По сообщению японского телеканала Asahi TV, два судьи Олимпийских игр в Токио вышли из карантинного отеля в больницу 29 июля после того, как 26 июля результаты теста на коронавирус у них оказались положительными. Согласно отчету, цель их обращения в больницу — снова пройти тест на коронавирус, дабы получить отрицательный результат и продолжить участие в Играх. Сообщалось также, что один из двух судей был японце, и что олимпийский персонал покинул место карантина без разрешения. Это первый такой случай. Организационный комитет Олимпийских игр Токио в настоящее время расследует этот вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

В это время китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое возмущение произошедшим под соответствующей публикацией в паблике «Китайская сеть новостей».

«Ну понятно, для чего они свалили. Для того, чтобы поставить высокие баллы японским игрокам», — уверен Яо Сяоу.

«Боже мой, да эти судьи на самом деле ужасные, они не только травмируют людей на поле своим судейством, но и наносят вред людям за пределами поля!», — согласился другой пользователь.

Цитата из видео на YouTube Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио

«Ну и где после этого самопровозглашенное качество япошек?» — задал вопрос JMMac.

«Могут ли эти японские судьи сделать хоть что-нибудь и хоть раз хорошее???» — поддержал JUN.

Комментаторы выразили беспокойство за членов китайской сборной, подозревая в действиях японских судей не только циничную небрежность с халатностью, но и злой умысел.

«Так почему они могут выйти из отеля даже после того, как были изолированы? А если у них положительный результат, почему их вообще оставили в отеле?» — негодует QAQ.

«То есть на Олимпиаде, если у тебя положительный результат, ты можешь шарахаться? Это возмутительно! Что вы делаете, вредите спортсменам?» — задала вопрос Energetic Girl.

«Спортсмены — это драгоценное богатство нашей страны. Японцы на самом деле убивают людей!!!» — заявил See.

«Как положительный результат может превратиться в отрицательный? Япония умеет лечить болезни без лечения?» — задал вопрос Ван И.

«Оказывается, Японию по-прежнему трудно перевоспитать. Беда в их природе. Кажется, эта болезнь кроется в костном мозге», — возмутился «Малыш Мяо».

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Большинство комментаторов сошлось во мнении, что на Олимпиаде в Токио творится нечто странное с самого начала, а тот факт, что ее перенесли с 2020 на 2021 год, сам по себе является недобрым знаком.

Кроме того, здесь немалую роль играет традиционная неприязнь китайцев к японцам, вызванная историческими преступлениями Японии во время Второй мировой войны, за которые она так и не покаялась. Любые события в Японии поэтому трактуются через призму недоброжелательности. Но нельзя сказать, что Япония и сегодня к этому не дает оснований. Так, недавние заявления японских властей о готовности слить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан, мягко говоря, возмутили не только китайцев.