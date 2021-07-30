Последнее письмо снайпера Розы Шаниной— редактору газеты 5-й армии П. Молчанову:

Роза Шанина в 1944 году — такой она прибыла на фронт

«Извините за долгое молчание… Дали нам огонька, и была настоящая каша. Каким-то чудом осталась жива и невредима. Шла в атаку в передних рядах… Сама не знаю, какая-то сила влечет меня сюда, в огонь… немцы сопротивляются ужасно… Стреляю по фашистам, которые высовываются из люков машин и из-за домов… Быть может, я скоро буду мертва… Вы спросите, почему это я собираюсь умирать? В батальоне, где я сейчас, из 76 осталось только 6. Так что я не святая. Вы не обижаетесь на меня ни за что? А? Ну, дорогой товарищ, будьте здоровы, извините за все. Роза».

Из сборника документов «Отважная девушка с Устьи»:

«27 января 1945 г. тяжело ранена осколком в живот…: «Лежит на земле, в сознании — увидела солдат, умоляет: «Ребятушки, пристрелите меня скорее!». Обеими руками держит вываливающиеся внутренности разорванного осколком живота».

По словам однополчан: «…Были очень тяжёлые бои. На участке, где была Роза, был прорыв, погиб командир, и тогда Роза встала и подняла в бой бойцов. Прорыв был ликвидирован, а Розу тяжело ранило… Когда ей было уж очень тяжело, она просила посидеть с ней, говорила, вспоминала родные места, своих друзей. «Очень не хочется уходить из жизни, — сказала Роза, — так ещё мало видела и мало сделала…».

28 января 1945 г. Роза Шанина умерла от ран в госпитале 205-го медсанбата, была похоронена в трех километрах от деревни Ильмсдорф (ныне — пос. Ново-Бобруйск, Мозырьское поселение Правдинского р-на Калининградской обл.) в отдельной могиле. Ситуация с перезахоронением и увековечиванием ее памяти в п. Знаменский Гвардейского р-на Калининградской области является довольно запутанной…

Спустя почти 20 лет после гибели Розы кусочек ее дневника и писем были опубликованы, а в 2011 году вышло первое издание «с сокращениями», а в 2016 году — второе, наиболее полное, издание дневника. Общий тираж составил всего 1400 экземпляров и быстро разошелся.

О том, как дневник девушки-снайпера вышел в свет, ИА REGNUM рассказал главный научный сотрудник Устьянского краеведческого музея, редактор книги «Отважная девушка с Устьи» Андрей Истомин.

Одна из последних фотографий Розы Шаниной. Восточная Пруссия, январь 1945 года

Владимир Станулевич: Кто первым обнаружил дневник Розы Шаниной?

Андрей Истомин: Дневник стал известен еще в 1960-е годы. В госпитале, где умерла Роза, ее дневник и письма отдали ее другу, редактору газеты «Пятая армия. Уничтожим врага», Молчанову. Она была очень известным снайпером, о ней писали заметки в газете, фотографировали ее. Поскольку Молчанов уроженец Вельского района, они подружились. Когда Молчанов приехал в госпиталь ему передали этот дневник. После ранения она жила еще сутки, могла думать, что лучше, если дневник будет у него. Молчанову она полностью доверяла.

Фрагменты дневника он опубликовал в 1960-х годах. Они были серьезно отредактированы, «прилизаны». В то время по-другому было нельзя. Публиковать, что Роза «попала под огонь собственных «катюш» в то время было невозможно. Молчанов опубликовал его в журнале «Юность» и о Розе узнала вся страна.

Владимир Станулевич: Как в Устьянах прочитали дневник?

Андрей Истомин: Меня то время еще не было, но видно, что к Розе Шаниной после публикации возрос интерес. Пошли статьи, начали проводиться лыжные соревнования в ее честь. Много художественной литературы было написано. Тот же Молчанов в соавторстве с Журавлевым в 1974 году написали повесть «Подснежники на минном поле». В 1973 году вышла книга Валентина Медведева «Чтобы ветер в лицо», в 1985 году — книга Николая Журавлева «После боя вернусь», и сборник повестей Журавлева «Крутое время», в котором одна повесть посвящена Розе.

Владимир Станулевич: Какая художественная книга о Розе Шаниной лучшая?

Андрей Истомин: Я не очень уважаю художественную литературу, люблю читать литературу историческую, но считаю, что «Подснежники на минном поле» лучшая книга. Это историко-документальное повествование, из всех художественных книг самая серьезная.

Владимир Станулевич: После 1991 года ничего не издавалось?

Андрей Истомин: Музей издавал воспоминания о Розе Шаниной в небольшой брошюре «Этот день мы приближали как могли» в 1995 году.

Владимир Станулевич: Как решили издать полный дневник?

Андрей Истомин: В «Юности» были опубликованы 2% дневника — небольшие фрагменты и некоторые письма. После смерти Молчанова дневник через третьи руки попал в Архангельский областной краеведческий музей. Музей предоставил нам право на публикацию. Может была инициативная группа по изданию, может инициировала выход книги в свет одна из авторов первого издания Наталья Николаевна Порошина, может другой автор — Владимир Павлович Мамонов.

Была издана первая книга «Она завещала нам песни и росы», и потом вторая книга «Отважная девушка с Устьи». Часть издания была посвящена биографии Розы Шаниной и истории ее семьи. Другую часть занимал дневник, его переводом занимались В. П. Мамонов и Н. Н. Порошина. Дневник был издан намного более точный, но не полный.

Владимир Станулевич: Кто принимал решение, что публиковать, а что нет?

Андрей Истомин: Коллегиально решали, и во втором издании полностью дневник публиковать не стали. Включили в книгу 99% его содержания, а 1%, наверное, не будет опубликован никогда. Во вступительной статье мы объяснили, что Роза Шанина нелицеприятно отзывается о некоторых девушках-однополчанах, приводит сведения, которые не очень приятно узнавать их потомкам. Зачем об этом писать?

Владимир Станулевич: У Вас изменилось отношение к Розе после чтения всего дневника?

Андрей Истомин: Изменилось отношение в лучшую сторону, она стала в моих глазах живым человеком, а не лубочной картинкой. Дневник производит очень сильное впечатление, настоящая фронтовая история, честная книга. Воспоминания фронтовиков замечательный источник, когда они не приукрашены.

Владимир Станулевич: Вы считаете, что правды о войне все еще мало?

Андрей Истомин: Конечно. Политкорректность всегда существовала, и сейчас и в советское время. Есть такие темы, которых избегают.

Владимир Станулевич: Главное Ваше открытие в дневнике? Судя по нему, последние дни Роза как искала смерти. На последнем снимке совершенно выжженный внутренне человек.

Андрей Истомин: Фотографию, где она у новогодней елки, называют последней, но это не так. Позднее была постановочная фотография из Восточной Пруссии, где они с подругой стреляют. Еще одна известная фотография, где они в маскхалатах в январе 1945 года. Их снимали для «Красной звезды», заметка вышла 8 марта, уже после гибели Розы.

Владимир Станулевич: Мне запомнились слова «я никому не нужна»…

Андрей Истомин: Большое впечатление произвел дневник в целом, он показал мне ее с новой стороны — как человека с очень сильным характером, готового к самопожертвованию, исключительно мужественного. Обычно это пишут казенными словами, а тут создается впечатление совершенно искреннее. Она классический пример советского человека, солдата и воина. Когда говорят, что люди готовы были умереть за Родину, насчет Розы Шаниной это действительно так — на ее примере надо детей воспитывать. Дневник опровергает заявления, что мол «на фронт гнали из-под палки», «победили не умением, а числом» и тому подобное. Роза пишет не только про себя, но и про других людей, и они тоже готовы умереть.

Книга «Отважная девушка с Устьи» с дневником Розы быстро разошлась на ее родине

Владимир Станулевич: Не сложилось впечатление, что Роза искала на фронте настоящую любовь, которую не могла получить на войне?

Андрей Истомин: Значительную часть дневника Роза уделяет своим переживаниям, но мне не показалось, что они стояли на первом месте. Ее комплексы, особенности характера с детства от воспитания в коммуне, от сложных отношений с родителями, от ее сильного характера. Она отличалась от других людей в силу особенностей юности.

Владимир Станулевич: Поразительны слова матери девушки — узнав о гибели дочери, она сказала, что может это и хорошо, потому что Роза столько людей настреляла, как бы она жила в мирное время? Откуда они?

Андрей Истомин: Из воспоминаний ее брата, Марата Шанина. Марат жил с родителями, с матерью, и это запомнил. В дневнике Роза пишет о сложных отношениях с отцом, с ним она не общалась. У отца был тяжелый деспотичных характер, из-за которого Роза покинула дом. По воспоминаниям, Роза долгое время не общалась и не переписывалась с родителями.

Владимир Станулевич: Даже самые откровенные писатели не достигли такой правды, которая есть в дневнике Розы.Как современные люди воспринимают дневник?

Андрей Истомин: Я не слышал негативных отзывов о дневнике от жителей Устьянского района. Единственный случай был, когда о книге я рассказывал на научной конференции «Защитники Отечества» в Архангельске. Одна из участниц сделала мне замечание, что может быть в школах не нужно знать эпизоды, опубликованные в дневнике Розы. Я ей сказал, что патриотическое воспитание не должно заниматься подготовкой к войне, а воспитывать любовь к Отечеству и уважение к его героям. Общество должно избегать войны, потому что в войне ничего хорошего нет. Нужно готовиться, быть сильными, но стараться ее избежать. В этом смысле дневник очень полезен, показывает грязь войны и то, что женщинам там не место.

Владимир Станулевич: В Богдановском открыли бюсты дважды кавалеров ордена Славы, в том числе Розе Шаниной. Вы участвовали?

Андрей Истомин: Предложил поставить три бюста кавалеров ордена Славы, и Розы в том числе, Владимир Федорович Буторин, директор УЛК. Я готовил исторические справки о кавалерах. Увековечивание памяти это хорошо, в нашем районе дважды кавалеров ордена Славы более тридцати человек, бюстов пока нет и у Героев Советского Союза.

Когда выставка о Розе открылась в областном краеведческом музее, Владимира Федоровича Буторина спросили о Розе Шаниной, и он хорошо сказал, и повторил в журнале «Поморская столица»: «История ее жизни глубже, интереснее, значительнее, чем кажется на первый взгляд. Эта девушка насколько типична для своего поколения, настолько и самостоятельна как настоящий, образцовый герой на все времена».

Владимир Станулевич: Дневник может разойтись очень большим тиражом. Я тележурналисту Сергею Брилеву его подарил, и он сюжет о книге включил в сюжет на России 1.

Андрей Истомин: У нас весь район тогда посмотрел и оценил, спасибо большое!

Владимир Станулевич: Роза Шанина — кто она для вас? Герой, жертва?

Андрей Истомин: Не жертва точно. Жертва, это когда человек хочет не хочет, а попал в горнило войны. Она сама туда рвалась. Она герой.

Владимир Станулевич: Она могла бы найти свое счастье после войны?

Андрей Истомин: Мы долго переписывались с одним ее фанатом, можно сказать. Парень тоже был снайпером, прошел Чечню, и у него в землянке висел ее портрет. Она была для него икона. Он считал, что война настолько изменила ее психологию, что Роза не способна была к мирной жизни. Невозможно было бы завести семью и выбрать мирную профессию. Я возразил ему, что, наверное, женское начало взяло бы верх.