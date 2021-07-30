Еще один штамм, «Лямбда», заставил ВОЗ беспокоиться. Он существенно превосходит по заразности британский «Альфа"-штамм и южноафриканский, а также все предыдущие варианты SARS-CoV-2. По вирулентности «Лямбда» «находится примерно на одном уровне с индийским «Дельта"-штаммом», — заявляют вирусологи из Японии. Причина заразности — умение «скрывать себя от иммунной системы организма».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Ученые Чили обнаружили устойчивость штамма к вакцинам: много заболевших среди вакцинированных. Получается, что вирус все это время, то есть полтора года с момента старта пандемии, учился обходить острые углы, то есть стать неуязвимым для природного или созданного вакцинами иммунитета. И это ему удалось.

Я тут посмотрела свои записи от весны 2020 года и выяснила, что первый локдаун ввели, когда число заражений исчислялось гораздо меньшими цифрами, чем теперь. В Москве, по данным за 31 марта 2020 года, было 1226 заболевших, за последние сутки выявили больше двухсот. Всего по стране 302 новых случая. Режим самоизоляции введен в 27 регионах РФ. За три дня общее число инфицированных выросло на 600 (с 1200 до 1800). Где-то по 200 в день. По 200, а не почти 23 000, как вчера! И что? Где карантин? Более того, смертность тогда же была в районе 10, а не 100 или около того в сутки. Однако нынче не только не усиливаются меры контроля, а смягчаются — отменили QR-коды в кафе, а в театрах, концертных залах и кинотеатрах решено, напротив, их ввести, но отменить 50%-ю заполняемость и маски долой.

(сс) Vocería de Gobierno Вакцинация в Чили

Активно продаются путевки на берег турецкий. А там не только коронавирус, но и пожары: горят леса в районе Анталии и Бодрума. Кадры с пожарищ печальные — почерневшие основы домов. Туристов эвакуируют из отелей. Вы когда-нибудь видели эвакуацию? Какие тут средства защиты? Маски какие? Какая дистанция? Люди в панике спасаются от наступающего огня. И все они вернутся домой в Россию. Кто поручится, что они не привезут ту самую «Лямбду», а «Дельта» уже есть в России и убивает.

Скорые на улицах курсируют постоянно, воя сиренами о чьей-то беде. Больницы переполнены. В знаменитой «Коммунарке» целые листы с фамилиями умерших. Но мэр говорит о снижении темпов пандемии. Кому верить? Своим глазам или информации властей? И зачем в такой ситуации ехать за рубеж? Может, все же подождать? Может, поберечь здоровье свое и окружающих?

Пусть не локдаун — экономика рухнет, — пусть хотя бы закрытие границ. Хотя бы на непродолжительное время, чтобы прервать цепь новых поступлений инфекции. Ведь какой бы шустрый ковид ни был, он все же должен потратить время на мутации и усиление своих смертоносных свойств.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Вакцинация в Перу

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич отметил, что сегодня «все больше доказательств указывает на то, что в ряде государств происходит вытеснение других штаммов COVID-19 версией «Лямбда». По его словам, первые образцы нового штамма обнаружили в Перу в августе прошлого года. И теперь штамм активно «путешествует» из своей alma mater в другие страны. Тогда, может, нам стоит закончить с путешествиями. Особенно туда, где велика вероятность столкнуться с новичком в мире штаммов SARS-CoV-2

«В конце июня «Лямбда"-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие сделали во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в Аргентину», — читаем в СМИ.

Ясно, что глобализация сделала свое дело, и теперь назад фарш не провернуть. Но все же необходимо принимать более существенные меры. Иначе мы завязнем в этих ковидных «новичках» и будем постоянно сидеть на вулкане. Придет или нет? Когда? На сколько? Много еще подобных вопросов мы задаем себе, видя и оценивая происходящее.

Ясно одно — вакцины нужны несмотря ни на что. Причем это должна быть реально массовая вакцинация. А для пожилых — это настоящее спасение. В лабораторной службе «Хеликс» совместно с учеными Военно-медицинской академии имени Кирова по анализам людей выяснили, что у пожилых, «которые переболели коронавирусом, вырабатывается больше антител, чем у молодых». Значит, вакцинация тоже сработает. Если уж не на 100% защитят, то хотя бы позволят выжить, а не отправиться до срока на тот свет.

Mod.go.jp Японские врачи в защитных костюмах

Что до мер защиты, или, как теперь говорят, касаемо мер защиты, то можно взять пример с Китая. Когда 29 июля случилась локальная вспышка коронавирусной инфекции в Нанкине, власти отреагировали мгновенно. Прекратил работу аэропорт, где возникло первое заражение, ограничено движение других видов транспорта, в городе запущено массовое тестирование на ковид — а это 9 млн человек. Жителей просят не покидать город. При этом заболевших — 185 человек. Не 3356, как в Москве!