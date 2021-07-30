Информация о том, что президент США Джозеф Байден принял в своей резиденции экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

«Боже, какой не прикрытый ужас творится в этом мире! Все маски окончательно сброшены!» — пишет Инна П.

Многие пользователи оказались невероятно удивлены тому, что подобные встречи уже никто не пытается скрывать. Люди напоминают белорусскому народу, что такие встречи с американцами в конечном итоге привели Украину к майдану и гражданской войне.

«Немощный Гуру встретился с «будущим» Белоруссии, с нищетой и полным развалом страны. Украинцы в своё время уже довстречались, и вот печальный итог. Такое ждет и белорусов», — предрекает Valerij H.

Некоторые комментаторы отмечают, что Тихановская использует все, даже самые грязные, методы, чтобы получить хоть какой-то политический вес для оказания влияния на процессы в Белоруссии.

«Фу, как противно и мерзко. Женщина лезет во власть всеми способами и не брезгует даже через американскую задницу. Одно она не знает, что уже поднадоела всем, как США, так и Литве и Польше», — поделилась своим мнением Раиса Р.

twitter Саулюса Сквернялиса @Skvernelis S Светлана Тихановская и Саулюс Сквернялис

Часть людей считает, что подобной встречей Тихановская сбросила свою маску белорусского оппозиционера, обнажив свою настоящую агентурную сущность.

«Видать, получила очередной список действий по внутринациональной подрывной деятельности в «любимой» Белоруссии. Агенты Госдепа — они такие», — считает Олег С.

Ряд пользователей указывает на то, что США уже ни коим образом не стесняются того, чтобы открыто вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств.

«Как так можно открыто вмешиваться в дела других государств?! Все предатели идут к Соединённым Штатам, а те их с удовольствием принимают. Сами причём у себя в Америке такого не позволяют», — отмечает Тамара Г.

Нашлись и те, кто отмечает, что против Белоруссии была развёрнута тяжёлая информационная артиллерия и руководству страны необходимо противопоставить этому нечто такое же серьёзное.

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«Это информационная война! Раньше все вопросы решались за кулисами, а сейчас просто напоказ для социальных сетей. И по реакции белорусских народов и граждан близлежащих стран видно, что люди этим недовольны», — указывает Natalia C.

Напомним, 28 июля президент США Джозеф Байден сообщил в Twitter, что принял в своей резиденции экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Позже сама Тихановская призналась на видео, что американский лидер после встречи подарил ей печенье.