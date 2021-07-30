Данные Росстата, согласно которым картофель, репчатый лук, морковь, огурцы и помидоры в России с 20 по 26 июля продолжили дешеветь, а свежая белокочанная капуста и яблоки вновь подорожали, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 июля в социальной сети Facebook.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Тоже мне беда. Вон, сколько кругом лебеды, подорожника. А какой замечательный суп из крапивы выходит! Тем более что сечка намного полезней гречки!» — издевается Александр З.

Многие пользователи пришли к выводу, что в России продолжают дорожать продукты, несмотря даже на официальную статистику.

«В России подорожало всё! И только слепой не видит, а глухой не слышит, что творится в наших городах. Помимо продуктов питания, дорожают и коммунальные услуги, и промтовары», — отмечает Жанна Е.

Некоторые комментаторы призывают руководство России уже, в конец концов, решить проблему с высокими ценами на продукты в стране.

«Да всё подорожало. Вообще всё! Торговцы говорят о проблемах на границах, а мне кажется, что России необходимо их решить и с Белоруссией, и с Азербайджаном, и с Узбекистаном, ведь мы традиционно много в сельском хозяйстве сотрудничаем», — считает Марина М.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

Часть людей считает, что российский президент уже говорил чиновникам, чтобы те разобрались с ростом стоимости на товары, но представители власти почему-то игнорируют подобные указания.

«Подорожало все! Злосчастная гречка, например, в отдельных магазинах стоит от 138 до 156 рублей за 900-граммовый пакет. Президент раздаёт поручения по проблемам с ценами, но, интересно, их кто-нибудь исполняет?!» — задаётся вопросом Игорь С.

Ряд пользователей указывает на то, что цены растут не только в России, но и в других странах, даже с крепкой экономической системой.

«Извините, что свои пять копеек вставляю: живу в Британии уже 20 лет, ну ни разу что-нибудь не подешевело. Каждую неделю пусть на пару пенсов, но дороже. Нам плакать или смеяться? Или Боре Джонсону претензии предъявлять, мол, скотина лохматая, губит нас?» — указывает Klavdija P.

Отдельные комментаторы отмечают, что единственный оставшийся вариант для изменения ситуации в стране — пресловутые выборы.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный участок

«Теперь российский народ обязан высказать своё отношение к таким ценам на выборах. И те, кто призывает не голосовать из раза в раз, когда эта тактика не работает, должны умолкнуть», — пишет Олег Е.

Напомним, 28 июля РИА Новости опубликовало результаты исследования Росстата, согласно которым картофель, репчатый лук, морковь, огурцы и помидоры в России с 20 по 26 июля продолжили дешеветь, а свежая белокочанная капуста и яблоки вновь подорожали.