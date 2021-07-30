Заявление американской спортсменки Меган Калмо о том, что победы российских спортсменов на Олимпиаде вызывают у неё «противное чувство», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Горжусь нашими олимпийцами! Раз корёжит там всех на Западе, то горжусь втройне! Вперёд, Россия!» — пишет Светлана М.

Многие пользователи пришли к выводу, что американские спортсмены кусают локти, ведь, несмотря на все препятствия, граждане России рвутся к спортивной славе. В такой ситуации люди начинают ещё больше сопереживать нашим олимпийцам, которым все вокруг пытаются вставить палки в колёса, но те не сдаются и побеждают.

«Корёжит американцев! Ой, как их корёжит! Еще и военные у них на учениях проиграли Китаю. Короче, везде облом, бьются в истерике от беспомощности», — считает Александр В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты и их приспешники сделали всё, чтобы остановить России на пути к Олимпийским играм, но их надежды на позорный слив российской сборной канули в Лету.

«Да, противно им, наверное. Как только они ни пытались ослабить Россию. То санкции введут, то пропагандой своей пытаются информационно задавить, то ложью, то сами приняли стероиды, а русским не дают, а те всё равно берут золото и серебро. Бедные американцы, отнимают победы, обещанные им верхушкой их страны», — поделился своим мнением Радион Д.

Скриншот MEGANKALMOE/INSTAGRAM.COM Меган Калмо

Часть людей считает, что сами Соединённые Штаты, которые не раз оказывались в центре допингового скандала, сумели перевести внимание соответствующих контролирующих организаций на одну единственную страну — Россию.

«Тактика США: накормить своих спортсменов допингом и обвинить в том же допинге Россию, чтобы увести от себя подозрения и подавить сильного противника», — указывает Марина К.

Ряд пользователей указывает на то, что, чтобы была причина прислушаться к таким заявлениям, значимость спикера должна быть выше, чем хотя бы плинтус. Так что обращать внимание на мнение Калмо по данному вопросу не стоит.

«А кому вообще интересно её мнение? Через две минуты прокрутки ленты я эту «спортсменку» даже и не вспомню. Господа, уделяйте меньше внимания всякому дерьму», — призывает Вадим С.

Отдельные комментаторы отмечают, что жители Европы и США полностью одурачены своими властями, которые выставляют Россию в ложном свете.

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«А они там и вправду верят, что российские спортсмены массово, под руководством госчиновников глотают коктейли допинговые?! Запудрили мозги рядовым западным гражданам», — отмечает Александр И.

Напомним, 29 июля американская спортсменка Меган Калмо заявила в Twitter, что победы российских спортсменов на Олимпиаде вызывают у неё «противное чувство».