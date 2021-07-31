Информация о том, что цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на один-пять процентов, стала поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

"Смотрю цены на новые авто и понимаю, что не очень-то и хочется. Моя-то ещё 100 тысяч километров накатает. За последние полтора года интересующая модель прибавила в цене 30%. Ну, это полный конец, товарищи. А ещё говорят про какие-то 4,5% инфляции. Смешно!» — отмечает Андрей Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация на автомобильном рынке в России выглядит крайне удручающей. Граждане уже не могут позволить себе новые модели личного транспорта.

«Когда же спрогнозируют очередное снижение цен хоть на что-нибудь? Это уже издевательство какое-то. Жить становится дороже с каждым годом!» — указывает пользователь под псевдонимом «Босс Любопытный».

balsas.it Автомобили

Некоторые комментаторы отмечают, что ничего страшного в такой ситуации нет, ведь автомобиль — это средство, с помощью которого люди обеспечивают себе повышенный комфорт, а значит, это не так важно.

«Автомобиль — это не предмет первой необходимости, так что ничего страшного в том, что цены растут», — пишет Василий Д.

Часть людей считает, что тем, кому автомобиль действительно необходим, купят его по любой цене и в любой, даже самой негативной ситуации в стране.

«Ну и наплевать — ездила и буду ездить! Тем, кому нужна машина, те всегда её купят. А остальные и на общественном транспорте хорошо поездят — будет чище воздух!» — поделилась своим мнением Аревик И.

Ряд пользователей указывает на то, что в других странах цены на обычные автомобили уже мало кого интересуют, потому что все массово переходят на электротранспорт, расходы на который рассчитываются совершенно иначе.

«А тем временем в Китае множество компаний производят электрокары и уже по второй версии в модельном ряду! Мы развиваемся, но не в ту сторону! Пора переходить на альтернативный транспорт с льготами от государства. Тогда цены на авто людей беспокоить перестанут!» — считает Александр М.

Нашлись и те, кто отметили, что в России могли бы расти цены на всё что угодно без повышения напряжения в обществе, если бы одновременно с этим росла заработная плата у граждан.

«Самое удивительное то, что рост цен наблюдается хорошо. В особенности на продукты и стройматериалы. А вот повышения ЗП, доходов граждан России никто не видит. Особо одарённым не надо мне говорить про то, чтобы я просил прибавку у работодателя. Оный и является государством», — написал Василий Б.

Напомним, 30 июля РИА Новости опубликовало информацию со ссылкой на данные дилеров о том, что цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на один-пять процентов.