на действия французских властей.

«А у нас под давлением начальства покорно и обречённо побредут прививаться, чтобы их работодатели отчитались о выполнении плана по «добровольной» вакцинации. Есть чему поучиться у граждан Франции», — поделилась своим мнением Елена Г.

Ряд пользователей указывает на то, что противоречия в обществе в любом случае приводят к выплеску ненависти на улицах городов.

Kristoffer Trolle Французская полиция

«Французы заявляют о своём отношении к принуждению со стороны государства. Антинародные меры рано или поздно приводят к таким народным протестам. Российским властям стоило бы задуматься», — пишет Олег А.

Нашлись и те, кто напомнил, что капиталистическая система стремится закабалить человека, заключить его в выгодные для системы рамки, требуя полного подчинения интересам капиталистов.

«Если кто не понял, так это обычная схема — поделить на тех, кто за и против, лишь бы не объединялись и не мыслили в рамках классовой борьбы. Капитализм действует всегда — разделяй и властвуй», — указывает Александр С.

Напомним, 31 июля на акции противников санитарных пропусков полиция в Париже применила слезоточивый газ против митингующих.