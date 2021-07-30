В августе сверхпопулярный «танковый экшен» World of Tanks в очередной раз расширит свою виртуальную географию — в игре появится японская карта под названием «Старая гавань». Как отмечают сами разработчики, такого места не существует в реальном мире, но топография локации основана на регионе Тюгоку, который располагается на юго-западе острова Хонсю. А в частности, на территории, прилегающей к Внутреннему Японскому морю.

Official GDC Акира Ямаока

С точки зрения игрового процесса «Старая гавань» — это карта размером 1000×1000 метров, посетить которую можно будет только в режиме «Случайные бои на технике IV—X уровней». Локация разделена на две крупные зоны: бетонная гавань даст определённые преимущества бронированным тяжёлым танкам и штурмовым ПТ-САУ, а холмы в глубине острова — более быстрой и менее бронированной технике.

Особое место в разработке «Старой гавани» уделялось созданию аутентичного саундтрека, который наполнил бы локацию национальным колоритом. Для этой работы Wargaming пригласила к сотрудничеству японского композитора Акиру Ямаоку — настоящую легенду игровой индустрии, наиболее известного по музыке к культовой франшизе Silent Hill. Композитор компании Андриус Климка согласился пообщаться с корреспондентом ИА REGNUM в преддверии выхода новой карты и рассказать о совместной работе со знаменитым японским коллегой.

Музыкальные темы для «Старой гавани» по настроению действительно получились «очень японскими». Чем вы вдохновлялись перед написанием музыки?

Андриус Климка: Народная музыка и фольклор — вот что для меня «Википедия». Достаточно неделю ходить в наушниках и слушать только народную музыку определенной страны или региона, и вы, как актер перед спектаклем, входите в роль. С треком для карты «Старая гавань» было еще проще, настроение и вдохновение дал Ямаока-сан, и именно с его музыкальных наработок начался процесс создания трека.

Поделитесь секретом, как пишется такая традиционная музыка. Используются ли в процессе какие-то этнические инструменты, или с этой работой справляется и компьютер?

Андриус Климка: Я создаю гибридную музыку. Мне нравится смешивать живые инструменты с инструментами из музыкальных библиотек для PC. Таким образом танковая вселенная получает свой узнаваемый тембр и стиль. Около 60% музыки World of Tanks — это живые инструменты и профессионалы-исполнители из различных стран. Например, трек «Студзянки» — это смесь живых этнических народных инструментов и оркестра из музыкальных библиотек плюс электронные звуки из синтезаторов Dave Smith OB-6 и Arturia — MatrixBrute. Трек «Затерянный город» — это живые казахские народные инструменты и профессиональные исполнители. А трек «Харьков» — это гибрид живого оркестра и оркестра, состоящего из звуков музыкальной библиотеки Spitfire Audio.

Расскажите о сотрудничестве с Акирой Ямаокой. Как вам работалось с известным композитором?

Андриус Климка: С треком для карты «Старая гавань» было так: Ямаока-сан прислал свою демку, я добавил в неё свои наработки, после этого мы встретились в Минске и завершили работу над треком. Получилась коллаборация, в которой два композитора объединили свои музыкальные стили и мелодии. Вообще, чем популярнее и гениальнее музыкант, тем он проще в общении и тем сильнее покоряет тебя своей скромностью. Естественно, поработать с таким композитором — это великая честь для меня, за которую я благодарю Wargaming.

На вашем сайте указано, что Ямаока написал «танковый» саундтрек в японском стиле задолго до выхода карты. Как так получилось и для чего изначально готовился этот саундтрек?

Андриус Климка: Дело в том, что в 2018 году мы записывали танковый саундтрек в Праге (совместно с Пражским симфоническим оркестром). Уже тогда мы понимали, что в нашей игре появятся карты из регионов, музыку для которых будут делать в коллаборации с нами композиторы и музыканты из этих стран. Таким образом, трек для карты «Старая гавань» мы решили сделать и записать заранее. Ну, а с кем именно его делать, было совершенно очевидно.