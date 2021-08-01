Заявление главы пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса журналистам, что ограничения для сборной России сохранятся и на Олимпийских играх в Пекине — 2022, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры под нейтральным флагом

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«А наши лизоблюды рвутся туда, дворцы в Лондоне покупают. Всё равно они для Запада остаются людьми далеко не первого сорта», — считает Нина Ц.

Многие пользователи пришли к выводу, что у спортивных организаций нет ни единого объективного повода для принятия такого решения. Поэтому граждане не согласны с мерами МОК, которые нарушают здравый смысл.

«А какие у них имеются основания для принятия такого решения? Никаких! Следовательно, данное решение будет незаконным!» — указывает Владимир Ш.

(сс) Nizar Kerkeni Международный олимпийский комитет. Швейцария

Некоторые комментаторы отмечают, что такими ограничениями МОК попросту унижает спортсменов из Российской Федерации. Граждане убеждены, что целью таких препятствий является попытка дискредитировать нашу страну в глазах внешнего мира.

«Без флага и в намордниках. Ноги вытирают о Россию. У наших спортсменов ещё осталось чувство собственного достоинства?» — задаётся вопросом Nik G.

Часть людей считает, что надежда на снятие претензий к Российской Федерации обернулась полным разочарованием. Российским чиновникам пора открыть глаза на суровую правду и сделать то, что от них сейчас действительно требуется.

«Ну, собственно, что и требовалось доказать. Поводы будут меняться, а дискриминация России МОК будет постоянной. И что на это ответит Министерство спорта РФ? Опять выскажет глубокую озабоченность и возмущение, на которые всем давно плевать? Тупик это. Надо свою Олимпиаду организовывать», — призывает Sergei R.

Российские спортсмены на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Цитата из видео «Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр»

Ряд пользователей указывает на то, что Китай не бросит Россию в беде, поэтому руководству нашей стране необходимо работать в сторону улучшения отношений с соседним государством.

«Не пора ли ставить их на место? Что-то в их требованиях дерьмом пахнет, а Китай мог бы и вступиться за Россию, а то за взносы мы ещё должны им потворствовать. Какое-то это уже издевательство, не находите? Надоело!» — поделился своим мнением Valerij H.

Нашлись и те, кто убеждён, что если всё будет продолжаться в таком же духе, то МОК может прекратить своё существование.

«Я думаю, китайцы будут совсем не против атрибутов сборной России. Вообще, МОК уже промок и, как ведьма, растает к 2022 году. ФИФА, к примеру, уже разлагается, МОК — следующий на очереди», — предрекает Александр С.

Напомним, 31 июля глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил журналистам, что ограничения для сборной России сохранятся и на Олимпийских играх в Пекине — 2022.