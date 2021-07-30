Высказывание руководителя фракции «Слуга народа» (СН) Давида Арахамии об ошибочности отказа украинского руководства от ядерного оружия не является призывом к насилию. Об этом со ссылкой на заявление председателя партии СН Александра Корниенкосообщает ИА Красная весна. Политик отметил, что заявление Арахамии — это «скорее оценка некоторых решений глав стран». Высказывание главы фракции «Слуга народа» Арахамии, по словам Корниенко, — это своеобразный «ментальный эксперимент, упражнения ума или альтернативная история», фантазия на тему, «что могло бы быть, если бы тогда так случилось, то могло бы быть как-то все иначе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр

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Заявление Корниенко, оправдывающее коллегу по политической силе, обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги в социальной сети Facebook. Многие отметили, что представители нынешней власти (имеется в виду фракция «Слуга народа») сначала что-то говорят, а потом задумываются, и это негативно сказывается на имидже Украины.

«Та они там все экспериментаторы-неадекваты. Они что-то делают, а потом смотрят, что из этого получилось. Заранее прогнозировать не умеют. А получается всегда во вред себе. Удивительная неадекватность. Если бы делали случайно, половина — во вред, но половина — на пользу, получалось бы. Всё во вред — это осознанно…» — написал Ник Н.

«Да ладно бы «во вред себе». Во вред всем нам, Украине. Власть идиотов», — отреагировала на слова Ника Н. Лана Ф.

President.gov.ua Давид Арахамия (второй слева)

«Во власть пришли «дети», которые экспериментируют на миллионах людей, и они не понимают ответственности, что именно этот период могут назвать новым холокостом!..» — добавил Юхим Б.

«Их скоро перестанут принимать везде…» — отреагировал Александр Г.

«Все больше и больше корим себя. Кого мы выбрали, ужас!» — пишет Ирина Ч.

«Какой социум, такие и выдвиженцы. Неужели кто-то серьезно рассчитывал, что миллионер будет думать об улучшении жизни плебеев, ничего с этого не имея?» — ответил Ирине Ч. Andrey Z.

«Задолбали на нас эксперименты проводить! Хорошо только одно — вырабатывается иммунитет и невосприимчивость к идиотизму», — отметила Юлия М.

«И опять никакой ответственности за действия на руководящих должностях. Съездили бы в Китай, переняли опыт», — призвал Александр З.

«Ментальный эксперимент — это типа попытался самостоятельно думать, произнес вслух, не получилось. Не надо таких сложных экспериментов. Думать — это не ваше. Читайте по бумажке (пришлют из какого-нибудь посольства)», — с сарказмом добавил Константин К.

Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Стрелок

«Да так, по сути, любой косяк власти оправдать можно», — отреагировала Аня В.

«Он хоть понимает, что это терроризм?» — поинтересовалась Лена Ш.

«А они могут эксперименты с сознанием проводить в нерабочее время?» — спросил Slava G.

«Лучше промолчать и прослыть идиотом, чем открыть рот и развеять сомнения!!!» — подытожила Лилия П.

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