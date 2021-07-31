Очень рад, что история с массовой дракой в центре Симферополя получила некоторый общественный резонанс. Не такой большой, как хотелось бы, но всё же… Знаю, и не понаслышке, что в последние моменты данная тема снималась с эфиров и передовиц. Ну нельзя же говорить о подобных темах вслух — рискованно. И рад я не потому, что подобное происходит — ни в коем разе, а потому, что наконец-таки стоит обратить внимание на тот беспредел, который происходит в Крыму в связи с поведением приезжих с Кавказа.

Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Драка

На этот раз поводом стала драка 23 июля в центре Симферополя. Заметьте, произошло побоище 23 июля, но известно стало лишь через неделю благодаря видео, которое расползлось по социальным сетям. На нём, как сообщается, приезжие из Чечни схлестнулись с местными жителями. Прибыли правоохранители. И прямо на их глазах — в то время, как весьма деликатно разнимали бившихся — один из хулиганов ударил человека по голове бутылкой. Тот рухнул на землю. Шум, крик, мат-перемат.

Самое удивительное и дикое в данном видео — то, как один из сотрудников правоохранительных органов кричит хулигану нечто вроде: «Спрячь свой ствол, а то я достану свой!» Дерек Човин и Джордж Флойд отдыхают. Тогда спрашивается, для чего нужны правоохранительные органы? Чтобы школоту по площадям гонять?

carlos5847 Пистолет

Я помню и один из своих подобных опытов, когда в селе Угловое, в Бахчисарайском районе, сделал замечание веселящимся приезжим из Чечни и Дагестана. А после, вызвав полицию, ждал её пару-тройку часов. В результате пришлось спасаться бегством, а правоохранители так и не прибыли. На следующий же день ещё и обвинили меня в «неправильном» вызове, а меж тем приезжие кошмарили жителей Углового. Но плевать всем было. Да и сейчас плевать.

Впрочем, и правоохранителей тут понять можно. Ещё актуально убийство азербайджанца в Новосибирске, когда виновным оказался сотрудник ГАИ — убийство по неосторожности. А дальше начался прессинг со стороны азербайджанской диаспоры — они чуть ли не атаковали местных правоохранителей. Да и не секрет, что закон, конечно, есть, и он как бы действует, но подчас очень избирательно. И некоторые представители определённых сообществ — выражусь так — получают очевидное снисхождение. Потом, правда, — так тоже бывает — случаются события вроде тех, что произошли на Манежной площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Полицейские

Так какие выводы сделаны из произошедшего в центре Симферополя? Нам сообщают, что инцидент исчерпан, что нарушитель привлечён к административной ответственности. Ну не поделили, мол, бывает. Да, может, оно так, но как быть с видео, на котором мы наблюдаем жуткую картину?

А главное — как быть с тем, что подобные конфликты случаются в Симферополе и других крымских городах регулярно? Это тоже «решаемо»? Сами симферопольцы заявляют, что центральные улицы оккупированы приезжими с Кавказа, которые ведут себя дерзко, нагло, агрессивно. Нападают они и на случайных прохожих. Известны и атаки на представителей СМИ. Некоторые жители Симферополя откровенно заявляют, что просто боятся выходить в центр города.

Хорошо, допустим, это субъективная оценка. Но вот лента новостей, и она сообщает нам, что приезжий или приезжие совершили ту или иную гадость. «Местный житель убит…» «Приезжие устроили драку…» Или даже такое: «Местный житель был выкраден…»

Причём это лишь те факты, которые придаются огласке. Реально же ситуация намного хуже. И достаточно выйти в соответствующие места того же Симферополя, чтобы убедиться в кошмаре своими глазами. Или Севастополь, где ситуация межнациональная до недавнего времени тоже была крайне напряжённая. Широкий резонанс, к примеру, получило дело, известное как «убийство за отказ танцевать лезгинку». Или избиение приезжими женщины в бухте Омега. И так далее, и так далее.

Если называть вещи своими именами, то полуостров столкнулся с проблемой, не новой для России. Проблема эта заключается в том, что одни граждане позволяют себе гораздо больше, чем другие, и закон работает по отношению к ним весьма и весьма избирательно. Рафик, как мы помним, ни в чём не виноват. Однако в Крыму данная проблема особенно актуальна и нервна — ведь полуостров был банально не готов к подобному, и не готовы, в том числе, и правоохранители.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Говорить об этом не принято, а если кто заведёт речь, то тут же звучит зловещее «разжигание межнациональной розни». Опять же, как так получилось, что данная статья — «разжигание…» — негласно называется «русской»? Ой, просто ли так? И кто реально разжигает рознь — тот, кто говорит о проблемах, или тот, кто эти проблемы устраивает? Тот, кто замалчивает их, никак не решая? На что надеяться по итогу? На то, что всё образуется само собой? На то, что возьмёт и решится? Но даже Советский Союз так и не смог решить межнациональный вопрос. А решать его, определённо, надо.

Дело тут не в том, какие национальности плохие, а какие хорошие. Дело сугубо в том, что перед законом все должны быть равны. Есть мораль, есть закон. А у нас часто слышно такое: «Куда же Кадыров смотрит?» А не будет Кадырова, кто тогда смотреть станет? И почему апеллируют к нему, а не к закону? Мы так много вещаем о проблемах с эмигрантами в Европе, а сами куда смотрим? Здесь всё хорошо — со своими же гражданами?

Что касается Крыма, то самое страшное, что можно сделать — это просто взять и «спустить всё на тормозах». Мол, оно решится. Мол, оно успокоится. Думать так или пытаться думать так — это диверсия и самоубийство, бомба, установленная в российском Крыму. Рано или поздно рванёт так, что все взвоем. Считайте это моим «злым ухом»; беда в том, что слышит оно, как показывает история, весьма хорошо.