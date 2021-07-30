Министерство обороны Китайской Народной Республики и Министерство обороны Российской Федерации совместно заявили, что в соответствии с консенсусом, достигнутым между Китаем и Россией, Вооруженные силы Российской Федерации будут участвовать в учениях «Взаимодействие — 2021», которые пройдут в Китае в начале и середине августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Согласно плану учений, местом их проведения станет контрактная тактическая учебная база сухопутных войск Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Цель этих учений — совместное поддержание региональной безопасности и стабильности. Китай и Россия создадут совместный командный центр. Китайские войска будут в основном находиться на западном театре военных действий, а российские вооруженные силы будут в основном расположены в восточном военном районе.

Обе стороны направят более 10 000 военнослужащих вместе с самолетами, артиллерией и бронетехникой в смешанном строю. Военные двух стран проверят и улучшат свои возможности в совместной разведке и раннем предупреждении, электронных информационных атаках и совместных ударах, а также подавлении противника.

Переговоры с представителями НОАК по предстоящему учению «Запад/Взаимодействие – 2021»

Целью этого учения является укрепление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между Китаем и Россией в новую эпоху, углубление прагматического сотрудничества и традиционной дружбы между двумя военными, а также дальнейшая демонстрация решимости и способности обеих сторон бороться с терроризмом в интересах поддержания регионального мира и безопасности.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с глубоким одобрением и поддержкой высказались касательно развития военного сотрудничества между Россией и Китаем под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Китайско-российская дружба длится вечно!» — заявил «Лимонное дерево под сырным соусом».

«Те, кто испытывают на прочность российско-китайские отношения в этот период, либо глупы, либо слепы. Китай и Россия вместе подпадают под западные санкции и должны идти вместе. Правительство Путина очень дружелюбное. В прошлом году нам гуманитарную помощь отправляло тоннами. Эти настроения далеко не сравнимы с настроениями Японии, Южной Кореи, Европы и США», — заявил Songfoyarexuanver

«Единственная страна, подписавшая аналогичный договор о военном сотрудничестве, — это Северная Корея», — отметил другой комментатор, добавив, что у Китая таким образом только два союзника.

«Некоторые политики на Западе говорят, что у Китая и России не так много союзников, как у них. Но двух всеобъемлющих партнерских отношений между Китаем и Россией достаточно, чтобы им поплохело», — уверен «Бросить курить сложно».

«Гидроэлектростанция Цинтунся была одним из ключевых проектов, реализованных Советским Союзом для Китая в 1950-х годах. Выбор места учений здесь имеет глубокое политическое значение», — обратил внимание JerryBearXu.

Li Meng Цинтунся

«Когда я слышу Цинтунся, я думаю о горах и морях. Китайско-российская дружба будет длиться вечно, и мы вместе будем поддерживать региональный мир и безопасность», — поддержал разговор другой комментатор.

«Я только что вернулся из Цинтунся в прошлом году. Знал бы, закончил бы учения с российской армией, прежде чем уйти в отставку. Я не знаю, примет ли в них участие мое подрзаделение!» — сообщил Cappuccino_Li Changan

«Масштабы этого учения немалые, больше, чем российские войска, дислоцированные в Сирии», — добавил Чжан Сяофань.

«Нам есть чем помочь друг другу, это весело. Дальние родственники не так хороши, как добрые соседи», — охарактеризовал отношения между двумя странами «Семь элементов».

«Если Китай и Россия больше не объединят свои усилия, Запад может их разъединить и побороть», — считает «Реальность всегда неумолима».

«Нам необходимо объединиться, чтобы противостоять иностранному вторжению!» — согласился Микки Маус.

Rosgvard.ru Российские и китайские силовики

«Китай и Россия объединяют усилия во имя мира во всем мире!!! Америка слишком плоха!!! В целом все у нас неплохо!!! В других странах всегда идут войны, и страдают люди во многих странах! А Китай и Россия держат рубежи!» — уверен Фу Гуан.

При этом некоторые комментаторы были не столь оптимистичны. Некоторые заявляли, что дружбе между Россией и Китаем не бывать, и на самом деле никто не хочет видеть «лаомаоцзы» (так в Китае иногда называют русских) на северо-востоке Китая, а кто-то утверждал, что былая дружба, как и нынешняя, между двумя странами — это вещь наносная и вызвана только лишь сиюминутными интересами. Однако большинство все же с восторгом восприняло эту новость.