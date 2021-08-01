Информация о том, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов один из спектаклей московского театра «Современник», во время которого актриса Лия Ахеджакова якобы произнесла нецензурный монолог на могиле ветерана Великой Отечественной войны, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 1 августа в социальной сети Facebook.

Леонид Корсаков. Чистопрудный бульвар. Театр -Современник-. 1975-79

«Честное слово, жаль бабулю. Была бы буйная, обеспечили бы медицинским присмотром. А так шарится по подмосткам, читает всякую гадость. Очень жаль… очень», — пишет Игорь Ф.

Многие пользователи оказались в шоке от описанный очевидцами сцены. Граждане убеждены, что Ахеджакова могла бы остаться в народной памяти прекрасной артисткой, но может закончить образом сошедшего с ума русофоба.

«Какой ужас! А могла бы просто остаться любимой актрисой из хороших фильмов. Куда её несёт?!» — пишет Liudmila I.

Kremlin.ru Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

Некоторые комментаторы отмечают, что претензии к Ахеджаковой не принимаются. Потому что постановку ставила не она. Она просто-напросто актриса, которая читает написанный чужим человеком текст.

«Причём тут актриса? Режиссёр ставит пьесу! А жить всем надо. Это всего лишь её профессия! Или отказаться от работы? А вы её кормить будете, моралисты? Все претензии к режиссёру, если он такую хрень на сцене поставил! Сейчас без однополой любви и мата ни одна пьеса не обходится», — считает Виктория Ш.

Часть людей считает, что тема, которая была выбрана для постановки, требует самого трепетного отношения, но в «Современнике» решили, судя по всему, просто поплясать на могилах героев.

«Я считаю, что в России, да и в других местах тоже, шутить можно на любую тему, любую, кроме войны. Тем, кто потерял десятки миллионов людей, эта тема не может быть весёлой, и обижать ветеранов — это уже за гранью», — поделился своим мнением Jurij O.

Ряд пользователей указывает на то, что руководству страны пора оказать воздействие на подобные попытки поиздеваться над ветеранами Великой Отечественной войны.

«Мэтры театров ушли, а кто назначает этих художественных руководителей? Интересно, всё под заказ развала русского классического театра. Не пора ли Путину вмешаться в эту ситуацию?» — задаётся вопросом Valerij H.

Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Лия Ахиджакова и Вера Алентова

Отдельные комментаторы отмечают, что граждане должны думать собственной головой и подвергать фильтрации поступающую к ним информацию.

«Вы все, «благородные критики», «возмущённые сограждане», «негодующие искусствоведы»! Хоть кто-то из вас сам видел или читал эту пьесу? Может быть, вы лично слышали монолог героини актрисы? Или вы привыкли безоговорочно верить написанному? Будьте выше этого!» — призывает Максим Р.

Напомним, 29 июля пресс-служба Следственного Комитета России сообщила журналистам, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить, нарушает ли права ветеранов один из спектаклей московского театра «Современник», во время которого актриса Лия Ахеджакова якобы произнесла нецензурный монолог на могиле ветерана Великой Отечественной войны.