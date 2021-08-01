Известие о том, что к 1 сентября 2022 года алтайские школы в соответствии с новыми образовательными стандартами (ФГОС) переведут на пятидневную учебную неделю, далеко не все встретили с воодушевлением. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии из социальных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«В прошлом году у дочери в седьмом классе три дня было по семь уроков, два — по шесть и четыре урока в субботу. Если раскидать на пятидневку, то это три дня по семь уроков и два по восемь… Это не считая дополнительного образования. Пусть лучше шестидневка», — замечает Наталья Федосеенко.

«Это огромная нагрузка будет… Как для учителя, так и для учеников», — соглашается Анастасия Лоткова.

«Уберите второй иностранный и историю религий и культур. Труд тоже совершенно ненужный предмет, носящий ознакомительный характер. И никакой лишней нагрузки», — замечает Елена Седешева.

«И родную литературу и родной язык тоже пусть уберут, вполне достаточно русского языка и литературы», — замечает Елена Прочанова.

«Самое нелепое нововведение. По каким, интересно, параметрам они различают родной и русский язык? Моего университетского образования и 30-летнего стажа работы не хватает, чтобы понять, в чем суть», — соглашается Галина Седешева.

«Я тоже думаю, что если убрать всю шелуху, то нормальная будет нагрузка. У сына в четвёртом классе будет финансовая грамотность, Барнауловедение, светская этика, логика, родная речь и литература! Лучше бы математика и русский язык без этой дребедени», — соглашается Светлана Вакулина.

Николай Богданов-Бельский. Дети на уроке. 1903

«Уроки труда это вообще советский атавизм. Это раньше нужно было уметь что-то чинить, когда изделия были стандартные и простые. А сейчас невозможно научиться чинить всю эту электронику, да ещё и есть гарантия и сервисные центры. Да и домоводство тоже лишнее с современной-то техникой, а любой рецепт есть в интернете», — замечает Павел Орлов.

«А давайте географию отменим, ну, а что, а зачем? Научим только писать и считать до 100? В школе человек должен определиться, что ему по душе, получить навыки, которые ему пригодятся в будущем!» — замечает Александр Волков.

«Дай бог теорему Пифагора к 10-му классу выучат», — смеется Евгений Приваленко.

«Или вы реально думаете, что если в субботу не будут учиться, то отупеют? Вы серьезно? Вы в это правда верите? Кто учился в субботу, прям все гении? Правда?» — иронизирует участница группы «Барнаул 22» («ВКонтакте») Нина Агеева.

«А что, появятся новые кабинеты и учителя? Ну чтобы эти уроки не в субботу, а на неделе проводить? Магия», — удивляется Алёна Овчинникова.

«У нас по субботам была математика и русский, чтоб дети ходили, а в будние дни — шесть уроков физкультуры, краеведение и родная речь. Прям интересно, дети совсем математику перестанут изучать», — задается вопросом Евгения Шпац.

«Лучше один урок сверху в день отучиться/отучить и иметь два! выходных. За один день не успеваешь перезагрузиться и набраться сил», — замечает Ольга Блощиневиц.

«Программы проще сделайте, и будет всем счастье! И дети поймут и выучат, и учителям проще, и родители выдохнут! А то усложнили программы — аж сами вспотели! За пятидневку Спасибо! Надеемся и ждём!» — восклицает Марина.

«Называется — сделай хуже, а потом верни обратно, и все счастливы как никогда», — смеётся Марфа Иванова.

Кузьма Петров-Водкин. Портрет дочери с глобусом. 1936

«В тексте документов (ФГОС и начального и основного образования) нет указания о переходе на 5-дневную учебную неделю. Это возможно и сейчас. Но необходимо понимать, что при переходе на 5-дневную учебную неделю не только сокращается количество уроков у детей, но и уменьшается финансирование заработной платы, так как объем учебных часов уменьшится при неизменных программах и требованиях к выпускникам.

Есть и позитивная новость — отмена обязательного второго иностранного. Наконец-то были услышаны многочисленные доводы о несостоятельности изучения второго иностранного в ущерб другим предметам», — приводит довод Нина Борисенко.

«Давно пора, и на постоянку. Трухлявое образование отнимает детство у детей!» — замечает Ник.

«Это очень нужное и важное решение! В воскресенье дети не успевают отдохнуть и сделать уроки! Учителя много задают!» — соглашается Светлана Гилёва.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с новыми образовательными стандартами (ФГОС) с 1 сентября 2022 года все российские школы должны учиться пять дней в неделю.

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