«Что и требовалось доказать» — соцсети обсудили заявление МОК по России
Заявление главы пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса журналистам, что ограничения для сборной России сохранятся и на Олимпийских играх в Пекине — 2022, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 августа в социальной сети Facebook.
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«А наши лизоблюды рвутся туда, дворцы в Лондоне покупают. Всё равно они для Запада остаются людьми далеко не первого сорта», — считает Нина Ц.
Многие пользователи пришли к выводу, что у спортивных организаций нет ни единого объективного повода для принятия такого решения. Поэтому граждане не согласны с мерами МОК, которые нарушают здравый смысл.
«А какие у них имеются основания для принятия такого решения? Никаких! Следовательно, данное решение будет незаконным!» — указывает Владимир Ш.
Некоторые комментаторы отмечают, что такими ограничениями МОК попросту унижает спортсменов из Российской Федерации. Граждане убеждены, что целью таких препятствий является попытка дискредитировать нашу страну в глазах внешнего мира.
«Без флага и в намордниках. Ноги вытирают о Россию. У наших спортсменов ещё осталось чувство собственного достоинства?» — задаётся вопросом Nik G.
Часть людей считает, что надежда на снятие претензий к Российской Федерации обернулась полным разочарованием. Российским чиновникам пора открыть глаза на суровую правду и сделать то, что от них сейчас действительно требуется.
«Ну, собственно, что и требовалось доказать. Поводы будут меняться, а дискриминация России МОК будет постоянной. И что на это ответит Министерство спорта РФ? Опять выскажет глубокую озабоченность и возмущение, на которые всем давно плевать? Тупик это. Надо свою Олимпиаду организовывать», — призывает Sergei R.
Ряд пользователей указывает на то, что Китай не бросит Россию в беде, поэтому руководству нашей стране необходимо работать в сторону улучшения отношений с соседним государством.
«Не пора ли ставить их на место? Что-то в их требованиях дерьмом пахнет, а Китай мог бы и вступиться за Россию, а то за взносы мы ещё должны им потворствовать. Какое-то это уже издевательство, не находите? Надоело!» — поделился своим мнением Valerij H.
Нашлись и те, кто убеждён, что если всё будет продолжаться в таком же духе, то МОК может прекратить своё существование.
«Я думаю, китайцы будут совсем не против атрибутов сборной России. Вообще, МОК уже промок и, как ведьма, растает к 2022 году. ФИФА, к примеру, уже разлагается, МОК — следующий на очереди», — предрекает Александр С.
Напомним, 31 июля глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил журналистам, что ограничения для сборной России сохранятся и на Олимпийских играх в Пекине — 2022.