Известие от ura.news о том, что Госдума РФ повторно рассмотрит законопроект о продуктовых сертификатах, вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди говорят, им не нравится возникающая при этом ассоциация с блокадным Ленинградом. Много комментариев было опубликовано на сайте забайкальского СМИ «Чита.ру». Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с наиболее интересными из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

«Что, просрочки скопилось в магазинах? Бизнесу помогаем», — замечает Надежда Петровна.

«Нормальная идея, в США такое есть, с чего решили, что просрочка на талоны», — парирует Виктор Гусев.

Карточка на хлеб. Блокадный Ленинград

«Сами слова «продуктовые карточки» напоминают блокадный Ленинград, поэтому такая идея в принципе не может быть нормальной, в стране, которая экспортирует продукцию сельхозназначения за рубеж!» — отмечает читатель под псевдонимом «Неясно».

»В США пособие по безработице 800−1300 долларов. Выше, чем в РФ средняя заработная плата», — замечает «Бывший».

"Россия. ХХI век. Мы гордимся!» — написал «Дикий Кабан».

«Хлопаю двумя руками! В самой большой и по настоящему богатой стране мира с населением всего 140 млн власть вводит продуктовые карточки. Мы не можем обеспечить населения работой и достойными доходами для достойной жизни? Что это, как не признание собственного бессилия едра власти?» — замечает «Диванный критик».

«А не будет ли как в 90-е? Тогда вместо денег выдавали талоны на черные макароны, ячку, перловку. Не получится ли так: хочешь карточку, откажись от части пенсии на этот набор продуктов. У нас же любят принудиловку. Или так: вакцинировался — получаешь карточку. Что-то сомневаюсь я в чистоте помыслов», — опасается читатель под псевдонимом «Исторический факт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Госдума повторно рассмотрит законопроект о продуктовых сертификатах, известил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, документ необходимо распространить не только на продукты питания, но и на лекарства.

Читайте также: Экономист предложил ввести в РФ карточки вместо безусловного дохода