«Неужели президент собирался остаться у власти с помощью какого-то государственного переворота?» Этот вопрос о планах бывшего президента США Дональда Трампа в конце своего срока полномочий поднимается в США на протяжении последнего месяца. Журналист The New York Times Кристофер Колдуэлл связывает популярность вопроса с выпуском книги «Я один могу это исправить: катастрофический последний год Дональда Дж. Трампа» (Кэрол Д. Леонниг и Филипп Руккер), в которой председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли видит действия бывшего президента после выборов в таком свете.

Иван Шилов ИА REGNUM

У генерала не было прямых доказательств существования сценария государственного переворота. Но через несколько дней после поражения Трампа на выборах стало заметно, как бывший президент стал заполнять позиции высших военных и разведывательных должностей своими «верными бездарностями», написал Колдуэлл.

«Были ли мы настолько близки к государственному перевороту?» — спросил журналист, указав, что 6 января стало самым разрушительным и неясным эпизодом сопротивления Трампа голосованию.

«С одной стороны, сложно подумать о более серьезном нападении на демократию, чем насильственный вход в национальный Капитолий. С другой стороны, 6 января было чем-то знакомым: политическим протестом, вышедшим из-под контроля», — добавил Колдуэлл.

Некоторые пользователи отметили, что полиция и охрана в Капитолии знали о планировавшихся беспорядках, тем не менее вообще ничего не делали, будто были рады захвату власти.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия перед началом штурма. 6 января 2021 года

«Видео, которые я видела, все показывали невооруженных идущих граждан, пока офицеры и охрана просто не мешали им. Казалось, будто радушно принимали. Представляете, если бы враги США с самого начала знали, что так просто прийти и захватить все. Это как отобрать конфету у ребёнка», — написала @Faith86973689.

Ряд комментаторов написали, что беспорядки были реальными, люди не просто прошли в Капитолий, а применяли насилие по отношению к полицейским.

«Последующие видео показали, как люди взбирались на стены, били окна, били полицейских флагштоками и хоккейными клюшками, использовали аэрозоль против медведей, ходили по подиумам и сидели в кабинетах законодателей, неся флаги конфедерации», — вспомнила @mjcavallone.

«Видео также показывали людей, разбивающих окна, выламывающих двери и избивающих полицейских», — напомнил @mrxcogs.

«В принципе, митинг назвали «Днем государственного переворота», — отметил @bigbadseanw.

Часть пользователей считают, что попытка государственного переворота существовала бы, даже если все повстанцы не пошли в Капитолий, достаточно было того, что Трамп надеялся избавиться от части голосов с помощью бывшего вице-президента Майка Пенса.

«Тот факт, что бывший президент надеялся, что бывший вице-президент отклонит волю народа и не признает выборы, сам по себе является доказательством попытки переворота, не так ли?» — спросил @raychonlove.

Скриншот видео Телеграм-канала @usaperiodical Полиция занимает позиции перед Капитолием. 6 января 2021 года

Многие пользователи выразили недовольство NYT за выпуск статьи, потому что постановка под вопрос существования попытки госпереворота 6 января 2021 года является недопустимой.

«Вы только что подтвердили моё решение об отмене подписки спустя 20 лет использования», — написал @Hearmuff.

«Кристофер Колдуэлл должен уйти и открыть магазин в Etsy (платформа по продаже товаров в США. — Д. С.)», — посоветовал @RasKanji.

Некоторые пользователи писали о том, что на данный момент важно только найти всех участников, вопрос о существовании заговора уже давно не стоит.

«Был сценарий захвата власти. Честно, нет вопроса об этом. Есть разговоры, в которых люди обсуждали планы опровержения голосования и сохранения власти у Трампа. Вопрос не в том, был ли переворот, а в том, кто в нем участвовал», — считает @MadAdamison.

В комментариях в очередной раз призвали привлечь к ответственности представителей власти, участвовавших в организации переворота, потому что неудача при захвате власти не должна освобождать от ответственности.

«А важно ли, насколько близко мы были? Должна ли постыдно плохая попытка действующего президента игнорироваться или преуменьшаться? Если я в кого-то буду стрелять и промахнусь, мне тоже только пальцем пригрозят?» — прокомментировал @Andymon1961.

(сс) U.S. Department of Homeland Security (DHS) Заместитель министра внутренней безопасности Кен Кучинелли осматривает Капитолий после штурма. 6 января 2021 года

Комментаторы считают, что план существовал, он провалился и в этом нет ничего непонятного.

«События того дня ни в коем случае не двусмысленные», — написал @BarryMcburner.

«План захвата власти начали за несколько месяцев до выборов. Он провалился задолго до 6 января», — считает @mgubrud.

«Нет, они были не двусмысленные, толпа восставших людей промаршировала к Капитолию с намерением убивать по приказу Дональда», — прокомментировал @BigSteve9713.

«Я бы сказал, что они жалко провалились», — добавил @heard_before.

Напомним, в целях расследования беспорядков на Капитолийском холме был создан специальный комитет, в который вошли представители Демократической и Республиканской партий.

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