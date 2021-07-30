Решение сил США и НАТО уйти из Афганистана и растущее господство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране привели к опасности иммиграции в Турцию 6,5 миллиона афганских беженцев. Кабульской администрации трудно удержаться на ногах перед лицом наступающего «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Миллионы афганцев покидают свою страну. Пока бегущие от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скапливаются на границах Пакистана, Ирана, Узбекистана и Таджикистана, их конечной целью является Турция, а оттуда — Европа. В докладе, подготовленном для Центрального совета директоров депутатом Республиканской народной партии (РНП) от Стамбула и главным советником координатора председателя партии Эрдоганом Топраком, отмечается, что «Иран закрывает глаза на незаконные переходы границы, и афганцев направляют в Турцию». Топрак отметил также, что «мы сталкиваемся с иммиграцией из Афганистана в еще большем масштабе, чем иммиграция из Сирии. Мы не сможем закрывать глаза на эту миграцию только потому, что будем получать деньги от ЕС».

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Волна миграции из Афганистана и сирийские беженцы стали одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях.

Депутат Республиканской народной партии (РНП) от Стамбула и главный советник координатора председателя партии Эрдоган Топрак в своем аккаунте в соцсети опубликовал следующий комментарий по этой теме:

@EToprakCHP:«ЕС после соглашения с Турцией по сирийцам намерен заключить отдельное соглашение по афганским беженцам… К нам прибудут 6,5 миллиона афганских беженцев».

Iletisim.gov.tr] Реджеп Тайип Эрдоган с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем

@EToprakCHP:«Из-за неправильной политики проблема беженцев день ото дня начинает превращаться в серьезную проблему национальной безопасности!».

Журналист и продюсер телепрограмм Бюлент Коруджу высказывается в поддержку этого комментария, публикуя следующее сообщение:

@bulent_korucu: «У меня не хватило духу посмотреть видео, на которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнят комедийного актера и девочек. Точно так же я не могу смотреть на убийства и преследования Тайипа… Пусть Аллах их покарает».

Получивший убежище в Швеции Ахмет Бахадыр отвечает на это следующим образом:

@Ahmet_baha_: «И члены ПСР, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что они мусульмане… К сожалению, они используют религию в своих собственных политических, исламистских, фанатичных и диких целях».

Пользователь по имени Али отвечает на это следующим комментарием:

@kampo234:«Очень легко сказать, что мы не впустим тех, кто убежал от такого преследования, как говорят некоторые… Беженцам нужно протянуть руку помощи… Мы должны принять тех, кто бежал от этого преследования, даже если у них есть некоторые трудности, это просто по-человечески».

Телеканал Noluyor TV опубликовал видеозаписи, на которых прибывшие из Афганистана беженцы легко въезжают в Турцию, и публикует следующий комментарий:

@Noluyortv: «На снимках, сделанных в районе Геваш провинции Ван, афганские беженцы массово продвигаются в горные районы. И ни у кого не возникает каких-либо препятствий».

Dennis2775 Пулеметная точка. Афганистан

Журналист Дженгиз Гёчер критикует заявление министра в своем комментарии:

@_CengizGocer:«Министр Мехмет Озхасеки заявил, что «сирийские и афганские беженцы поддерживают промышленность в некоторых городах»… Если бы им не было стыдно, они напрямую сказали бы, что нас кормят беженцы…»

Заместитель председателя партийной группы РНП и депутат от Сакарьи Энгин Озкоч добавляет следующее:

@enginozkoc:«Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для афганских беженцев Турция — лучшее место для убежища, чем Германия, Австрия или Швеция. ТУРЦИЯ — ЭТО НЕ СКЛАД ЕВРОПЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ. МЫ ПРОТИВ ЭТОГО!».

Журналист и публицист Саид Сефа рассматривает этот вопрос с другой точки зрения:

@sefa_said:«Все обсуждают мигрирующих в Турцию, но следует также обратить внимание на тех, кто иммигрирует из Турции. Турцию покидают люди с высоким уровнем образования, которые будут ценны везде, куда бы они ни приехали. За последние пять лет произошла масштабная утечка мозгов. Горькая правда».

Студентка университета Зейнеп Гюрсель Озкурт отвечает на это следующим сообщением:

@gursel_ozkurt:«Ежедневно Турцию покидают ценные специалисты, молочные сливки… При этом это молоко каждый день разбавляют водой из Афганистана и других мест… Это если описать ситуацию вкратце…»

Ученый Метин Кайя также добавляет следующий комментарий:

@Kardana76407971:«Политика власти привела страну к такому положению, образованные люди покинули страну, все необразованные люди мира приехали в Турцию… Удачи вам с ними».

Hashoo Foundation USA Афганские дети в лагере беженцев

Получивший убежище в Швейцарии пользователь с ником Sizden Biri (Один из вас) отвечает на это следующим образом:

@medyata16756022:«Честно говоря, ищу дом в Швейцарии, Лозанна — очень привлекательное место, среднестатистический житель этой страны знает четыре языка… Не осталось хоть каких-либо причин для того, у кого есть возможность, образование и знание иностранного языка, чтобы жить в Турции. Они разрушили мою прекрасную страну из-за своих политических амбиций».