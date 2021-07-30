В рамках израильской группы экспертов, оценивающей, как следует отвечать на кризис COVID-19, я проголосовал против немедленного введения в практику третьей дозы вакцины. Это голосование может показаться некоторым нелогичным: почему я выступаю против того, чтобы дать людям со снижающимся числом антител способ обновить их запас? Ведь, казалось бы, тогда их организм мог бы должным образом бороться с вирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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На самом деле я не против самой идеи третьего укола. Однако у страны должна быть выработана четкая политика по этому вопросу до того, как в ней начнут массово вводить третью дозу. Даже если это касается только пожилых людей, такое действие может развязать очень нездоровую ситуацию в обществе, где любой человек с низким уровнем антител — или тот, кто просто считает, что имеет право на третью дозу, — будет требовать и ожидать ее. А так просто не должно быть.

На данный момент вакцина вводится в двух дозах с перерывом между ними. Ранние данные показали, что вакцина эффективна по крайней мере на 90 процентов, и у тех, кто ее принимает, будет только около 2% шансов заболеть ковидом так, что дело дойдет до госпитализации. Как таковая вакцина очень эффективна. Даже когда вакцинированные люди заражались, у них, по большому счету, были легкие симптомы. И, по общему мнению, это говорит об успехе общественного здравоохранения.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

Однако перед лицом быстро распространяющегося штамма «Дельта» через шесть месяцев после получения второй дозы эти цифры меняются; сообщается, что вакцина эффективна примерно на 39%, хотя она всё еще предотвращает серьезные заболевания примерно на 80%.

Это вызывает два серьезных вопроса: вводить ли третью дозу? И если да, то кому и когда?

Решение должно основываться на трех важных факторах: показателях заболеваемости после второй дозы для тех, кто был вакцинирован; количестве тяжелобольных после получения второй дозы; свидетельствах снижения уровня антител после второй дозы. И нам действительно нужны четкие критерии для введения третьей дозы вакцины.

Вместо того, чтобы просто принять решение типа «нам следует ввести третью дозу — и всё тут», нам нужно принять несколько важных решений. Наиболее важным является вопрос о том, правильно ли вводить имеющиеся вакцины в трехразовом режиме, основываясь на наших текущих знаниях. И если да, то на какие возрастные группы следует ориентироваться? Кроме того, каким должен быть оптимальный промежуток между уколами — дозами (например, три недели или шесть месяцев)?

Еще один вариант, который нам предложили рассмотреть, состоял в том, чтобы немедленно ввести третью дозу всем тем, кому за 60. Мне кажется, что это не самый разумный вариант. Мы точно уверены, что тот, кто получил вторую дозу месяц назад, должен получить третью дозу прямо сейчас? И вообще — следует ли применять схему приема трех доз для всего населения? Такой шаг будет зависеть от накопленных данных.

Конечно, выбрать правильный курс непросто, так как необходимо учитывать несколько других факторов. В частности, мы должны учитывать побочные эффекты, которые могут возникнуть при третьей дозе, хотя у пожилых людей, вероятно, серьезные побочные эффекты будут редкими.

Плюс существует вероятность того, что на горизонте появится более эффективная вакцина, которая лучше защитит от «Дельта"-варианта. Следует ли немедленно вводить ее тем, кто уже получил третью дозу?

Еще одна возможность, которую следует рассмотреть, заключается в том, что в будущем нам может потребоваться еще больше доз, чем три, — но это следует определять на основе накопленных данных о заболеваемости.

Да, сейчас есть соблазн просто дать зеленый свет третьей дозе. Но по всем причинам, изложенным выше, это такое решение, которое мы не можем позволить себе принимать легкомысленно. Введение третьей дозы в отдельных случаях не только вызовет хаос, но и может прервать прогресс, достигнутый нами в том, что было в целом упорядоченным и эффективным внедрением вакцины. Третий укол вполне может потребоваться многим людям, но он должен быть вписан в рамки четкой политики, как мы делаем с любой другой вакциной.

huntlh Вакцинация

Что необходимо, так это всеобъемлющий программный документ, который может быть рассмотрен группой экспертов. У нас уже есть много необходимых данных, и варианты политики в отношении третьего укола действительно могут быть четко сформулированы. Подготовка такого документа не является длительным процессом, помимо статистических данных, в него не нужно включать гораздо больше того, что я здесь изложил.

В случае, если будет решено вводить людям третью дозу, это так или иначе должен быть не хаотичный, а поэтапный процесс по возрастным группам. Лица, вакцинированные третьей дозой, должны находиться под пристальным наблюдением, чтобы мы могли наблюдать возможные побочные эффекты и измерять постепенное снижение у них уровня антител.

Одновременно с принятием решения о необходимости третьей дозы я бы рекомендовал общественности носить маску в закрытых общественных местах и по возможности избегать больших собраний. Это может показаться примитивными мерами перед лицом современных технологий, но простые действия могут спасти и действительно спасают жизни.