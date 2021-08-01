Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти благодаря голосам русскоязычных избирателей, а впоследствии обманул своих избирателей, нарушив свои обещания. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила бывший депутат Рады Елена Бондаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Бондаренко отметила, что партия Зеленского «Слуга народа» могла бы ввести языковое равноправие, но вместо этого русскоязычным жителям Украины «закрутили гайки».

«Зеленский, когда шел на выборы, а затем, когда шла на выборы его большая команда, которую он назвал «Слуга народа», они называли себя либертарианцами… Либертарианство — это, наверное, крайняя форм либерализма… Те люди, которые максимально освобождают что-то, либерализируют что-то… Если вы такие либертарианцы, то почему бы не взять и не либерализировать языковое законодательство? То есть ввести полное равноправие языковое… Нам тут закрутили гайки… Это в корне расходится с его (Зеленского. — М.Р.) обещаниями… которые он давал накануне выборной кампании в 2019 году… Для того, чтоб цинично, нагло обмануть огромную русскоязычную общину, заполучить голоса…» — сказала политик.

Политик также отметила, что, когда русскоязычных жителей Украины называют национальным меньшинством — это является манипуляцией.

«Манипуляция и коварство, когда русскоязычную общину в Украине называют национальным меньшинством. Или еще как-то по-другому, или пытаются объяснить это неким коренным народом… Если у нас изначально родной язык русский, мы относимся ни к какому ни национальному меньшинству, ни к какому ни коренному народу, а к вот этой большой языковой общине. У нас в принципе вопрос национальностей или народностей не стоит. Это вопрос исключительно языковой. Поэтому когда нас называют национальным меньшинством — это уже манипуляция… Самое большое преступление, что не признают в принципе русскоязычных граждан, как граждан никем… Те, кто продвигал моноязычие в Украине, сделали они это злонамеренно…» — отметила Бондаренко.

Aleksandrvoeykov Елена Бондаренко

Заявление бывшего депутата Рады обсудили на YouTube-канале «Наш», а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Многие в целом согласились со словами Бондаренко, но были те, кто подчеркнул, что стоит напомнить, что на Украине проживают не русскоязычные граждане, а русские, которым внушили, что они русскоязычные украинцы. Иные указали на то, что цель власти — добиться разъединения, чтоб недовольные проводимой политикой и уровнем жизни граждане не смогли объединиться и вместе свергнуть власть.

«Как раннее я писал, он (Зеленский. — М.Р.) хотел стать своим среди чужих, а стал чужим среди своих…» — написал читатель под псевдонимом Ernesto Che Guevara.

«Ах, обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад…» Выходите на улицы, проявите своё недовольство, заявите в голос!!!» — призвал Максим В.

«Проблема украинских властей в том, что они сильно переоценили значимость Украины в качестве страны-марионетки и антироссийского инструмента. Рассчитывали на гораздо более значительную оплату своих услуг», — добавил Ivan L.

«Вас легко обмануть, потому что вы обманули себя. Вы — русские, ваш язык русский, но уперто верите, что вы украинцы. Вот вам этот миф и скармливают. И обманывают вас по той же причине — вы русские, а русский — это враг для них», — отметил Алексей А.

«Национальное меньшинство — это жители западной Украины, которых Сталин присоединил к Украине в 39−40 гг. Вот это меньшинство вылезло после развала СССР, будоражит Украину и насаждает свой язык, который состоит в большинстве из польского и румынского! Какого черта они лепят его к украинскому?» — недоумевает читатель под псевдонимом Колхоз имени Ютуб.

Русские крестьяне в Буковине, фрагмент. Из книги «Наша родина». 1897

«Давно пора закончить врать самим себе. Как можно в стране, где не менее 70% граждан говорят на русском, считать их нацменьшинством и запрещать русский язык? Во всех без исключения госструктурах сотрудники говорят на русском. Только когда видят микрофон или камеру, то переобуваются на корявенькую мову. В армии мова лишь на плацу. Попробуйте в бою на мове порулить, хотя бы целеуказание произвести — обоссытесь…» — добавил Василий Алибабаевич.

«Дробление общества по любому признаку — любимый приём теряющих власть политиков, чтобы не смогли объединиться и скинуть с трона в каталажку, пока идиоты будут выяснять между собой отношения (благо есть повод — кто лучше?) можно их спокойно обирать, голодные они будут ещё злее», — пишет Евгений Ш.

«Пока не будет уголовной ответственности с максимальным сроком лет 15 строгого режима за обман избирателей, так и будет. Люди избирают человека не зная его, а опираясь на ту программу действий, которую он предоставил. Невыполнение программы, по большому счету, это и есть коррупция, гос. измена», — отметил Анатолий К.

«Вы живёте в Украине и до сих пор ничего не поняли. Никакой активности русских нет! Есть активность западников. И до тех пор, пока они будут вопить, маршировать и не отделяться, — единой Украины с адекватными людьми не будет. Это закончится полной деградацией!» — отреагировала Alla P.

«За рубежом наши бывшие соотечественники разговаривают между собой на русском или на английском, а на украинском никто не разговаривает. Знание русского языка значительно облегчает жизнь наших эмигрантов и в плане работы. Это неоспоримый факт. Вообще любые традиции и языки требуют к себе тонкого отношения, т. е. , я бы сказал, ювелирного отношения, чего явно не хватает в Украине», — написал Лев Г.

mricon Учебник русского языка

«Цирк с языком ещё не закончился, как пойдут новые тарифы на коммуналку, эти припадочные будут бегать и кричать, «що їх не обслуговують рідною мовою» (что их не обслуживают на родном языке. — М.Р.), задолбали, язык же актуален только при принятии новых законов», — отметила Наталья Б.

«Украине нужно двухклассовое общество. То есть господа и холопы. Для этого делят людей по языку. Отличный пример — Прибалтика. Русскоязычные там частично дискриминированы и не имеют права выбирать, в Эстонии им просто выдали вид на жительство и право на работу. Примерно то же самое ожидает и Украину. Следующий шаг — языковые инспекции», — добавил Aleksandr A.

«К этому все и идёт! Значит, объединение русскоязычных просто необходимо», — ответила ему Ирина К.

«Одно удручает, что все почти смирились и безропотно подчинились, как тот же мэр Одессы. Надо уважать свой родной язык и историю», — добавил Aleks T.

«По-моему, он (Зеленский. — М.Р.) обманул всех, кроме тех, кому выгодно его бестолковое пребывание на этом посту», — отметил Виктор Х.

«Укрофашисты радуются, думают, русский дух на колени поставили. Поживем — увидим», — подытожил Андрей Т.

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