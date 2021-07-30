Возможное резкое подорожание кофе обсуждается в социальных сетях на этой неделе. В обсуждениях приняли участие и сибиряки.

Фёдор Сычков. Утренний кофе. 1906

«Ой, удивили бы чем-нибудь другим, ибо данная акция уже неактуальна, в нашей стране всё только дорожает, вот все бы удивились, если бы всё начало резко дешеветь», — отметил подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Владимир Р.

«Ну всё, будем пить цикорий!!! После морковки со свёклой уже не удивить ничем!!!» — комментирует Антон А.

Лариса А. считает, что ничего страшного в подорожании кофе нет, так как его не покупают килограммами, и к тому же «акции никто не отменял».

"Ну смешно, как будто у нас настоящий кофе из Бразилии на прилавках», — иронизирует Татьяна П.

«Это информация для того, чтобы мы все рванули покупать кофе во всех магазинах? Как с гречкой это было, да?» — спрашивает Серёжа Л.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кофе на прилавках магазина

«Морковный чай!!! Потом цикорий… Мой удел…» — пишет Павел К. Однако Нина Л. ответила ему, что чай «из моркови дороже будет».

Kurt H. подчеркнул, что ему безразлична новость об удорожании кофе, потому что он его не пьёт.

«Пусть дорожают все самые вредные продукты, чтобы люди от них отказывались», — предложил Василед Л.

«Прикол в том, что в банках нет кофе. А платите как за настоящий», — считает Серёга Б.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ряда массмедиа, ссылающихся на торговые сети, в России в августе цены на кофе могут вырасти на 10−12%. В качестве основной причины называется резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зёрен в Бразилии. Также поставщики ссылаются на подорожание упаковки и логистики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кофейное дерево

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Прогнозы о скором подорожании кофе комментируют эксперты. Некоторые считают, что резкий рост цен маловероятен, другие ищут альтернативу бразильскому кофе.

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Напомним также, что в июне 2021 года в Омской области был зафиксирован значительный рост цен на так называемый «борщевой набор». Морковь подорожала на 64,7%, белокочанная капуста — на 57,2%, свёкла — 49,8%, картофель — на 27,5%, репчатый лук — на 14%.

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