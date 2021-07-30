Информация о том, что суд в Ярославле обязал бывшую главу «Штаба Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (НКО, выполняющая функции иностранного агента) Елену Лекиашвили выплатить 296,2 тысячи рублей по иску УМВД по Ярославской области в счёт компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января несогласованной акции, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 30 июля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Берлинский пациент

«Странные решения для бюджетной организации. Или МВД по сдельной оплачивают? То есть она и так оплачивает их содержание своими налогами, но её же обсчитают по двойному тарифу. Про наши суды даже говорить нечего», — отмечает Татьяна В.

Многие пользователи искренне удивились тому, что услуги полиции вдруг оказались платными. По мнению людей, правоохранители должны обеспечивать соблюдения закона без какой-либо денежной заинтересованности.

«МВД — это что, хозрасчетная конторка? А они заключали договор с этой дамой? Или по собственной инициативе пошли охранять? Тогда пусть платит тот начальник, который без договора отправил людей работать туда, на этот несогласованный митинг», — указывает Алексей П.

Некоторые комментаторы отмечали, что подобное решение суда является отличным способом повлиять на тех, кто собирается организовывать незаконные митинги.

«А что, неплохая идея! Охрану и порядок на несанкционированных акциях должен оплачивать организатор. Поэтому такую судебную практику необходимо распространить», — поделилась своим мнением Татьяна А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Часть людей считает, что полиция должна обеспечивать безопасность одинаково бесплатно как на легальных, так и на нелегальных митингах.

«Интересно, чем отличается охрана санкционированного митинга от несанкционированного? При всём при этом и там, и там граждане являются налогоплательщиками и содержат полицию на свои налоги. Если обязывать выплачивать расходы на охрану митинга, тогда давно пора ввести обязательную оплату всеми преступниками расходов полиции по их поиску и поимке», — отмечает Амир Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная практика может оказать медвежью услугу людям, ведь полиция будет денежно заинтересована в таких нелегальных мероприятиях.

«Это навязанная услуга. Полиция содержится на налоги граждан и обязана выполнять свои функции по охране общественного порядка. Если полиция станет получать деньги ещё и за беспорядки на митингах, неважно, из каких источников, то полиция сама будет заинтересована устроить эти беспорядки», — предполагает Dimi J.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг сторонников Навального

Нашлись и те, кто призвал граждан не беспокоиться за сторонницу блогера-уголовника Алексея Навального, потому что соратники не оставят её в финансовой беде.

«У неё денег куча, хозяева финансируют. Эта сумма для неё всего лишь копейки!» — считает Лариса И.

Напомним, 28 июля пресс-служба Ярославского областного суда сообщила журналистам, что орган обязал бывшую главу «Штаба Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (НКО, выполняющая функции иностранного агента) Елену Лекиашвили выплатить 296,2 тысячи рублей по иску УМВД по Ярославской области в счёт компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23 января несогласованной акции.