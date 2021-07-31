На днях президент РФ на совещании по социально-экономическому развитию привел данные по инфляции в США, указав, что ее показатели превысили 5% при целевом в районе где-то 2%, также подчеркнув, что уже два года подряд бюджет верстается с 15%-м дефицитом. Этот дефицит, по словам президента, гасят за счет эмиссии — отсюда и инфляция.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. 1563

«Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике. Имею в виду значимость американской (экономики) для всего мира, и значимость доллара как самой большой, самой востребованной валюты резервной», — цитировало ИА REGNUM слова Владимира Путина в ходе трансляции заседания.

Вспомним и заявление президента России, которое он сделал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ по поводу рисков США повторить судьбу СССР. По его словам, Вашингтон в своей самоуверенности сам себе создает проблемы, с которыми уже не справляется, хотя продолжает делать вид, что его экономическая, военная и политическая мощь могут преодолеть все трудности. В США считают, что они самые могущественные в мире, поэтому могут позволить себе ошибки и погрешности. Однако со временем количество проблем только возрастает и наступает момент, когда они, накопившись, рушат все, подчеркивал президент. И, похоже, политические и экономические проблемы в США набирают оборот, и вуалировать их за бравадами, в том числе об успешном развитии экономики, становится всё сложнее. К слову, агентство РИА публиковало информацию западного СМИ — Fox News, цитирующего заявление бывшего офицера военной разведки США Ребекки Коффлер, по словам которой Америка превращается в тоталитарную страну и напоминает ей СССР, из которого она эмигрировала. Но подобные настроения среди американского народа лишь верхушка айсберга, в следующем году предстоят еще перевыборы в Конгресс.

geralt Рост инфляции

Политические проблемы в США — налицо, экономические — уже тоже трудно скрыть от посторонних глаз. Аналитики напряглись от осторожной риторики главы Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июльского заседания, на котором было объявлено о решении регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 0−0,25% годовых (и это — при достижении максимальных темпов роста потребительских цен за последний десяток с лишним лет), а также подтвердил план покупки активов до «существенного дальнейшего прогресса» в отношении занятости и инфляции. Ощутимые колебания инфляции в США раньше можно было заметить, только беря большой период времени, а сейчас это влияние усилилось, пишет «Российская газета» и приводит данные Бюро статистики Департамента труда США: за десять лет инфляция в стране к концу 2020 года — 18,84%, что в среднем — 1,88% в год, тогда как в этом году только за шесть месяцев инфляция в США составила 3,9%. В прошлом году на фоне пандемии для «оздоровления» экономики США в нее влили чуть менее 9 трлн долларов. В этом году госдолг США взял очередную высоту — 28,5 трлн, тогда как вся экономика страны стоит (номинальный ВВП) — 22,7 трлн долларов. Рост госдолга США толкает нефтяные котировки вверх. При этом, как сообщает издание «Коммерсантъ», только за первые 5 месяцев этого года США увеличили импорт товаров из России в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт нефти и нефтепродуктов увеличился на 78%, причем в физическом выражении, по данным Федеральной таможенной службы России, его объемы уменьшились на 25%, то есть рост связан с ценовым фактором. Почти в полтора раза больше США закупило драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. Импорт российских удобрений вырос на 35%, а железа и стали на 25%. Увеличились поставки мороженных крабов достигнув 395 млн долларов. Закупили в США и ракетные двигатели стоимостью 126 млн долларов.

Stevebidmead, pixabay, cc0 Золотые слитки

По сообщению издания «Эксперт», которое приводит данные Bloomberg, восстановление глобальной экономики после пандемии разогнало цены на энергоресурсы, металлы и продовольствие: в целом сырье подорожало в 2021 году более чем на 20%, больше всего — нефть, цены на которую за семь месяцев текущего года выросли почти на 50%. Авторы анализа 45 стран, произведенного Bloomberg Economics, указывают, что больше всего сейчас выигрывают крупнейшие экспортеры нефти России и монархии Персидского залива: рост доходов от продажи сырья в этом году, по их мнению, существенно превысит потери, понесенные ими в прошлом году из-за пандемии, которая за счет локдаунов обрушила спрос и цены на сырье. По расчетам аналитиков, в 2021 году импортеры сырья заплатят экспортерам 550 млрд долларов. Это почти вдвое больше прошлогодних потерь экспортеров сырья, оцениваемых приблизительно в 280 млрд долларов. Больше всего в абсолютных цифрах за ралли сырья заработает, по мнению Bloomberg, Россия, стоимость экспорта которой в этом году, по прогнозам, увеличится почти на 120 млрд долларов. Тогда как у тех, кто покупает у Москвы и Эр-Рияда нефть по 75 долларов за баррель, стремительно растут дефициты бюджетов.

Erik Mclean Баррель нефти.

Более того, адресное вливание заемных средств США, например, для развития зеленой энергетики в стране, как сейчас делает президент Джо Байден, также работает на рост цен, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, мнение которого публикует «Российская газета». По его словам, больше всего от этого страдает угольная отрасль, инвестиции в которую падают, закрываются проекты. В результате же возникает дефицит энергоресурсов, рост цен на нефть, газ и тот же уголь. Причем сама зеленая энергетика, подчеркивает Симонов, доходов пока не приносит, а значит, на ее дальнейшее развитие понадобятся дополнительные средства, которые взять негде, кроме как опять наращивать долги. Издание напоминает, что долг формируется из стоимости проданных американским и иностранным инвесторам государственных ценных бумаг (облигаций). Известный финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган на своей странице в Facebook комментируя статью на портале ProFinance. гu, вышедшую под заголовком «Глава ФРС не понимает, что происходит с долговым рынком США», иронично задаваясь вопросом: «И правда: почему, при такой крайне высокой инфляции, доходности по UST'10 за последние пару месяцев снизились почти на 50 b.p.», отвечает, что на то есть три причины.

«Великие способности Верховного Шамана — заклинателя Духа Инфляции. Умеет дед убеждать. Недаром и фамилия у него такая — Пауэлл. Почти что power (англ. — сила). Дескать, страшного не будет, други! Не верьте глазам своим, верьте моей совести. И таки поверили… Сам удивляется: как же так, почему доходности так снижаются? Не верит человек в свои таланты» — объясняет первую причину Коган, тут же приводя вторую — Инфляция и правда не так важна, как инфляционные ожидания. И вот они, похоже, и, правда, несколько снижаются».

Третий довод и вовсе — «вишенка на торте»: по словам финансиста, «дело в том, что серьезные деньги действительно встревожены».

«И не надо тешить себя иллюзиями, что коррекции не будет. Будет, и достаточно скоро. Вопрос в сроках и размере. Пока вижу не слишком глубокую. Все самое жесткое будет позднее, как мне видится. Возможно, октябрь-ноябрь. Там может встряхнуть основательно. А пока… просадки выкупают. Думаю, и грядущую скоро легко выкупят. Да и размер ее… Трудно быть здесь уверенным, конечно. Но полагаю, что пока коррекция 7−10% — это максимум того, что нас ждет. А может, и меньше. Уж больно много денег в системе. Да и отчаянных Робин Гудов — пруд пруди: ещё ничего не боятся, и более чем отважны. Но стрелы имеют обыкновение заканчиваться, — подытожил профессор. — В конце концов, у рынков есть великий Заклинатель, он пока справляется с задачей успокоить народ… ключевое слово — ПОКА. Но так будет не всегда».

Gage Skidmore Джо Байден

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, как пишет «Коммерсантъ», ожидает, что ФРС и дальше будет сохранять осторожную позицию и откладывать до последнего объявление о сворачивании программы выкупа активов и сроках повышения ставки. По мнению же представителей Capital Economics, «ФРС сделала маленький шаг в сторону нормализации политики, ее фактическое ужесточение вряд ли начнется в этом году, но первое заявление может быть сделано в сентябре». Тем временем, как сообщало издание, курс доллара к ведущим мировым валютам снизился по отношению к курсу месячной давности. На российском рынке он вплотную приблизился к уровню 73 рублей за доллар. Американская валюта пострадала из-за неожиданно мягких заявлений главы ФРС по итогам июльского заседания. На этом фоне цены на драгоценные металлы выросли на 1,4−3%. По словам главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова, резкая реакция рынков связана с тем, что ожидалось ужесточение риторики ФРС в отношении стимулов, однако этого не произошло. В июне и июле, напоминает «Коммерсантъ», портфельные управляющие, опрошенные аналитиками Bank of America, ожидали, что ФРС может объявить о сроках сворачивания QE в августе-сентябре, но теперь полагают, «что замедление покупок бондов начнется с января 2022 года и завершится к концу следующего года».

В связи с превышением госдолга США объемов экономики страны, пишет «Российская газета», пошли разговоры о возможном дефолте. В 2019 году при Дональде Трампе Конгресс США одобрил неограниченное повышение госдолга до 31 июля 2021 года. После этого потолок госдолга должен быть заморожен. По словам главы минфина США Джанет Йеллен, напоминает издание, заморозку госдолга нужно отменить, а потолок поднять максимально быстро, чтобы избежать дефолта. Такое развитие событий стало бы шоком для экономик всех стран. Цены на сырье взлетели бы первоначально, а потом рухнули вместе с мировой экономикой. Но вероятность такого сценария стремится к нулю.

Rdsmith4 Штаб-квартира ФРС

«Американскую финансовую систему хоронят уже лет 15, но она все живет. Когда-нибудь этот пузырь, конечно, лопнет, но едва ли это произойдет сейчас, — цитирует «Российская газета» слова главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. — Гениальность этой системы в том, что долг имеет вечный характер. Кредиторы не пытаются получить его назад, а живут на доходы от ценных бумаг США. Эту схему перенял наш Газпром, выпустив бессрочные облигации для обеспечения газификации. В определенной степени это финансовая пирамида, очень устойчивая и надежная, но все же не вечная».

Здесь всё-таки, хотелось бы заметить, у Газпрома есть товар — тот же газ.

А между тем обращает на себя внимание и еще одна новость. «Коммерсантъ» пишет, что 27 июля агентство S&P Dow Jones Indices опубликовало данные о динамике цен на жилье в США по итогам мая — так называемый индекс Кейса-Шиллера. Выяснилось, что по сравнению с маем 2020 года индекс прибавил 16,6%, что стало рекордом за последние 30 лет. Это уже третий подряд рекордный месяц: в апреле рост составил 14,8%, а в марте — 13,2%, максимум с 2005 года. Индекс составляется на основе данных о динамике цен в 20 крупнейших городах США. Управляющий директор по индексной инвестиционной стратегии в S&P Dow Jones Indices Крейг Ладзара заявил:

«Ранее мы предполагали, что рост на американском рынке жилья подогревается реакцией на пандемию COVID-19 — потенциальные покупатели спешат переехать из городских квартир в пригородные дома. Майские данные только подтверждают эти предположения. Все эти покупки жилья могут представлять собой покупки, которые все равно произошли бы в ближайшие несколько лет, но в нынешних обстоятельствах ускорились».

Американские же СМИ, указывает издание, объясняют рост цен на жилье низкими учетными ставками, которые позволяют брать ипотечные кредиты под невысокий процент. Заметим, здесь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина могла бы дать еще одно обоснование такому росту цен в секторе недвижимости в США — рост инвестиций в ожидании роста инфляции. Могла бы! Но ведь она не глава ФРС.