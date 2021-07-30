В июле 2021 года на правительственном часе в Архангельском областном собрании депутатов региональное министерство АПК и торговли подверглось резкой критике. Заместитель председателя собрания Александр Дятлов зачитал обращения аграриев, что все не так хорошо, как в отчете сообщала министр АПК Ирина Бажанова.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, министр АПК и торговли Архангельской области

Производители молока жаловались, что цены на стройматериалы взлетели, а субсидии на молоко упали с 5 рублей на литр до 2 рублей 50 копеек. Директор ООО «Ростово» Ю. Ю. Бабелла и директор ООО «Устьянская молочная компания» Е. Н. Лобанцова посчитали, что «сельскохозяйственные предприятия Архангельской области находятся в кризисном положении, не хватает оборотных средств на проведение кормоуборочной кампании и закупку кормов. Идет стагнация производства… объем финансирования на 2021 г. из бюджета всех уровней на компенсацию затрат на 1 кг реализованного молока сократился на 35% по сравнению с объёмами финансирования за 2020 г.». В те же дни архангельский фермер Владимир Будейкин описал в соцсетях двумя словами, как ходил в министерство АПК за грантом: «Иллюзии тают».

Как архангельские земли, в XVII веке приносящие урожаи ржи выше, чем в средней полосе, стали после 1991 года «зоной рискованного земледелия, где поля зарастают лесом»? ИА REGNUM задало вопросы министру АПК и торговли Архангельской области Ирине Бажановой.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Устьянская молочная компания

Владимир Станулевич: Сколько в Архангельской области голов крупного рогатого скота, сколько производится мяса, молока и яиц?

Ирина Бажанова: На протяжении последних трех лет численность крупного рогатого скота в регионе сохраняется на уровне 41 тыс. голов, из них — 19 тысяч коров. Большая часть поголовья — 90 процентов — находится в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, так называемых «коллективных хозяйствах» — 37 тыс. голов скота, в том числе 17,3 тысячи коров.

Валовый надой молока в 2020 году в регионе превысил 135,5 тыс. тонн, что на 10 тысяч тонн (плюс 7,7 процента) больше показателя 2019 года — это лучший результат за последние 13 лет. Наибольший прирост производства молока был получен в сельскохозяйственных организациях — плюс 9 процентов к уровню 2019 года. Лидерами по производству молока являются сельскохозяйственные организации Вельского и Устьянского районов, на долю которых приходится более 60 процентов молока, производимого в области.

Реализация скота и птицы на мясо в живом весе в 2020 году составила 6,2 тысячи тонн (в 2019-м — 7,3 тысячи тонн). Из-за климатических и географических особенностей региона производство мяса не является основной отраслью агропромышленного комплекса Архангельской области. В связи с отсутствием собственной кормовой базы на территории области в регионе нет промышленных объемов производства мяса свиней и птицы, не развивается мясное скотоводство.

В 2020 году на 4% увеличено производство яиц по сравнению с 2019 годом за счет ввода новых цехов на Котласской птицефабрике (получено 60,8 млн штук яиц). В первом полугодии 2021 года продолжается рост производства яиц — 112,7 процента к 2020 году.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Продукция Архангельского молокозавода

Владимир Станулевич: Какие птицефабрики работают в регионе?

Ирина Бажанова: На территории Архангельской области в настоящее время производство товарного яйца осуществляют ООО «Птицефабрика «Котласская» Котласского района и ООО «Ростово» Устьянского района. Бройлерное (мясное) птицеводство в области отсутствует. Объем производства товарного яйца по ООО «Птицефабрика «Котласская» составил в 2020 году 51,5 млн штук, в 2021 году планируется произвести 72 млн штук. ООО «Ростово» производит за год 0,3 млн штук яиц.

Владимир Станулевич: Как распределяются субсидии на мясо-молочную продукцию, производимую в Вашем регионе? Сколько субсидий было выделено в 2019-м, сколько в 2020 году и что запланировано в 2021 году?

Ирина Бажанова: Субсидия на реализацию скота и птицы на мясо из областного бюджета в 2020 году была выплачена на сумму 8,6 млн рублей (2019 год — 7,5 млн руб.). На 2021 год в областном бюджете предусмотрено 2,1 млн рублей на субсидирование производства мяса — в связи с уменьшением количества потенциальных получателей субсидии, в связи с сокращением объемов реализации скота и птицы на мясо.

Приоритетной отраслью агропромышленного комплекса региона определено молочное животноводство.

На поддержку сельхозпроизводителей в рамках государственной программы в 2020 году было выделено 909,6 миллиона рублей, из них федеральный бюджет — 267,1 млн руб., областной бюджет — 642,5 млн руб. В 2019 году общая сумма господдержки составила 860,7 млн рублей, в том числе федеральный бюджет 300,5 млн рублей, областной — 560,2 млн рублей.

На 2021 год на поддержку сельскохозяйственных производителей предусмотрено 792 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 221,7 млн рублей, из областного бюджета — 570,3 млн рублей.

Из общей суммы субсидия «на молоко» в 2020 году составила 537,6 млн рублей. В 2019 году 486,2 млн рублей — почти 60 процентов от общей суммы господдержки. В том числе из областного бюджета в 2020 году на субсидирование молока было выделено 432,9 млн рублей (в 2019 году — 413,8 млн рублей).

Субсидия «на молоко», запланированная на 2021 год, составляет 345,1 млн рублей, из них — 281,8 миллиона рублей — из бюджета области.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Конно-спортивные соревнования — 2021. Город Вельск Архангельской области

Владимир Станулевич: А кто крупнейший получатель молочных субсидий?

Ирина Бажанова: Получают субсидии те предприятия, которые заключили с министерством соглашения о предоставлении господдержки. По молоку два направления субсидий: стимулирующие (тем, кто вкладывает инвестиции и увеличивает объемы производства сырого молока) и компенсирующие (те, кто сохраняет производство).

78 организаций получают субсидии на молоко. Из них 11 крупные, остальные — малые и средние. В первой тройке Устьянская молочная компания, сельскохозяйственное предприятие АО «Важское», АО «Агрофирма «Вельская», ООО «Пежма».

Лидерами по производству молока традиционно являются хозяйства Вельского и Устьянского районов, на долю которых приходится более 60% молока, производимого в области.

Владимир Станулевич: Падение ставки субсидии на молоко с 4,7 до 2,4 было воспринято болезненно?

Ирина Бажанова: Абсолютно верно. Выделенная на 2021 год сумма субсидий на молоко — 345 млн рублей — может покрыть уже только 12 процентов затрат на молоко, посчитанных по ценам на материальные ресурсы 2020 года.

Владимир Станулевич: И такой резкий перепад шокировал предприятия?

Ирина Бажанова: То, что выделенная для предоставления субсидии сумма будет именно такой, наши аграрии знали в декабре 2020 года. Это было озвучено на коллегии министерства. Было рекомендовано пересмотреть свои планы расходов и бюджеты предприятий. Сегодня вызывает обеспокоенность рост цен на комбикорма и фуражное зерно — основные затраты в молочном животноводстве, примерно 50 процентов, комбикорма — примерно треть.

За последние 2,5 года цены поставщиков на комбикорма и фуражное зерно увеличились почти в 1,5 раза. В 2021 году темпы роста цен усиливаются. Прогнозируется в течение 2021 года, что они возрастут как минимум еще на 20 процентов. Мы наблюдаем рост цен на стройматериалы, комплектующее оборудование для ферм и сельхозтехнику.

Производители ожидали, что будет рост цен на сырое молоко в связи с тем, что идет рост цен на продукты питания. Но этого не случилось. Молокозаводы закупочные цены даже снизили.

Владимир Станулевич: Вы считаете, что доля поддержки по молоку у нас выше, чем в Вологде и Карелии?

Ирина Бажанова: Значительно выше. Это объясняется тем, что мы регион с рискованным ведением сельского хозяйства. У нас не растут зерновые культуры в требуемом объеме, не выращивается подсолнух и кукуруза. Не производится то, что идет в кормовые добавки для хороших надоев — жмыхи и шроты. Все это закупается и завозится предприятиями из других регионов. Да, сельхозорганизации заготавливают свои корма, но одним сеном и силосом корову не накормишь.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Выставка «Животноводство Поморья — 2021»

Владимир Станулевич: В Архангельской области большая часть средств идет на поддержку молока, а Вологда и Карелия более диверсифицированы. Такая поддержка молока не тормозит другие направления?

Ирина Бажанова: Кроме молочного направления, господдержка осуществляется и по многим другим направлениям. Это субсидии на закупку техники, оборудования, приобретение семенного материала, агрохимикатов, мелиоративные работы, племенную работу, научные исследования, цифровизацию, борьбу с сорными растениями и т. д.

Владимир Станулевич: 5000 тонн рыбы выращивают в озерах Карелии. Как в Архангельской области с рыбоводством?

Ирина Бажанова: Мы и так его поддерживаем. Ежегодно проводятся научные исследования водоемов. В Архангельской области выращивают рыбу 9 хозяйств. Им предоставляется субсидия по компенсации части затрат на рыбные корма и рыбопосадочный материал.

В регионе реализуется проект «Создание схемы рационального и эффективного размещения объектов экономической деятельности на водных объектах Архангельской области для осуществления товарного рыбоводства», инициатором которого является министерство. Цель — привлечение инвестиций, снижение издержек бизнеса при организации рыбоводства путем предоставления информации о потенциально перспективных водных объектах Архангельской области для рыбоводства. Предприниматель, заинтересованный этим заниматься, может обратиться к нам для формирования участка, который впоследствии выставляется на торги Росрыболовством и приобретается в аренду.

Если четыре года назад в Архангельской области производилось 110 тонн товарной рыбы, то на 1.01.2021 года было уже 210 тонн. Работало три хозяйства — сейчас девять. В перспективе, к 2024 году, планируется производить до одной тысячи тонн аквакультуры в регионе. Это при условии, если найдется бизнес, который будет этим заниматься. Водоем предприниматель определяет самостоятельно с учетом рекомендации науки.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Аквакультура на озере Черном, Вельский район Архангельской области

Владимир Станулевич: Сколько фермеров работают в Вашем регионе?

Ирина Бажанова: Последняя официальная статистика по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года насчитывает 121 сельскохозяйственную организацию, 159 крестьянских (фермерских) хозяйств и 40 индивидуальных предпринимателей. По данным министерства, ежегодное число сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе стабильно, в первую очередь благодаря всесторонней государственной поддержке.

Владимир Станулевич: Фермеров все больше или все меньше?

Ирина Бажанова: Динамика разная по муниципалитетам. Где-то предприятия открываются, где-то закрываются, и связано это с различными факторами. Получатели грантов — это новые предприятия. В текущем году министерство уже выдало четыре гранта, а заявок было гораздо больше — 12. Удовлетворить всех невозможно, потому что федеральные денежные средства, выделенные Минсельхозом России, ограничены, да и качество предоставляемых проектов на рассмотрение комиссии зачастую оставляет желать лучшего.

Владимир Станулевич: Выращивают ли архангельские фермеры цветы, занимаются ли пчеловодством? Министерство помогает им в этом деле?

Ирина Бажанова: Фермеры Архангельской области занимаются производством молока, сыра, мяса, разводят рыбу, занимаются пчеловодством, птицеводством, кролиководством, разведением страусов, выращиванием малины. Министерство в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением правительства Архангельской области, оказывает грантовую поддержку начинающим фермерам на основе конкурсного отбора, а также предоставляет субсидии на текущую деятельность. Для создания условий для реализации произведенной продукции фермерам предоставляются на льготных условиях торговые места. Для оказания фермерам методической помощи по ведению производства, привлечению заемных средств, получению грантов и субсидий в Архангельской области создан Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Пчеловодство. Устьянский район Архангельской области

Владимир Станулевич: Сколько средств было направлено на грантовую поддержку фермеров в 2019 году и в 2020 году?

Ирина Бажанова: В 2019 году гранты на создание и развитие производства получили пять начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств (общая сумма 10,7 млн руб.), одно крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант на развитие семейной животноводческой фермы (11,6 млн руб.), один сельскохозяйственный потребительский кооператив (12 млн руб.). Кроме того, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» государственную поддержку — гранты «Агростартап» на сумму 5,5 млн руб. — получили два крестьянских (фермерских) хозяйства. В 2020 году в рамках развития малых форм хозяйствования грант на создание семейной фермы в сумме 5 млн руб. получило одно крестьянское (фермерское) хозяйство из Няндомского района, (на приобретение коров, оборудования для молочной фермы).

Кроме того, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»:

два крестьянских (фермерских) хозяйства из Устьянского района получили гранты «Агростартап» на общую сумму 6,3 млн руб.;

один сельскохозяйственный потребительский кооператив получил субсидию в сумме 0,78 млн руб. (на приобретение оборудования для переработки молока).

В первом полугодии 2021 года проведены конкурсные отборы на получение грантов на развитие семейных ферм и грантов «Агростартап», в результате отбора грант на создание семейной фермы на 200 голов в сумме 15,3 млн руб. предоставлен крестьянскому (фермерскому) хозяйству из Вельского района, кроме этого, грант на приобретение оборудования переработки молока предоставлен крестьянскому (фермерскому) хозяйству из Шенкурского района. В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» гранты «Агростартап» предоставлены двум крестьянским (фермерским) хозяйствам (2,7 млн рублей на приобретение трактора, 2,7 млн рублей на приобретение здания фермы с земельным участком).

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области На ферме ООО «Пежма». Вельский район Архангельской области

Владимир Станулевич: Сколько фермеров вынуждены были вернуть гранты в связи с нецелевым использованием? Сколько возбуждено уголовных дел?

Ирина Бажанова: Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области за период 2019—2020 гг. обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств субсидий (гранта) в отношении 17 грантополучателей в связи с нецелевым использованием бюджетных средств. По результатам рассмотрения гражданских дел в отношении 16 грантополучателей исковые требования удовлетворены.

Владимир Станулевич: Как в регионе идет борьба с заболеваниями животных? Были эпидемии?

Ирина Бажанова: В настоящее время территория Архангельской области благополучна по заразным, в том числе особо опасным, заболеваниям животных. Лекарственные средства для ветеринарного применения, в том числе диагностические средства, использующиеся для проведения противоэпизоотических мероприятий, поставляемые за счет средств федерального бюджета, доводятся в установленные сроки. За счет средств областного бюджета на проведение противоэпизоотических и диагностических мероприятий закуплено лекарственных средств на сумму 620 тыс. руб.

Владимир Станулевич: Что, по-Вашему, нужно изменить в условиях выдачи грантов и субсидий?

Ирина Бажанова: Одним из таких проблемных моментов является частое изменение условий предоставления грантов и субсидий на федеральном уровне, что усложняет процессы планирования конкурсных процедур. Необходимо обеспечить внесение изменений в правила предоставления грантов на федеральном уровне ежегодно в декабре, до наступления очередного финансового года.

Надеемся, что внедрение и ввод в промышленную эксплуатацию Минсельхозом России информационной системы цифровых сервисов АПК позволит оптимизировать процедуры предоставления средств бюджета через личный кабинет получателя субсидий, сократив бумажный документооборот, и позволит автоматически формировать отчетность, в том числе статистическую.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Уборка кормовых, село Холмогоры Архангельской области

Владимир Станулевич: Министерство консультирует фермеров по ведению бухгалтерии и написанию грантов?

Ирина Бажанова: Это возложено на подведомственный министерству Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Архангельской области. Центр компетенций предоставляет информационные, консультационные и методические услуги (информационное и консультационное обеспечение) в сфере сельскохозяйственной кооперации организациям агропромышленного комплекса Архангельской области, органам местного самоуправления муниципальных и городских районов, сельскохозяйственным товаропроизводителям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Клубника в Красноборском районе, КФХ

Владимир Станулевич: Как идет подготовка к введению маркировки молочной продукции? Есть фермеры, которые закроют дело из-за невозможности приобретения маркировочного оборудования?

Ирина Бажанова: Всего в Архангельской области 41 молокопереработчик. Учитывая тот факт, что у данных предприятий разные объемы производства продукции, они выберут разные способы нанесения средств идентификации (типографский, этикетирование, прямое нанесение на производственной линии. На сегодняшний день в регионе производством мороженого занимается 1 производитель, производством сыров — 14, которые успешно уже внедрили систему маркировки с 1 июня 2021 г. Сейчас фермерам разрешено продавать свою продукцию в розницу без нанесения средств идентификации до 1 декабря 2022 года.

Информация о предстоящем закрытии фермерских хозяйств в связи с внедрением маркировки не поступала, но каждая ситуация индивидуальна. Если министерство видит, что предприятие по какой-то причине не заключает соглашение, то можно сразу догадаться, что у руководителя есть планы по его закрытию, поэтому основным условием в соглашениях между предприятиями и министерством является сохранение объемов производства и поголовья. Только при этих условиях выплачивается субсидия.

Была громкая ситуация по Шенкурску — руководитель организации пришел в министерство и сказал: «Я не хочу заниматься сельским хозяйством. Я хочу все продать». Мы возразили, ведь это роботизированная ферма, туда направлялись существенные финансовые средства господдержки. Ему было предложено найти интересанта, который смог бы продолжить дело. По нашим данным, вопрос решен положительно.

Изначально, реакция предприятий на маркировку была крайне отрицательная. На сегодняшний день есть три варианта применения маркировки.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Новый животноводческий комплекс «Устьянской молочной компании»

Владимир Станулевич: Предусмотрены в бюджете области средства на компенсацию затрат на оборудование по маркировке?

Ирина Бажанова: На этот год — 7 миллионов рублей на компенсацию части затрат на покупку оборудования для переработки молока и маркировку для малых предприятий.

Владимир Станулевич: Как они будут распределяться?

Ирина Бажанова: По заявлениям. Первые выплаты уже осуществляются, два предприятия воспользовались такой поддержкой.

Владимир Станулевич: Помогает ли министерство сельхозпредприятиям и фермерам со сбытом? Проводятся ли ярмарки, берут ли торговые сети местную продукцию?

Ирина Бажанова: Да безусловно, в рамках имеющихся полномочий. Хочется сказать, что в Архангельской области уже сложились определенные бренды местных производителей, которые успешно работают уже много лет. Доля продукции региональных товаропроизводителей в общем объеме товаров в розничных торговых сетях составила на 1.01.20 порядка 39 процентов.

Количество организаций торговли региональных товаропроизводителей составляет 142 единицы. В городах Архангельске, Северодвинске, Котласе и Коряжме функционируют шесть торговых сетей магазинов товаропроизводителей («Апрель», «Двинские традиции», «Тили-тесто», «Хлебница», «Ферма» и «Мясные продукты»). Количество нестационарных торговых объектов составило 1415. В большей степени они расположены на территории городов Архангельска, Северодвинска, Коряжмы и Котласа.

В 2020 году проведено 218 выставочно-ярмарочных мероприятий, что на 4 единицы больше, чем в 2019 году. Доля сельскохозяйственных ярмарок составила 70 процентов, или 153 ярмарки. Ежегодно в сентябре проводится международная торгово-промышленная Маргаритинская ярмарка. Традиционно в торговых рядах представлены овощи, мед, плодоовощная продукция, картофель, мясо, сало, мясные гастрономические изделия, грибы свежие, сушеные, соленые, ягоды, свежая рыба и рыбная продукция как сельхозтоваропроизводителей из Архангельской области, так и сельхозтоваропроизводителей из других субъектов Российской Федерации. В 2020 году в Маргаритинской ярмарке участвовало 555 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе региональных — 370, товарооборот ярмарки составил более 117 млн рублей (в 2019-м — 550, из них 275 региональных, товарооборот превысил 200 млн рублей).

В регионе работают три розничных рынка, из которых один сельскохозяйственный, два универсальных, общее количество мест торговли на рынках составляет 351 ед., в том числе на сельскохозяйственных рынках 277, из них для региональных товаропроизводителей предусмотрено 139 мест.

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Семенной картофель из Архангельской области на выставке «Золотая осень» в Москве

Владимир Станулевич: Как продвигают свою продукцию сельхозпроизводители Вашего региона за его пределами?

Ирина Бажанова: Архангельская область в силу природных и климатических особенностей относится к завозному региону. На экспорт поставляется только продукция из рыбы и морепродуктов (добытых в рамках рыболовства). Квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов ежегодно осваиваются предприятиями полностью. Фактические показатели экспорта за последние 5 лет составляют порядка 170 млн долл. США ежегодно. Основная продукция, поставляемая на экспорт, — из трески, пикши и краба камчатского.

Владимир Станулевич: Губернатор помогает министерству в работе?

Ирина Бажанова: Деятельность министерства непосредственно курирует назначенный губернатором Архангельской области заместитель председателя правительства Архангельской области Автушенко Е. В. Губернатор Архангельской области Цыбульский А. В. находится в курсе всех событий в региональном агропромышленном комплексе, постоянно участвует в работе коллегии министерства, является единственным губернатором Архангельской области, регулярно посещающим Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для решения вопросов субсидирования региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей и поддержки развития сельских территорий Архангельской области.