Информация о том, что полиция установила личности трёх подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в городе Сатка (Челябинская область), вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 июля в социальной сети Facebook.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

«Ну, пусть молодёжь ещё побольше слушает этого Моргенштерна и прочих. Не то мы ещё увидим», — считает Рита М.

Многие пользователи пришли к выводу, что родителей необходимо штрафовать, иначе они не возьмутся за своих детей.

«Правильно, надо родителей наказывать рублём, и посолиднее надо делать штрафы. Тогда быстро они про воспитание своих отпрысков вспомнят», — поделилась своим мнением Лариса И.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные будущие матери в текущей ситуации не смогут воспитать достойных детей.

«Многое зависит от воспитания, а тут полная бездуховность. Этих дур, извините за грубость, надо отправить на раскопки захоронений бойцов, отдавших жизни за их счастливое детство. А ведь это будущие мамы. Какими они будут воспитывать своих детей?» — задалась вопросом Tatiana A.

Скриншот страницы Вконтакте vk.com/plohie_novosti_mc Подростки жарят сосиски на Вечном огне в городе Сатка

Часть людей считает, что современные подростки полностью оторвались от реальности, потому что в семье они не находят понимания.

«Самое страшное — это не то, что они сделали, а глубокая необразованность и моральная безнадёга! Желание хайпануть и показать свою крутость в соцсетях, авось да восхитятся. К сожалению, это недоработка сильная в семьях и в школе! Поголовное желание «казаться», а не быть, и выставить напоказ то, кем не являешься, но очень хочется. И обязательно, чтобы лайкнули миллионы. Вот где внимания ищут, ведь дома, скорее всего, этого внимания у них абсолютно нет», — предполагает Наталия Р.

Ряд пользователей указывает на то, что детям необходимо рассказывать о подвиге советских солдат, отстоявших свою Родину в Великую Отечественную войну.

«Они уже давно не знают о войне, не смотрят фильмы, не знают о судьбах того поколения. Штрафы для родителей — это, конечно, хорошо, но для самих детей — бесполезно. Надо было девочек отвести в музей, показать фильмы документальные, художественные, поговорить с ними. Может быть, подействует», — указывает Марина А.

Отдельные комментаторы пишут, какие лучше фильмы показать подросткам, не прочувствовавшим ещё тот ужас, с которым столкнулся советский народ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ржевский мемориал Советскому Солдату

«Очень давно у моего знакомого его 9-летний сын однажды плюнул в Вечный огонь. При мне дело было, отец тогда говорит ему: «Пойдём в кино, посмотришь, на кого ты плюнул», и пошли на фильм «Иди и смотри». Фильм — для взрослых тяжёлый, а для ребёнка тем более. Но пацан в слезах вышел из зала и шептал «Простите, я не знал», — поделился своей историей Sergey K.

Напомним, 29 июля пресс-служба ГУМВД по Челябинской области сообщила журналистам, что полиция установила личности трёх подростков, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в городе Сатка, их родители уже привлечены к административной ответственности.