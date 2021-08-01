Заявление депутата Верховной рады председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца о том, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Майдан работает! Понемногу и в европах! А там кофие пить в Венской опере да в городе Парижу кушать галушки со сметаной», — издевается Михаил И.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная новость не самая шокирующая в череде тех, что ещё ждут народ Украины.

«Ещё не то впереди будет. В Европу с голым задом не берут, а с России уже тянуть деньги не получится. Хворост пора собирать на зиму», — считает Сергей Ч.

Волынец Михаил kvpu.org.ua Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Некоторые комментаторы отмечают, что, в отличие от России, где власти хотя бы имитируют стремление сдержать рост тарифов ЖКХ, на Украине народ обдирают до последней нитки.

«В России правительство ограничивает ежегодный рост тарифов, например. Сам же рост тарифов согласовывают депутаты на специальных комиссиях. То есть такое решение принимают наши представители от нашего имени. Интересно, как это происходит на бывшей Украине?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советом».

Часть людей считает, что в скором времени украинская экономика окажется в полном тупике и руководству Украины не останется ничего, кроме как начать торговать своими территориями.

«Вот это хуже любой диверсии. «Нафтогаз» и Зеленский скоро останутся без средств к существованию. Дорога одна — на заработки в Европу, а если хотите жить на Украине, то платите», — пишет Николай Б.

Naftogaz.com Нафтогаз

Ряд пользователей указывает на то, что такие экономические решения могут привести к тотальному обнищанию украинского населения.

«Такое ощущение, что украинцев решили действительно сжить со свету. Иначе такое не объяснишь. А могли бы жить спокойно, в хороших с Россией отношениях, без этой фашистской банды во власти», — написал Олег Е.

Нашлись и те, кто отмечают, что и в России достаточно экономических проблем, которые крайне негативно сказываются на благосостоянии российских граждан.

«Мне лично плевать, что там на Украине. Хоть в 1000 раз растут там цены. Но меня волнуют цены у нас. Какого чёрта они растут у нас?! Газ, в отличие от Украины, есть, уголь есть. Так какого чёрта, власти?!» — обращается Андрей П.

Напомним, 31 июля депутат Верховной рады председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил в эфире телеканала «Украина 24», что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов.