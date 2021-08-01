Известие о том, что ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей с заболеваниями, взбудоражило социальные сети, а также читателей забайкальских интернет-ресурсов zab.ru и «Чита.ру». Люди возмущены покушением на врачебную тайну. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Виновен!»

«Это заготовка для противников вакцинации. Через некоторое время добавят соответствующий пункт в список, и всё…» — предположил читатель zab.ru под псевдонимом «Очевидно».

»Интересно, а кто даст право на разглашение врачебной тайны… И разглашение информации о личных данных. Что-то странное происходит у нас в стране…» — замечает гость.

«Понятие врачебной тайны становится пустым звуком», — соглашается Н.

«Как будто у нас все с правами ездят, а будет, видимо, кратно больше», — замечает «bcr33».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

»Бывший зек по городу уже лет пять без прав гоняет. Спрашивают: как ездишь, не боишься? Он отвечает: так полгорода ездит, главное — правила не нарушать и чтобы пристегнут был и документы с техосмотром в порядке и страховка без ограничений, камера всё равно не остановит, а только зафиксирует, а ДПСники по Чите особо нигде не тормозят, они в основном по районам сейчас ошиваются, там камер нету и пьяных больше за рулём», — поделился информацией «БГ».

»А что теперь ГИББД является уже и филиалом Минздрава РФ? И кто и зачем тогда выдавал водительское удостоверение такому водителю (водителям)? Ещё один способ вымогательства денежек из карманов водителей, есть где разгуляться! Главное — заподозрить, а там уже по накатанной…», — поделился мнением Александр Александров.

«ГИБДД ищет суды, она их найдет», — замечает Юрий Савченко.

«Экипажам ГИБДД будут выдавать компактные переносные лаборатории. Они смогут прямо на месте взять у водителя анализ крови, мочи и кала и, если обнаружат болезнь, то сразу заберут права», — замечает Веселых Н. П.

«Это касается безопасности других людей, больные должны лечиться, а не управлять источником повышенной опасности, они ведь не понимают, что больны. Вот действительно правильное решение, а то придумали реформировать техосмотр, который абсолютно не решает вопрос безопасности дорожного движения», — замечает читатель под псевдонимом «Достали».

"А депутатов, чиновников и силовиков отправить на поголовную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу…» — предлагает «Дедушка Резо».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Глупость

«Самое главное, чтоб не получилось так, чтоб бегать потом по судам и экспертизам и доказывать, что «ты не ко. л отпущения» оказался после «ошибки техники», — замечает К.

«Сумочки из человеческой шкурки будут?» — иронизирует читатель под псевдонимом «Злой гений».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно разработанным поправкам к закону «О безопасности дорожного движения», органы ГИБДД смогут автоматически приостанавливать действие водительских прав по медицинским показаниям. Речь идёт, к примеру, о таких состояниях, как: ухудшение зрения, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания. В таком случае медицинское учреждение формирует электронное «сообщение» и передает его по каналам Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД. С этого момента ГИБДД автоматически приостанавливает действие водительских прав.

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