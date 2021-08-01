В Иркутской области можно наглядно представить, что означает новый порядок онкопомощи населению, о котором недавно вещал глава российского минздрава Михаил Мурашко. Лечение исключительно по месту жительства оборачивается огромными очередями, в которых тяжелобольные вынуждены сидеть часами. Эта ситуация активно обсуждается пользователями соцсетей.

Больная девушка. 1928 Михаил Васильевич Нестеров

«Понятно, что коронавирус, больничные и отпуска, декреты и увольнения… но при чём здесь мы, онкобольные? Приехав на приём к химиотерапевту к 10:20, саму химию я лично ждала с 10:30 до 15:00! Ладно я, справлюсь, мне нет 40 лет, а как же старенькие бабушки и дедушки? Им ехать, некоторым, в другие города и сёла, учитывая что их «накроет» часа через 3−4! Это бесчеловечно, в наш век современных технологий! Люди ждут своей химиотерапии 4,5 часа.

Администрация пансионата ИООД (Иркутский областной онкологический диспансер. — прим. С.Ш.) объясняет это нехваткой медсестёр: одна в декрете, другая в отпуске и т. д. А страдают и без того страдающие люди. Неужели ничего нельзя сделать? Так сложно или невозможно?» — задается вопросом в группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») автор фотографии, где запечатлены ждущие в очереди пациенты.

Цитата из видео на Youtube Иркутский областной онкологический диспансер

«Мишустина сюда пригласите», — предлагает Григорий Сумкин.

«А ещё после такого времени ожидания приходит медсестра, которая не может попасть с нескольких попыток в вену… болеющие в ужасе от таких процедур! Почему же для таких больных не поставят опытных, которые делают это легко и без мучений больных! А практиковаться можно и в других отделениях», — поделилась проблемой Нина Мацкевич.

Иркутский минздрав отреагировал, заявив тут же, в комментариях, о проведении внеплановой проверки:

«От лица министерства здравоохранения Иркутской области примите наши искренние извинения за сложившуюся ситуацию. За последнее время значительно увеличился прирост новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все службы региона работают в усиленном режиме. В медучреждениях мобилизованы все силы и ресурсы».

»Что ваши извинения для людей с таким страшным заболеванием! Одно мучение, чтоб пройти эту процедуру! Человек сначала едет полночи со всей области, и в такой очереди ещё сидеть нужно и ведь ещё и обратно домой нужно вернуться — кто не местный», — парирует Ольга Шаманская.

Minzdrav.gov.ru Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Нине Мацкевич также ответила Дарья Хамова:

«Все опытные увольняются после этих ваших жалоб, мизерной зарплаты и пинков от начальства. Вам и достаются студентки. Пишите и жалуйтесь побольше, потом сами себе будете колоть и вообще лечиться сами будете. Этот пост тому доказательство».

"Так у нас в России все самоизлечились, разве нет? Теперь только ковидом болеть можно и то по разрешению», — иронизирует Анастасия Николаева.

«В России сейчас одна беда — ковид, остальные болезни лечит патологоанатом», — соглашается Александр Леонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко защитил новый порядок онкопомощи населению. По его словам, фиксация пациента по региону — «один из этапов формирования жизненного пути пациента», сделано это, «чтобы не было потерянных пациентов».

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