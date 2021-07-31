Размеры Саха (Якутии), а это 17% территории России, задают огромные размеры проблем на ее территории. Сейчас проблема номер 1 — лесные пожары. На вопросы информационного агентства REGNUM ответил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) — главный лесничий Якутии Сергей Сивцев.

ЯСИА / Андрей Сорокин Якутский огнеборец на лесном пожаре

Владимир Станулевич: СМИ пишут, что большая часть лесных пожаров в России сейчас в Якутии. Это так?

Сергей Сивцев: Якутия является самым большим регионом России и, соответственно, обладает самым обширным лесным фондом в стране, его площадь составляет 254 млн га, то есть больше 20% всей площади лесного фонда России.

В этом году мы тушим в три раза больше лесных пожаров, чем в прошлом году — именно тушим с помощью технических средств, самоотверженной работы людей — профессиональных огнеборцев, местного населения и добровольцев. На 16:00 31 июля 2021 года в Якутии действовали 163 лесных пожара. На тушении задействовано 2356 человек и 276 единиц техники. На особом контроле обстановка в селе Ситте Кобяйского района и селе Кырыкай Верхневилюйского района.

Если проанализировать горимость лесов за пятилетний период, то в среднем 75% всех случаев возгораний происходит в труднодоступных и удаленных территориях. Поэтому так важен вопрос создания Регионального лесопожарного центра.

Этот вопрос неоднократно озвучивался главой республики Айсеном Николаевым перед руководством страны. Кроме того, правительством республики на протяжении ряда лет ведется работа по внесению изменений в методику расчета объемов субвенций на тушение лесных пожаров.

ЯСИА / Андрей Сорокин Сергей Сивцев, главный лесничий Республики Саха (Якутия)

Президентом страны даны соответствующие поручения по итогам заседания правительства России, в том числе и по лесопожарному центру.

Владимир Станулевич: На совещании у президента России Владимира Путина глава региона Айсен Николаев задал главе государства вопрос про методику расчета субвенций на тушение пожаров и доложил президенту о проблеме полномочий в сфере лесных отношений…

Я понимаю, о чём Вы говорите. Но прежде отмечу, что федеральным правительством оказывается беспрецедентная помощь в виде сил и средств, в том числе и финансированием. 378 миллионов выделено из резервного фонда правительства РФ дополнительно для проведения мероприятий по тушению лесных пожаров к ежегодным субвенциям, которые в этом году составили 261 млн рублей.

В Якутии работает большая авиационная группировка Минобороны России, направленная Сергеем Кужугетовичем Шойгу по поручению президента. Это два самолёта Ил-76 со сливным устройством и четыре вертолёта Ми-8. Также работает большая группировка МЧС России. Это 3 самолёта-амфибии Бе-200 и 2 вертолета Ми-8, задействованы также бойцы федерального резерва Авиалесоохраны. Кроме этого, отдельно по тем или иным районам помощь своей техникой оказывают крупные компании. Например, компания «АЛРОСА» предоставляет вертолёт и другую технику.

Но мы понимаем, что также необходимы другие методы и решения. Этот пожароопасный сезон ярко продемонстрировал, что методика расчета объемов субвенций на тушение лесных пожаров требует изменений.

В Минприроды России эту ситуацию прекрасно понимают и благодаря министру Александру Александровичу Козлову методика меняется. Надеемся, что скоро эта проблема разрешится.

В чем загвоздка? Сейчас при определении объемом субвенций за основу берется численность населения Якутии. Напомню, в регионе проживает 982 тыс. человек, а площадь лесов 254 млн га. По итогам распределения в 2021 году Якутии выделено по 6,1 руб. на 1 га.

ЯСИА / Андрей Сорокин Якутские огнеборцы перед выходом на тушение лесного пожара

Эти средства направлены не только на тушение пожаров, но и на сохранение леса. Для Дальнего Востока эта цифра составляет порядка 28 рублей, а по России — 200 рублей. Средства, выделенные по данной методике, в этом году израсходованы.

Кроме этого, говоря о передаче полномочий в сфере лесных отношений, важно понимать, что речь идёт о лесоохране. Это как раз те полномочия, которые регионы исполняют от федерального центра.

Владимир Станулевич: Говорят, что летом 2021 года пожары начались гораздо раньше, чем в прошлые годы. Насколько аномальна погода?

Ученые в ходе анализа многолетнего хода годовой температуры и осадков выявили, что поздневесенний и летний период текущего года для Центральной Якутии является аномальным с точки зрения климатических условий — такой сухой и жаркой погоды не было с 1888 года. Так, в мае месяце выпало 12 мм осадков при многолетней норме — 18 мм, а в июне — 2 мм, при норме 37 мм.

Среди основных причин лесных пожаров это антропогенные факторы, неустановленные причины, объясняемые обширностью лесных территорий и малочисленностью лесной охраны, также «сухие» грозы. При этом грозовая активность в этом году фиксируется с мая месяца.

Владимир Станулевич: Что показали расследования — «виноваты» поджоги вольные, невольные или грозы?

Причины пожаров устанавливаются в ходе совместных патрульно-рейдовых мероприятий инспекторами Минэкологии Якутии, сотрудников Государственного пожарного надзора и Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

Причинами лесных пожаров преимущественно являются: сухие грозы, человеческий фактор, эффект линзы от стекла, бутылок, мусора.

Так, на текущий момент в результате проверок предварительно установлены 27 причастных лиц к возникновению 28 лесных пожаров. Предварительные причины лесных пожаров по большей степени из-за гроз, неосторожного обращения с огнем и самовозгорания — эффект линзы, торфяные пожары.

Владимир Станулевич: Скольким поселениям угрожают пожары? Сколько человек погибло?

В настоящее время наиболее сложная обстановка с лесными пожарами в Горном, Кобяйском, Верхневилюйском районах республики. Благодаря своевременным мерам перехода огня лесных пожаров в населенные пункты республики не допущено. Погибших в результате лесных пожаров также нет.

Владимир Станулевич: Вы согласны с тем, что система охраны лесов разрушена и это одна из причин недостаточной борьбы с пожарами?

Не согласен. Но в то же время уверен, что систему нужно совершенствовать. Одним из способов является объективные изменения методики, о которых я сказал. Второй способ — повышение оперативности. В борьбе с огнем побеждает тот, кто действует оперативно. Для быстрой переброски людских сил на обширной территории нужны вертолеты, самолеты, вездеходы. Это большие расходы на дорогостоящее авиатопливо, на бензин, на дизтопливо для тракторов, работающих на месте по прокладке противопожарных разрывов.

Владимир Станулевич: Добровольная пожарная охрана не сможет справиться с пожарами, это понятно. На что в этой ситуации рассчитывать — на силы МЧС из центра, на резерв людей и техники в управлении МЧС по Якутии?

Необходимо отметить, что с пожарами наш регион сталкивается ежегодно. Сегодня в Якутии работает много профессиональных огнеборцев из разных регионов России, в том числе из федерального резерва. В общей сложности с начала сезона было привлечено 810 человек. Сейчас 630 человек работает. Они грамотно строят работу на местах. Большая нагрузка по тушению ложится на район, местное население сёл, посёлков, городов, на территории которых возникают пожары.

Важно понимать, что профессиональные пожарные обеспечены всем необходимым. Все возникающие потребности закрываются максимально оперативно.

Однако, есть еще волонтерский корпус, который расширяется с каждым днем. Многие якутские предприниматели и простые жители поддерживают волонтерское движение, поэтому мы понимаем стремление людей помочь.

ЯСИА / Андрей Сорокин Айсен Николаев, глава республики Саха (Якутия), обсуждает планы по тушению пожаров в районах

Для защиты населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в составе Якутской территориальной подсистемы РСЧС в постоянной готовности силы в количестве 121 спасателя Службы спасения РС (Я) и 47 спасателей Якутского поисково-спасательного отряда «ДВРПСО МЧС России», дополнительно пожарно-спасательные части Федеральной противопожарной службы, подразделения противопожарной службы республики в общей сложности более 6000 человек и свыше 800 единиц техники.

Нам оказывается беспрецедентная помощь со стороны федеральных властей — в республику направлены силы МЧС России и Министерства обороны России. Очень тесно работаем с полномочным представителем президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрием Петровичем Трутневым, который всегда нас поддерживает.

На текущий момент предпринимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации. Мы боремся со стихией, что называется, всем миром.

Владимир Станулевич: Есть примеры героизма в борьбе с пожарами?

Все жители республики объединены в борьбе с пожарами, на борьбу выходят местные жители, добровольные объединения граждан, коллективы предприятий, представители министерств и ведомств, органов местного самоуправления, которые организуют работу на местах, сотрудники Якутлесресурса, руководители тушения пожаров, которые инструктируют добровольцев.

Спасибо медицинским службам региона — задымление, конечно, вызывает обострение хронических заболеваний, усиливает тревожность и стресс у граждан. Сейчас нагрузка на них увеличена. В целом этот год и предыдущий — сложные для системы здравоохранения. Многое приходится делать по-новому, большое значение приобретает оказание психологической поддержки.

ЯСИА / Андрей Сорокин Айсен Николаев, глава республики Саха (Якутия), знакомится с ситуацией по тушению пожаров

Владимир Станулевич: Какая техника и организации показали эффективность в борьбе с пожарами, а какие не оправдали себя?

С начала пожароопасного сезона 2021 года глава республики Айсен Николаев держит под личным контролем работы по тушению и предотвращению лесных пожаров. Правительство на связи с людьми, непосредственно участвующими в тушении лесных пожаров.

В этом сезоне неплохо зарекомендовали себя тяжелые трактора ДТ-75 со специальным противопожарным навесным оборудованием. Самолёт Ан-26 «Циклон» с установкой «Веер» тоже хорошо себя показал — там, где есть необходимая «ресурсность» облаков, он эффективно вызывает дожди. Эта специализированная техника нужна региону.

Сегодня ведём работу по включению в нормативы лесопожарных учреждений стационарных и передвижных диагностических и ремонтных центров для обслуживания техники — планируется их приобретение в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Такие центры позволят ремонтировать технику на месте поломки. Будет проанализирована вся работа чрезвычайных служб и сделаны выводы по эффективности технических средств.

В целом, принятые организационные решения себя оправдали — в районах, где действуют пожары, созданы оперштабы, которые подчиняются и координируются республиканским оперштабом.

Региональный оперативный штаб ежедневно два раза в день проводит заседания в режиме ВКС с районами. По итогам этих заседаний принимаются оперативные решения по тушению лесных пожаров, о том, куда направить на помощь дополнительные силы, средства и т. д. Ведется тесная работа со штабом добровольцев — их направляют в основном на работы по окарауливанию пожаров.