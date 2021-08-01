Министерство иностранных дел России направило министерству иностранных дел Украины ноту с требованием исполнять обязательства по сохранению воинских мемориалов и осудило планы по уничтожению копии Ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове, сообщает 31 июля ИА Красная весна.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов», — сообщает источник.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие осудили действие украинской стороны, отметив, что Орден Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове — это общая история и посвящен он общей победе.

Разгромим фашистских окупантов

«Ордена и медали неприкосновенны, они даются людям, городам и предприятиям за их подвиги в разные времена и нечего их трогать. Это не касается тех, кому сейчас присваивают звания за прошлые сомнительные деяния…» — написала Инна Ш.

«Вот для лучшего сохранения этих орденов их и перемещают в музей», — ответил Инне Ш. Alexander D.

«Не ерничайте, это не тот случай, а великому Львову стоит определиться, наконец, с кем он…» — ответила ему Инна Ш.

«Стыдно за страну, которая отказывается от прошлого и не помнит добра. И только разрушает, так ничего и не построив за 30 лет», — отреагировала Татьяна М.

«Главное — сохранить тот Орден. Власть не вечна — кто знает, что дальше…» — добавил Boris D.

«Это Львов, они встречали фашистов с хлебом и солью. Вторая половина Украины встречала со штыками», — пишет Надежда В.

«Интересно, по какому прошествии лет сегодняшние памятники снесут, раньше?» — поинтересовалась Ксения П.

«От этой… политики Украина превратилась в унтер-пришибеевщину! Уроды во главе!» — эмоционально отреагировала Светлана С.

Советские войска ведут бой на улицах Львова. Июль 1944 года

«Украина превратилась из государства в территорию с названием. Потому что последние восемь лет целенаправленно занимались окончательным уничтожением институций государственности. К сожалению», — добавила Леся М.

«Суть политики Украины — сильно и с размахом бить себя по яйцам, чтобы русским было больно смотреть!» — иносказательно описала происходящее на Украине Маргарита П.

«Украинцы ценой своей жизни защищали родину, а некоторые в схронах сидели! Вот они и разрушают памятники, погань», — отреагировала Алла Л.

«Расчищают [место] для создания монумента дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подытожил Алексей Ш.

Читайте также: Соцсети: «Наконец-то заживут!» — во Львове снесли памятник Советской армии