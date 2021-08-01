Указ президента России Владимира Путина о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, чтобы обеспечить планомерный и наступательный подход к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия.

«Как говорил Джордж Оруэлл: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим». Поэтому стремлению руководства России вновь заняться обучением будущего поколения можно только поаплодировать», — указывает Дмитрий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что российское руководство делает всё правильно, когда стремится взять вожжи истории страны в свои руки. Таким образом удастся выкинуть за борт всех тех, кто хочет переписать российскую историю в интересах западных стран.

«Да, давно пора руководству России брать всё в своей стране в свои руки. Нужно отсечь влияние Запада навсегда. Великая страна не должна подгонять свои интересы ко всяким «иномаркам», которые только и желают краха России», — пишет Феликс С.

Джордж Оруэлл

Некоторые комментаторы отмечают, что гражданам России очень нужна грамотная программа по изучению собственной истории, чтобы слушать не бред историков-истериков, а взвешенную и приближенную к объективности позицию экспертов в данной области.

«Историю вообще надо учить. И не только как некую последовательность событий, а еще и большое внимание уделять причинно-следственным связям. Тогда и оценка событий будет куда более здравой. А сейчас большинство людей руководствуются не логикой, а эмоциями», — считает Татьяна А.

Часть людей считает, что историю будут контролировать разные люди и, вероятно, даже те, кому ценности нашей страны сильно не близки.

«Думаю, теперь нашу историю окончательно оптимизируют и толерастируют, чтобы объяснить населению, что предыдущие правители были кровавыми упырями, а нынешние — сущие ангелы», — поделился своим мнением Павел М.

Аввакумов М., Волкова О. Правда истории — источник нашей силы

Ряд пользователей указывает на то, что председателем данной комиссии назначили крайне противоречивую фигуру, которая уже неоднократно оказывалась в центре скандалов.

«Возглавить комиссию поручили главному фальсификатору советской истории Мединскому, воспевавшему присягнувшего Британской короне изменника Колчака и любимца Гитлера организатора блокады Ленинграда Маннергейма», — напоминает Вадим М.

Отдельные комментаторы отмечают, что с такими руководителями, как Мединский, шансы победить антироссийскую пропаганду стремятся к нулю.

«Ну, а кого же ещё руководить этим процессом поставить? Конечно же, Мединского! Это теперь наш ответ Геббельсу. Печально становится от таких новостей», — отмечает Роман Ф.

Напомним, 30 июля на интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, чтобы обеспечить планомерный и наступательный подход к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.