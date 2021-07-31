Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри ожидают второго ребенка, который должен родиться в конце декабря. В своем Instagram-аккаунте Кэрри рассказала о радостной новости и поделилась историей о выкидыше, который случился несколько месяцев назад.

Facebook.com/borisjohnson Борис Джонсон

Многие пользователи поинтересовались сколько уже детей у Бориса Джонсона. Учитывая, что он был трижды женат и всем известен своими изменами, пользователи предположили о наличии около десяти детей.

«И сколько детей сейчас получится? Одиннадцать? От пяти разных женщин?» — спросил @ClodaghSnarks.

«Как он с этим справился? Он даже зонтик поднять не может. Какой это ребенок по счету?» — спросил @Cazzacjw.

«И сколько это в общем? Серьезно, если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, скажите о нем Борису», — посоветовал @gotnocars.

Ряд пользователей отметил, что премьер-министр высказывался о перенаселении страны, заявлял, что «население вышло из-под контроля», но они рады, что сейчас он поменял свое отношение к вопросу.

«Слава богу, он поменял свое мнение. Перенаселение — это один из наибольших и опаснейших мифов, которые когда-либо придумали», — написал @Aodanism.

Некоторые пользователи считают, что Джонсон уже слишком стар для детей, ему 57 лет.

«Ему разве уже не около 50? Смешно! Пока его ребенок закончит школу, ему уже будет около 70! Бедный ребенок, мне его жалко», — прокомментировал @OmarHayat_Auth.

Часть пользователей считает, что СМИ не следует освещать подобные новости, потому что дети, свадьбы и отношения являются частью личной жизни.

«Это не новости, которые стоит обсуждать всей страной. Это между ними и множеством его других детей, бывших жен и любовниц», — отметила @Ellie28507466.

Twitter.com/10DowningStreet Борис и Кэри Джонсон

В комментариях напомнили, что история Саймондс очень похожа на историю принца Гарри и Меган Маркл, которая рассказала о своем выкидыше.

«Совпадение… это та же самая история, о которой говорили принц Гарри и Меган Маркл. Джонсон не может позволить себе собственную…» — прокомментировал @Lilyanne381.

Ряд пользователей не поверил или удивился, что ребенок действительно от Кэрри.

«От кого?» — спросил мой ребенок-подросток, действительно удивившись, что ребенок от его жены», — отметила @s0upiesue.

Пользователи неоднократно писали, что новость рассказали именно сейчас с целью скрыть что-то важное от внимания британцев, как это делают обычно.

«Ах, мне интересно, это сделано для того чтобы отвлечь нас от одиннадцатого ребенка от другой женщины?» — спросил @hughegthompson.

Некоторые пользователи все же поздравили пару.

«Огромные поздравления Борису и Кэрри Джонсон с объявлением беременности!» — написал @RD_HaIe.

White House Кэри Джонсон с ребёнком на руках

Джонсонов также поздравил лидер Лейбористской партии Кир Стармер: «Поздравляю Кэрри и Бориса Джонсона с радостными новостями об ожидании еще одного ребенка. Жаль слышать о выкидыше Кэрри».

Аккаунт-пародия на Бориса Джонсона @BorisJohnson_MP написал, что объявление о беременности связано с низкими рейтингами премьер-министра: «Кэрри и я рады объявить о идеальном отвлечении от быстро снижающегося рейтинга моей популярности. Из совершенно несвязанных с этим новостей появилась возможность спонсировать ремонт детской комнаты. Для подачи заявления нужно лишь указать, какой вам нужен статус в Палате лордов».

Несколько раз в комментариях вспомнили, как Борис Джонсон жаловался на свою маленькую зарплату в 157 тысяч фунтов, они спросили, как он собирается содержать своего очередного ребенка и десять предыдущих. Некоторые пользователи назвали его «беспомощным отцом».

Напомним, в апреле 2020 года у Кэрри и Бориса Джонсона родился сын Уилфред. В мае 2021 года Джонсоны тайно поженились, пообещав провести официальные мероприятия летом 2022 года.

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