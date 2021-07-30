Гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко предложил разработать меры господдержки арендного жилья для семей с низкими доходами, сообщило на днях информагентство ТАСС. По его словам, около трети российских семей не могут купить жилье в ипотеку даже при нулевой ставке по кредиту, и одним из инструментов помощи в улучшении их жилищных условий может стать аренда и разработка мер государственной поддержки этого сегмента. У госкомпании есть позитивный опыт реализации пилотного проекта доступной аренды в Воронеже: учителя, медики, спортсмены арендуют комфортные квартиры с самыми различными сервисами по минимальным ставкам. Этот опыт, как отмечает Мутко, можно масштабировать. Портфель госкомпании включает 13 арендных домов. Кроме того, ДОМ. РФ разрабатывает новые инструменты создания арендных домов, в том числе через механизм государственно-частного партнерства, который позволит совместить интересы бизнеса и задачи региона по предоставлению качественного жилищного фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

В июне издание также сообщало, что на прошедшем тогда совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что подготовить нормативную и законодательную базу для развития рынка доступной аренды жилья планируется до конца года. Механизм обеспечения жильем граждан, которые имеют невысокий уровень доходов и не могут приобрести жилье в собственность, как уточняло ТАСС, прорабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Напомним, что на сайте Кремля в июне 2019 года был опубликован перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства, в котором перед правительством и губернаторами регионов ставились задачи, в том числе, разработать допмеханизмы обеспечения жильём граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности; централизовать на уровне регионов функции техзаказчика по строительству социального жилищного фонда; сформировать земельные участки для предоставления под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и достижение объёмов ввода такого жилья к 2024 году на уровне свыше 40 млн кв. м в год, предусмотрев при этом утверждение планов реализации комплексных проектов ИЖС на таких земельных участках, включающих мероприятия по подготовке соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов; представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Между тем в анализе основных условий и тенденций развития российского финансового рынка в 2019—2021 годах, опубликованном Центробанком в представленном на общественное обсуждение проекте об основных направлениях развития финсектора в ближайшие три года, Банк России указывает на то, что рост кредитования граждан с высоким уровнем долговой нагрузки вызывает опасения, поэтому регулятор уделяет повышенное внимание развитию инструментов макропруденциального регулирования розничного сегмента. Повышению доступности жилья, подчеркивает ЦБ РФ, может способствовать развитие альтернативных ипотечному кредитованию форматов решения жилищного вопроса, в том числе институтов краткосрочной и долгосрочной аренды, а также лизинга жилья. То есть, по сути, регулятор также предлагает активно развивать сектор арендного жилья. Только хотелось бы понять, где и на каких финансовых условиях живет сегодня треть населения страны, потому как, может, часть из этих 35% могла бы воспользоваться не социальной арендой, а иными инструментами, либо использовать соцаренду временно с одновременным накоплением средств для приобретения жилья. Так как, например, из тех же предлагаемых к реализации основных среднесрочных направлений развития финрынка следует, что регулятор намерен продолжить реализацию проекта по созданию в России системы жилищных сбережений, позволяющей гражданам копить первоначальный взнос на специальном счете жилищных сбережений с последующим получением ипотечного кредита на зафиксированных при открытии такого счета условиях.