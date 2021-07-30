В центре Екатеринбурга три школьницы устроили игры на мемориале «Чёрный тюльпан», посвящённом воинам, павшим в Афганистане и Чечне. Очевидцы рассказывают, что девочки пытались записывать своё действо на видео, видимо, для какого-то блога. Прохожие спугнули этих юных гражданок. Полиция ведёт проверку по факту произошедшего.

Jason [ Gilad Rom Чёрный тюльпан. Екатеринбург

По словам очевидцев, юные блогерши разве что не танцевали на мемориале. Впрочем, как следует из распространённого в интернете видео, они там лишь бегают. В любом случае инцидент активно обсуждают пользователи форумов и социальных сетей. Мнения, как это часто бывает, разделились. Одни граждане оправдывают девиц, другие же наоборот требуют для них и для их родителей всяческого наказания.

«Поколение дегенератов», — негодующе пишет некий Иван И. в одной из социальных сетей. С ним согласна и Татьяна И. Она отмечает, что у прежних поколений присутствовал дух патриотизма.

«А у нынешнего поколения подмена понятий. Конечно, для кого-то хорошо освещённое место прекрасно для съёмок, а кто-то ещё обращает внимание, на фоне чего снято это убожество», — пишет женщина.

Цитата из видео на YouTube Дети играют на мемориале «Черный тюльпан»

Михаил Л. со своей стороны напомнил Татьяне, что ей 12 лет было в 1988 году, а тем девочкам, которых «застукали» на мемориале 29 июля, прямо сейчас. А Иван Т. считает, что воины для того и воевали, чтобы дети могли играть и бегать спокойно. С ним солидарна и Аня Т., хотя и она считает, что для танцев это место не подходит.

«Эти люди, кому посвящён мемориал, как раз таки и воевали, чтобы дети могли свободно танцевать и жить в безопасности», — полагает гражданка. И призывает не называть детей «тупыми дегенератами и прочими эпитетами? По её мнению, это как-то слишком.

«Имхо, лучше танцевать и радоваться, чем лицемерно кричать про память, а на деле даже ни одного ветерана (любой войны) ни разу не поздравить, ничего хорошо для таких мест не сделать (банально — цветок принести в день памяти)», — полагает Аня Т.

Митар Л. в свою очередь обратил внимание на то, что на видео, которое распространили в соцсетях, запечатлены не танцы, а всего лишь бегающие девочки. Надюшка С., впрочем, не видит особой разницы. «Даже если это и так, они наверняка уже не знают историю, и поэтому их не напрягает, на каких памятниках танцевать. Хотя здесь действительно вижу только как носятся», — написала свердловчанка.

Наталья З. согласна, что дети тут ни при чём. Скорее, виноваты их родители и общество в целом. По её словам, дети не знают историю, а мемориал приглянулся им как сцена с хорошим освещением.

«Много ли мы рассказываем детям о войне?» — задалась свердловчанка вопросом.

Лена П. в свою очередь спросила: «Бухать там можно, значит, а детям поиграть нельзя?». Никита Г. на это ей ответил, что бухать можно. В день ВДВ и в другие праздники родов войск. А вот для игр детей есть другие места, например, во дворе у себя дома. А Артём З. отметил, что на кладбище тоже выпивают. Но это не значит, что там можно играть.

Ребенок просматривает видео контент

Ольга Б. в свою очередь спрашивает, что последует дальше. «Пустые промытые мозги? Украинский сценарий?» — вопрошает женщина.

В основном граждане возмущены поступком малолеток. Также они недоумевают, как эти три девочки, которым на вид 10−12 лет, оказались поздним вечером на улице одни. По мнению ряда пользователей, это многое говорит в том числе и об их воспитании, и об их родителях.