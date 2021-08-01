Украина не рассматривает вариант закупки газа у России. Об этом в интервью «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) заявил глава правления компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа.

«Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно, 10 млрд мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую», — сказал чиновник.

Витренко также добавил, что Украине необходимо добывать больший объем газа, чем используют все потребители.

Заявление украинского чиновника обсудили в телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и «Наглый», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Украина закупает российский газ «окольными путями» и в конечном итоге украинским гражданам голубое топливо обходится значительно дороже и страдают от этого обычные люди.

«Может, американский сжиженный? Он самый демократичный», — с сарказмом пишет Дмитрий Н.

«Скоро будем покупать [газ] только в баллонах!» — добавил Андрей.

«Вот хоть убей, не понимаю, почему в других странах такое невозможно, а на Украине возможно!!!» — отреагировал Артём.

Bnews.kz Газовый транзит

«Украина как раз и закупает российский газ, но только как редкий по тупизне дурачок. Покупают по завышенной цене, выше рыночной, реверсом из России в Словакию, а потом в Украину. Схема Роттердам + разработанная… Порошенко — это очень наваристая (в плане коррупции) схема. Зачем её ломать покупкой газа РФ напрямую? Вот и вся причина таких заявлений. А народ стерпит любой грабёж, даже самый лютый… Если я не прав, то поправьте меня», — отметил >GRANITE<.

«Чудной народ! Для того, чтобы российский газ назвать словацким, они готовы переплачивать сотни долларов. А потом эти сотни, помноженные на двое, сдирать с украинцев, объясняя это реверсом. Отличный бизнес, господа…» — пишет Валерий Б.

«Украинцы очень богатые ребята, их дышащие на ладан заводы вынесут ещё несколько повышений цен», — с сарказмом написал Konstantin M.

«Гнать его (Витренко. — М. Р.) нафиг надо, но, видать, хозяева не разрешают!!!» — отреагировала Iryna.

«А в чем фетиш? То есть прокачивать — это мы первые в очереди, ещё и боремся с другими транзитерами, а покупать — нет», — отметил Dima B.

«А шо мы? Попишем по сетям, поупражняемся в сквернословии, а потом будем платить. Скакало стадо, а платят все. Стадо в стойле прикормлено. А мы — лохи», — отреагировала Елена.

«Неужели полицаев больше, чем народу в этом «псевдогосударстве»? Или тюрем больше стало? Во Франции город в количестве всех до единого вышел бастовать, а Украина, как му-му, только молится на лучшие времена», — написал один из читателей.

«Вообще-то, ВВП предупредил, что «дураков в Газпроме нет», и рассказал схему якобы «реверса», которого на самом деле нет. Это подтверждает сказанное Миллером ранее, что поставки газа в ЕС будут уменьшаться на объем жульнических операций. Интересная перспектива на зиму», — отметил Виктор К.

«Может быть, нам будут продавать «свой» газ наши партнёры из Германии», — с сарказмом добавил le_shel.

«Что бы сделали нормальные люди? Поехали бы в Москву и напрямую с Газпромом эти вопросы бы решали…» — пишет Константин П.

«Вся суть существования Украины — это поиск врагов, чтобы оправдать нищенское существование людей. А если они возьмут и начнут делать все во благо народа, тогда как воровать?» — ответил Константину П. Игорь.

«Ведь можно же было добазариться с Газпромом и получать газ напрямую, да ещё и со скидкой, как это порешал тот же Медведчук. Нет же… будем опять «из Словакии» покупать. И главное… [воруют] так, будто на том свете есть карманы. Интересно, а что эти… будут делать после 2024 года? Ведь тогда Миллер тот же скажет «ребята, лафа закончилась, у нас есть альтернативные варианты доставки газа». Вон, та же Словакия планирует подключиться к «Балканскому коридору» — части «Турецкого потока», — ответил Игорю Константин П.

«Ну, так вперед топить кизяками и дровами», — смеется Александр.

«А как ещё со стадом? Помычит и в стойло. Европа… там если что не так, сразу на улицы, а у нас в крайнем случае на майдан и то, если печенек дадут», — пишет Александр.

«Вот и отлично. России выгоднее продавать эти объемы порядочным покупателям в Европе, которые исправно платят и выполняют условия договоров. А европейцы пусть сами делают с газом что хотят», — отреагировал AVV one.

«Как-то слышала в российском политическом ток-шоу задают вопрос нашему представителю: «Вы же покупаете российский газ у Европы в три раза дороже, чем напрямую. Зачем такая проигрышная схема, когда вам предлагает этот же газ Россия дешевле?» Ответ ошеломил: «Чтобы с вами не связываться, мы лучше переплатим». Я была в шоке. На прямой вопрос ничего не нашел, как сказать правду. Вот вам амбиции за счет народа», — отметила Людмила О.

«Глупости, с каждым годом собственная добыча падает, как и выработка электроэнергии. Никому из хозяев не нужна самодостаточная Украина», — написал Владимир М.

«Мы ж богатые и гордые, чего не дать заработать ЕС? У нас же пенсионеры — миллионеры, помогут Европе не обеднеть! А чего всё остальное, мрази, закупаете напрямую и продаёте? Только газ нельзя напрямую брать? Долбанные кретины правят этой страной, народ обязан просто объединиться и ставить на место тупых и ненасытных политиков и чиновников», — подытожил Sergey R.

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